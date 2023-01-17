https://ukraina.ru/20230117/1042727288.html

Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств

Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств - 17.01.2023 Украина.ру

Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств

Посольство Украины в Минске направило ноту протеста в МИД Белоруссии из-за сюжета на государственном минском телеканале о вербовке наемников украинскими дипломатами, заявил посол Украины Игорь Кизим

2023-01-17T19:11

2023-01-17T19:11

2023-01-17T19:11

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Последний выразил несогласие с утверждением, прозвучавшим 16 января в авторской программе Екатерины Тихомировой на телеканале "Беларусь 1"."Автор утверждает, что посольство якобы является вербовочным центром для отправки наемников на Украину. <...> Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь", - написал он в соцсетях.Кизим также отметил, что в качестве доказательства в сюжете белорусского телеканала "появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть на Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом белорусским спецслужбам, которые его задержали". Кизим назвал заявление Заракишвили "ложью и манипуляциями".

https://ukraina.ru/20230103/1042369369.html

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