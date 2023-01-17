https://ukraina.ru/20230117/1042721844.html

"Свои пришли": Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме

"Свои пришли": Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме - 17.01.2023 Украина.ру

"Свои пришли": Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме

Заслуженный артист России Юрий Гальцев принял участие в эфире YouTube-проекта Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи", в котором рассказал о своей дружбе с иноагентом Максимом Галкиным*, о своем отношении к спецоперации, а также истории, произошедшей с ним после съемок более десяти лет назад

2023-01-17T17:25

2023-01-17T17:25

2023-01-17T17:25

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Он добавил, что в ресторан они с артистом Юрием Стояновым приехали в форме нацистов, а "для шутки" еще и изобразили немецкую речь. В заведении после этого воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада "своим".* Лицо, выполняющее функции иностранного агента

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2023

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