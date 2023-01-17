https://ukraina.ru/20230117/1042727288.html
Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств
Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств - 17.01.2023 Украина.ру
Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств
Посольство Украины в Минске направило ноту протеста в МИД Белоруссии из-за сюжета на государственном минском телеканале о вербовке наемников украинскими дипломатами, заявил посол Украины Игорь Кизим
2023-01-17T19:11
2023-01-17T19:11
2023-01-17T19:11
украина
белоруссия
иностранные наемники
мид
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новости
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Последний выразил несогласие с утверждением, прозвучавшим 16 января в авторской программе Екатерины Тихомировой на телеканале "Беларусь 1"."Автор утверждает, что посольство якобы является вербовочным центром для отправки наемников на Украину. <...> Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь", - написал он в соцсетях.Кизим также отметил, что в качестве доказательства в сюжете белорусского телеканала "появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть на Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом белорусским спецслужбам, которые его задержали". Кизим назвал заявление Заракишвили "ложью и манипуляциями".
https://ukraina.ru/20230103/1042369369.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, белоруссия, иностранные наемники, мид, мид украины, новости
Украина, Белоруссия, иностранные наемники, МИД, МИД Украины, Новости
Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств
Посольство Украины в Минске направило ноту протеста в МИД Белоруссии из-за сюжета на государственном минском телеканале о вербовке наемников украинскими дипломатами, заявил посол Украины Игорь Кизим