Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео - 17.01.2023 Украина.ру
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Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео
Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео - 17.01.2023 Украина.ру
Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео
Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал об обстановке в Донецке и основной проблеме города, резонансных заявлениях украинских спикеров и Украина.ру, 17.01.2023
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2023-01-17T17:01
видео
александр кофман
россия
украина
сво
алексей арестович
владимир зеленский
донбасс
донецк
обстрелы
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Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал об обстановке в Донецке и основной проблеме города, резонансных заявлениях украинских спикеров и вниманию к ним российского медиасообщества, а также о том, как жителям России избежать повторения чужих ошибок: 0:36 – Донецк, боевые действия и обстрелы города; 4:31 – Проблемы с водоснабжением; 5:33 – Арестович и резонансные заявления; 8:17 – Внимание российского медиасообщества; 9:39 – Как избежать "майданизации" России?Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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видео, александр кофман, россия, украина, сво, алексей арестович, владимир зеленский, донбасс, донецк, обстрелы, himars, видео
Видео, Александр Кофман, Россия, Украина, СВО, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Донбасс, Донецк, обстрелы, HIMARS

Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео

17:01 17.01.2023
 
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Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал об обстановке в Донецке и основной проблеме города, резонансных заявлениях украинских спикеров и вниманию к ним российского медиасообщества, а также о том, как жителям России избежать повторения чужих ошибок:
0:36 – Донецк, боевые действия и обстрелы города;
4:31 – Проблемы с водоснабжением;
5:33 – Арестович и резонансные заявления;
8:17 – Внимание российского медиасообщества;
9:39 – Как избежать "майданизации" России?
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
ВидеоАлександр КофманРоссияУкраинаСВОАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийДонбассДонецкобстрелыHIMARS
 
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