https://ukraina.ru/20230117/1042724518.html

Уступки Киева ради прекращения войны: что говорили об Украине в мире 17 января

Уступки Киева ради прекращения войны: что говорили об Украине в мире 17 января - 17.01.2023 Украина.ру

Уступки Киева ради прекращения войны: что говорили об Украине в мире 17 января

Украина.ру, 17.01.2023

2023-01-17T18:28

2023-01-17T18:28

2023-01-17T18:42

эксклюзив

украина

давос

инфляция

литва

территориальные потери

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Европейцы — за мир и... оружие для УкраиныМеждународное информационное агентство EFE приводит результаты опроса по ситуации на Украине, проведённого европейской сетью Euroskopia в Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Греции, Австрии, Нидерландах и Польше.Участвовали 9 000 респондентов — по 1000 человек в каждой стране.48% участников исследования высказались за скорейшее урегулирование конфликта, даже если этому будет сопутствовать потеря Украиной части территории. Такой позиции, в частности, придерживаются 64% респондентов в Австрии, 60% — в Германии, 54% — в Греции, 50% — в Испании и Италии, 41% — в Португалии, 28% — в Польше, 27% — в Нидерландах.Категорически против территориальных уступок со стороны Киева выступают 32% опрошенных.Поставки оружия Украине поддерживают 56% участников исследования из 9 государств. Например, в Испании за вооружение ВСУ — 61%.Запад устаёт от Украины«У нас есть беспокойство, что западные сообщества могут устать от (конфликта на Украине. — Ред.), потому что есть несколько особенностей, которые утомляют западное сообщество. Прежде всего, высокая инфляция, инфляция энергоресурсов. Мы не особо привыкли к такому уровню инфляции, как 10%, 15% или даже 20% в некоторых странах», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на панельной дискуссии «Защищая Европу» Всемирного экономического форума в Давосе.Однако демонстрации против военной помощи Украине в Литве глава государства даже не может представить. По словам Науседы, 99,9% населения активно поддерживают Киев, а на подобные протестные акции пришло бы менее 200 человек.«Но понимаю, что ситуация в некоторых странах другая. Отношение немецкого общества меняется, мнение немецкого общества совершенно иное по сравнению с литовским. Это причина, почему политики вынуждены принимать во внимание эту ситуацию, и иногда это объясняет, почему решения от важных стран Евросоюза и НАТО появляются позже, нежели мы все ожидали и хотели», — добавил президент Литвы, комментируя задержку передачи Германией танков Leopard Украине.За украинский кризис заплатят всеСнижения инфляции в ближайшее время ожидать не стоит. По прогнозу международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, в 2023–2024 годах она сохранится на высоком уровне из-за событий на Украине.«По мере того как мир приспосабливается к новым реалиям, мы ожидаем снижения инфляционного давления, но в 2023–2024 годах мы продолжим наблюдать более высокую, чем обычно, инфляцию», — сказал автор отчёта, управляющий директор BCG Germany Николаус Ланг.Причина, по его словам, заключается в нарушении из-за украинского конфликта 4 основных цепочек поставок: энергетика, сельское хозяйство, металлы и полупроводники. Кроме того, переход от глобальной к более региональной торговле также вызывает рост цен, отметил эксперт.

https://ukraina.ru/20220824/1038026898.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, давос, инфляция, литва, территориальные потери