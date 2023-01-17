Уступки Киева ради прекращения войны: что говорили об Украине в мире 17 января - 17.01.2023 Украина.ру
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Уступки Киева ради прекращения войны: что говорили об Украине в мире 17 января
Уступки Киева ради прекращения войны: что говорили об Украине в мире 17 января - 17.01.2023 Украина.ру
Уступки Киева ради прекращения войны: что говорили об Украине в мире 17 января
Украина.ру, 17.01.2023
2023-01-17T18:28
2023-01-17T18:42
эксклюзив
украина
давос
инфляция
литва
территориальные потери
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Европейцы — за мир и... оружие для УкраиныМеждународное информационное агентство EFE приводит результаты опроса по ситуации на Украине, проведённого европейской сетью Euroskopia в Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Греции, Австрии, Нидерландах и Польше.Участвовали 9 000 респондентов — по 1000 человек в каждой стране.48% участников исследования высказались за скорейшее урегулирование конфликта, даже если этому будет сопутствовать потеря Украиной части территории. Такой позиции, в частности, придерживаются 64% респондентов в Австрии, 60% — в Германии, 54% — в Греции, 50% — в Испании и Италии, 41% — в Португалии, 28% — в Польше, 27% — в Нидерландах.Категорически против территориальных уступок со стороны Киева выступают 32% опрошенных.Поставки оружия Украине поддерживают 56% участников исследования из 9 государств. Например, в Испании за вооружение ВСУ — 61%.Запад устаёт от Украины«У нас есть беспокойство, что западные сообщества могут устать от (конфликта на Украине. — Ред.), потому что есть несколько особенностей, которые утомляют западное сообщество. Прежде всего, высокая инфляция, инфляция энергоресурсов. Мы не особо привыкли к такому уровню инфляции, как 10%, 15% или даже 20% в некоторых странах», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на панельной дискуссии «Защищая Европу» Всемирного экономического форума в Давосе.Однако демонстрации против военной помощи Украине в Литве глава государства даже не может представить. По словам Науседы, 99,9% населения активно поддерживают Киев, а на подобные протестные акции пришло бы менее 200 человек.«Но понимаю, что ситуация в некоторых странах другая. Отношение немецкого общества меняется, мнение немецкого общества совершенно иное по сравнению с литовским. Это причина, почему политики вынуждены принимать во внимание эту ситуацию, и иногда это объясняет, почему решения от важных стран Евросоюза и НАТО появляются позже, нежели мы все ожидали и хотели», — добавил президент Литвы, комментируя задержку передачи Германией танков Leopard Украине.За украинский кризис заплатят всеСнижения инфляции в ближайшее время ожидать не стоит. По прогнозу международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, в 2023–2024 годах она сохранится на высоком уровне из-за событий на Украине.«По мере того как мир приспосабливается к новым реалиям, мы ожидаем снижения инфляционного давления, но в 2023–2024 годах мы продолжим наблюдать более высокую, чем обычно, инфляцию», — сказал автор отчёта, управляющий директор BCG Germany Николаус Ланг.Причина, по его словам, заключается в нарушении из-за украинского конфликта 4 основных цепочек поставок: энергетика, сельское хозяйство, металлы и полупроводники. Кроме того, переход от глобальной к более региональной торговле также вызывает рост цен, отметил эксперт.
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, давос, инфляция, литва, территориальные потери
Эксклюзив, Украина, Давос, инфляция, Литва, территориальные потери

Уступки Киева ради прекращения войны: что говорили об Украине в мире 17 января

18:28 17.01.2023 (обновлено: 18:42 17.01.2023)
 
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Европейцы — за мир и... оружие для Украины
Международное информационное агентство EFE приводит результаты опроса по ситуации на Украине, проведённого европейской сетью Euroskopia в Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Греции, Австрии, Нидерландах и Польше.
Участвовали 9 000 респондентов — по 1000 человек в каждой стране.
48% участников исследования высказались за скорейшее урегулирование конфликта, даже если этому будет сопутствовать потеря Украиной части территории. Такой позиции, в частности, придерживаются 64% респондентов в Австрии, 60% — в Германии, 54% — в Греции, 50% — в Испании и Италии, 41% — в Португалии, 28% — в Польше, 27% — в Нидерландах.
Категорически против территориальных уступок со стороны Киева выступают 32% опрошенных.
Поставки оружия Украине поддерживают 56% участников исследования из 9 государств. Например, в Испании за вооружение ВСУ — 61%.
Запад устаёт от Украины
«У нас есть беспокойство, что западные сообщества могут устать от (конфликта на Украине. — Ред.), потому что есть несколько особенностей, которые утомляют западное сообщество. Прежде всего, высокая инфляция, инфляция энергоресурсов.
Мы не особо привыкли к такому уровню инфляции, как 10%, 15% или даже 20% в некоторых странах», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на панельной дискуссии «Защищая Европу» Всемирного экономического форума в Давосе.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа 2022, 09:16
Резников: "Синдром усталости" от Украины - одна из главных угрозМинистр обороны Украины Алексей Резников заявил, что опасается того, что мировое сообщество "устает" от Украины. Об этом чиновник заявил 23 августа в интервью телеканалу CNN.
Однако демонстрации против военной помощи Украине в Литве глава государства даже не может представить. По словам Науседы, 99,9% населения активно поддерживают Киев, а на подобные протестные акции пришло бы менее 200 человек.
«Но понимаю, что ситуация в некоторых странах другая. Отношение немецкого общества меняется, мнение немецкого общества совершенно иное по сравнению с литовским. Это причина, почему политики вынуждены принимать во внимание эту ситуацию, и иногда это объясняет, почему решения от важных стран Евросоюза и НАТО появляются позже, нежели мы все ожидали и хотели», — добавил президент Литвы, комментируя задержку передачи Германией танков Leopard Украине.
За украинский кризис заплатят все
Снижения инфляции в ближайшее время ожидать не стоит. По прогнозу международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, в 2023–2024 годах она сохранится на высоком уровне из-за событий на Украине.
«По мере того как мир приспосабливается к новым реалиям, мы ожидаем снижения инфляционного давления, но в 2023–2024 годах мы продолжим наблюдать более высокую, чем обычно, инфляцию», — сказал автор отчёта, управляющий директор BCG Germany Николаус Ланг.
Причина, по его словам, заключается в нарушении из-за украинского конфликта 4 основных цепочек поставок: энергетика, сельское хозяйство, металлы и полупроводники.
Кроме того, переход от глобальной к более региональной торговле также вызывает рост цен, отметил эксперт.
 
ЭксклюзивУкраинаДавосинфляцияЛитватерриториальные потери
 
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