С музой в бомбоубежище: донецкий мастер рассказал, как искусство помогает выжить. Видео - 17.01.2023 Украина.ру
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С музой в бомбоубежище: донецкий мастер рассказал, как искусство помогает выжить. Видео
С музой в бомбоубежище: донецкий мастер рассказал, как искусство помогает выжить. Видео - 17.01.2023 Украина.ру
С музой в бомбоубежище: донецкий мастер рассказал, как искусство помогает выжить. Видео
На бульваре Пушкина в Донецке, где еще не так давно было оживленно, работали кафе и рестораны, обязательно можно было встретить местных музыкантов, художников с Украина.ру, 17.01.2023
2023-01-17T17:30
2023-01-17T17:30
видео
россия
украина
сво
донецк
творчество
искусство
художник
обстрелы
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На бульваре Пушкина в Донецке, где еще не так давно было оживленно, работали кафе и рестораны, обязательно можно было встретить местных музыкантов, художников с картинами, мастеров со шкатулками, бусами из камней и прочими поделками. Сейчас из-за постоянных обстрелов галерея под открытым небом спустилась в магазин в подвальном помещении. Александр Анатольевич Савченко, председатель творческого объединения "Город мастеров", встречает гостей с улыбкой, показывает картины донецких мастеров и мастерскую. Александр Анатольевич пишет портреты на заказ и репродукции картин известных мастеров. Он рассказывает о любимых сюжетах, вкусах дончан, и объясняет, как искусство помогает выжить.Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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видео, россия, украина, сво, донецк, творчество, искусство, художник, обстрелы, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Донецк, творчество, искусство, художник, обстрелы

С музой в бомбоубежище: донецкий мастер рассказал, как искусство помогает выжить. Видео

17:30 17.01.2023
 
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На бульваре Пушкина в Донецке, где еще не так давно было оживленно, работали кафе и рестораны, обязательно можно было встретить местных музыкантов, художников с картинами, мастеров со шкатулками, бусами из камней и прочими поделками.
Сейчас из-за постоянных обстрелов галерея под открытым небом спустилась в магазин в подвальном помещении. Александр Анатольевич Савченко, председатель творческого объединения "Город мастеров", встречает гостей с улыбкой, показывает картины донецких мастеров и мастерскую.
Александр Анатольевич пишет портреты на заказ и репродукции картин известных мастеров. Он рассказывает о любимых сюжетах, вкусах дончан, и объясняет, как искусство помогает выжить.
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОДонецктворчествоискусствохудожникобстрелы
 
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