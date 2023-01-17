Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств - 17.01.2023 Украина.ру
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Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств
Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств - 17.01.2023 Украина.ру
Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств
Посольство Украины в Минске направило ноту протеста в МИД Белоруссии из-за сюжета на государственном минском телеканале о вербовке наемников украинскими дипломатами, заявил посол Украины Игорь Кизим
2023-01-17T19:11
2023-01-17T19:11
украина
белоруссия
иностранные наемники
мид
мид украины
новости
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Последний выразил несогласие с утверждением, прозвучавшим 16 января в авторской программе Екатерины Тихомировой на телеканале "Беларусь 1"."Автор утверждает, что посольство якобы является вербовочным центром для отправки наемников на Украину. &lt;...&gt; Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь", - написал он в соцсетях.Кизим также отметил, что в качестве доказательства в сюжете белорусского телеканала "появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть на Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом белорусским спецслужбам, которые его задержали". Кизим назвал заявление Заракишвили "ложью и манипуляциями".
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украина, белоруссия, иностранные наемники, мид, мид украины, новости
Украина, Белоруссия, иностранные наемники, МИД, МИД Украины, Новости

Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств

19:11 17.01.2023
 
© president.gov.byВсебелорусское народное собрание в Минске Лукашенко Белоруссия
Всебелорусское народное собрание в Минске Лукашенко Белоруссия
© president.gov.by
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Посольство Украины в Минске направило ноту протеста в МИД Белоруссии из-за сюжета на государственном минском телеканале о вербовке наемников украинскими дипломатами, заявил посол Украины Игорь Кизим
Последний выразил несогласие с утверждением, прозвучавшим 16 января в авторской программе Екатерины Тихомировой на телеканале "Беларусь 1".
"Автор утверждает, что посольство якобы является вербовочным центром для отправки наемников на Украину. <...> Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь", - написал он в соцсетях.
Кизим также отметил, что в качестве доказательства в сюжете белорусского телеканала "появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть на Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом белорусским спецслужбам, которые его задержали". Кизим назвал заявление Заракишвили "ложью и манипуляциями".
ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 10:00
Париж помогает Киеву, но не французам, воюющим за Украину - наемникНаемник из Франции Максим Броншэн, воевавший на Украине на стороне киевского режима и потерявший там ногу, рассказал телеканалу TF1 INFO, что посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после ранения.
 
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