https://ukraina.ru/20230117/1042721226.html

Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео

Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео - 17.01.2023 Украина.ру

Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео

Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал об обстановке в Донецке и основной проблеме города, резонансных заявлениях украинских спикеров и Украина.ру, 17.01.2023

2023-01-17T17:01

2023-01-17T17:01

2023-01-17T17:01

видео

александр кофман

россия

украина

сво

алексей арестович

владимир зеленский

донбасс

донецк

обстрелы

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Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал об обстановке в Донецке и основной проблеме города, резонансных заявлениях украинских спикеров и вниманию к ним российского медиасообщества, а также о том, как жителям России избежать повторения чужих ошибок: 0:36 – Донецк, боевые действия и обстрелы города; 4:31 – Проблемы с водоснабжением; 5:33 – Арестович и резонансные заявления; 8:17 – Внимание российского медиасообщества; 9:39 – Как избежать "майданизации" России?Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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