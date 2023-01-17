"Свои пришли": Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме - 17.01.2023 Украина.ру
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"Свои пришли": Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме
"Свои пришли": Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме - 17.01.2023 Украина.ру
"Свои пришли": Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме
Заслуженный артист России Юрий Гальцев принял участие в эфире YouTube-проекта Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи", в котором рассказал о своей дружбе с иноагентом Максимом Галкиным*, о своем отношении к спецоперации, а также истории, произошедшей с ним после съемок более десяти лет назад
2023-01-17T17:25
2023-01-17T17:25
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фашисты
ресторан
юрий гальцев
артист
юрий стоянов
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Он добавил, что в ресторан они с артистом Юрием Стояновым приехали в форме нацистов, а "для шутки" еще и изобразили немецкую речь. В заведении после этого воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада "своим".* Лицо, выполняющее функции иностранного агента
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новости, новости украины, фашисты, ресторан, юрий гальцев, артист, юрий стоянов, львов
Новости, Новости Украины, фашисты, ресторан, Юрий Гальцев, артист, Юрий Стоянов, Львов

"Свои пришли": Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме

17:25 17.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Юрий Гальцев
Актер Юрий Гальцев - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Заслуженный артист России Юрий Гальцев принял участие в эфире YouTube-проекта Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи", в котором рассказал о своей дружбе с иноагентом Максимом Галкиным*, о своем отношении к спецоперации, а также истории, произошедшей с ним после съемок более десяти лет назад

"Юрка Стоянов, мы с ним снимали во Львове фильм "Гитлер капут!" [картина вышла в 2008 году]... Весь Львов был обклеен свастикой... Форму пошили, машины специальные... Он (Стоянов - ред.) говорит: "Я суши хочу. Может, не будем раздеваться? Давай в этой [немецкой] форме на машине заедем во Львов: я знаю, где суши в центре города", - рассказал Гальцев.

Он добавил, что в ресторан они с артистом Юрием Стояновым приехали в форме нацистов, а "для шутки" еще и изобразили немецкую речь. В заведении после этого воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада "своим".
* Лицо, выполняющее функции иностранного агента
16:56
"Бьется в падучей": Поплавская объяснила перемены, произошедшие с Галкиным*Беглый артист Максим Галкин своими новыми выпадами в сторону России только усугубляет свое положение, активно демонтрируя, что пытается цепляться за любую соломинку, лишь бы не оказаться забытым. Такое мнение 16 января в своем Telegram-канале высказала актриса театра и кино, ведущая Яна Поплавская
 
НовостиНовости УкраиныфашистыресторанЮрий ГальцевартистЮрий СтояновЛьвов
 
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