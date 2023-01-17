https://ukraina.ru/20230117/1042722834.html

С музой в бомбоубежище: донецкий мастер рассказал, как искусство помогает выжить. Видео

С музой в бомбоубежище: донецкий мастер рассказал, как искусство помогает выжить. Видео - 17.01.2023 Украина.ру

С музой в бомбоубежище: донецкий мастер рассказал, как искусство помогает выжить. Видео

На бульваре Пушкина в Донецке, где еще не так давно было оживленно, работали кафе и рестораны, обязательно можно было встретить местных музыкантов, художников с Украина.ру, 17.01.2023

2023-01-17T17:30

2023-01-17T17:30

2023-01-17T17:30

видео

россия

украина

сво

донецк

творчество

искусство

художник

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042722387_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a30117e64d8e03668900e86431e8a39.jpg

На бульваре Пушкина в Донецке, где еще не так давно было оживленно, работали кафе и рестораны, обязательно можно было встретить местных музыкантов, художников с картинами, мастеров со шкатулками, бусами из камней и прочими поделками. Сейчас из-за постоянных обстрелов галерея под открытым небом спустилась в магазин в подвальном помещении. Александр Анатольевич Савченко, председатель творческого объединения "Город мастеров", встречает гостей с улыбкой, показывает картины донецких мастеров и мастерскую. Александр Анатольевич пишет портреты на заказ и репродукции картин известных мастеров. Он рассказывает о любимых сюжетах, вкусах дончан, и объясняет, как искусство помогает выжить.Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, донецк, творчество, искусство, художник, обстрелы, видео