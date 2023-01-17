https://ukraina.ru/20230117/1042723889.html

Будущий министр обороны ФРГ собирается реформировать бундесвер из-за конфликта на Украине

Будущий министр обороны ФРГ собирается реформировать бундесвер из-за конфликта на Украине - 17.01.2023 Украина.ру

Будущий министр обороны ФРГ собирается реформировать бундесвер из-за конфликта на Украине

Германские Вооруженные силы должны пройти адаптацию к новым международным реалиям, заявил во вторник Борис Писториус, которому в четверг предстоит занять пост министра обороны ФРГ

2023-01-17T17:42

2023-01-17T17:42

2023-01-17T17:42

минобороны

германия

министр

украина

новости

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"Немецкой армии нужно адаптироваться к новым реалиям, спровоцированным событиями на Украине", - заявил Писториус агентству ЭФЭ.Комментируя его назначение на пост главы военного ведомства канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Писториуса опытным политиком, который придаст минобороны страны "силу и спокойствие, необходимые в наше время".16 января министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила премьеру о намерении покинуть свой пост. Ранее на протяжении нескольких месяцев ее работа на посту министра обороны подвергалась критике, в том числе из-за нехватки опыта и медленных закупок оборудования для бундесвера.Писториусу 62 года, с 2006 по 2013 годы был градоначальником Оснабрюка, с 2013 года и до последнего времени - главой МВД Нижней Саксонии. Состоит в Социал-демократической партии Германии.

https://ukraina.ru/20221121/1041044331.html

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минобороны, германия, министр, украина, новости