https://ukraina.ru/20230117/1042722487.html

Ход наступления в Донбассе. О чём говорили эксперты 17 января

Ход наступления в Донбассе. О чём говорили эксперты 17 января - 17.01.2023 Украина.ру

Ход наступления в Донбассе. О чём говорили эксперты 17 января

Говорить о наступлении российских сил по всему фронту в Донбассе пока рано. При этом наступление в регионе уже идёт на ключевых участках

2023-01-17T17:35

2023-01-17T17:35

2023-01-17T18:28

эксклюзив

донбасс

наступление

всу

анатолий вассерман

украина

россия

соледар

денис пушилин

днр

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Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.«Украина готовит масштабное наступление с помощью НАТО»Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Марьинке подразделения ВС РФ взяли под контроль все высотные здания. Также сообщалось, что на Артемовском направлении железнодорожная станция Соль перешла под контроль российских военных и что «вагнеровцы» зашли в населенный пункт Клещеевка.В то же время военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов предупреждает, что пока рано говорить о наступлении по всему фронту в Донбассе. При этом, отмечает Кнутов, наступление в регионе уже идёт на ключевых участках: на Артемовск с перспективой выхода на Северск, Марьинку, Авдеевку и Угледар.«По сути, речь идет о том, что наступление идет на 70% территории ДНР, и идет достаточно эффективно и профессионально. Оно связано с выдавливанием противника с этой многоэшелонированной линии обороны, которая создавалась восемь лет и, с точки зрения украинского режима, считалась неприступной», — заявил военный эксперт.Также он прокомментировал слова врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, что освобождение области может начаться уже весной, но само Запорожье быстро взять не получится.«Я бы не стал торопиться. Дело в том, что Украина на март готовит масштабное наступление при поддержке НАТО. Причем угроза этого наступления будет достаточно серьезна в случае, если Польша направит свои войска на западную Украину.Этого нельзя исключать, потому что Варшава создает пехотную дивизию и в марте планирует крупные учения с привлечением до 200 тысяч человек, из которых примерно 30 тысяч резервистов и 20 тысяч добровольцев могут зайти на западную Украину и заменить регулярные части ВСУ в качестве дополнительных сил, чтобы те выдвинулись в сторону Донбасса и Запорожья.Поэтому я бы не стал говорить о том, что мы можем решительно действовать в этот период. Сейчас мы должны по максимуму освободить Донбасс, занять оборону, измотать противника, обескровить его, подготовить резервы и только потом переходить в наступление», — сообщил Кнутов.«Вагнера обошли Соледар и основные позиции украинской армии»Полковник запаса, главный редактор альманаха «Военная летопись» Илья Мощанский оценил то, как российские силы взяли Соледар. По словам полковника запаса, это частный успех, в значительной степени успех «вагнеровцев».Пригожин, продолжил Мощанский, прекрасный мотиватор и организатор, «но это тактика, а не стратегия. Это удачная частность».«Я бы сказал, что вообще наши полководцы являются последователями фельдмаршала Миниха. Они шагают большим каре вперед и действуют достаточно схематично. А "вагнера" обошли Соледар и основные позиции украинской армии, зашли с тыла и ударили аж с северо-запада.Противник вообще не ожидал от нас таких новаций, потому что он привык к схематичным действиям российского руководства.Оборона обвалилась, вагнеровцы ворвались в центр города, а дальше все свелось к частным схваткам и эвакуации украинской армии из города. Несмотря на то, что туда была введена 46-я аэромобильная бригада, ударная и хорошо подготовленная, которая должна была стать ядром обороны города», — рассказал главный редактор «Военной летописи».«Инсталляция из тел»В свою очередь, публицист, депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что недавно был рассекречен план Украины устроить «инсталляцию»: из тел, выкопанных с обычного гражданского кладбища, создать «очередную картинку в стиле Бучи, где украинцы, войдя в город, расстреляли десятки местных жителей, виновных только в том, что они не противодействовали нашим войскам, и обвинили в этом нас».Сейчас, говорит Вассерман, они собирались устроить то же самое под Харьковом, но мы вовремя разоблачили их план.«Но мы, к сожалению, были вынуждены уйти из многих мест, занятых в начальной фазе СВО. Грубо говоря, НАТО неожиданно для нас оказала Украине очень серьезную финансовую военную поддержку, на которую мы, судя по всему, не рассчитывали.Так что мест, где может быть создана такая же фальшивая картинка, к сожалению, довольно много.Это, на мой взгляд, самый вероятный вариант. Хотя, учитывая, что украинцы — часть русского народа, они по большей части так же изобретательны, как и остальные русские, наверное, могут изобрести еще что-нибудь неожиданное», — отметил депутат.

https://ukraina.ru/20230117/1042706834.html

https://ukraina.ru/20230117/1042705871.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, донбасс, наступление, всу, анатолий вассерман, украина, россия, соледар, денис пушилин, днр, запорожье, юрий кнутов