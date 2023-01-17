https://ukraina.ru/20230117/1042721226.html
Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео
Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео - 17.01.2023 Украина.ру
Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео
Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал об обстановке в Донецке и основной проблеме города, резонансных заявлениях украинских спикеров и Украина.ру, 17.01.2023
2023-01-17T17:01
2023-01-17T17:01
2023-01-17T17:01
видео
александр кофман
россия
украина
сво
алексей арестович
владимир зеленский
донбасс
донецк
обстрелы
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Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал об обстановке в Донецке и основной проблеме города, резонансных заявлениях украинских спикеров и вниманию к ним российского медиасообщества, а также о том, как жителям России избежать повторения чужих ошибок: 0:36 – Донецк, боевые действия и обстрелы города; 4:31 – Проблемы с водоснабжением; 5:33 – Арестович и резонансные заявления; 8:17 – Внимание российского медиасообщества; 9:39 – Как избежать "майданизации" России?Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр кофман, россия, украина, сво, алексей арестович, владимир зеленский, донбасс, донецк, обстрелы, himars, видео
Видео, Александр Кофман, Россия, Украина, СВО, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Донбасс, Донецк, обстрелы, HIMARS
Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал об обстановке в Донецке и основной проблеме города, резонансных заявлениях украинских спикеров и вниманию к ним российского медиасообщества, а также о том, как жителям России избежать повторения чужих ошибок:
0:36 – Донецк, боевые действия и обстрелы города;
4:31 – Проблемы с водоснабжением;
5:33 – Арестович и резонансные заявления;
8:17 – Внимание российского медиасообщества;
9:39 – Как избежать "майданизации" России?
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.