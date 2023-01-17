"Нафтогаз Украины" после дефолта по еврооблигациям решил освоить новый бизнес - 17.01.2023 Украина.ру
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"Нафтогаз Украины" после дефолта по еврооблигациям решил освоить новый бизнес
"Нафтогаз Украины" после дефолта по еврооблигациям решил освоить новый бизнес - 17.01.2023 Украина.ру
"Нафтогаз Украины" после дефолта по еврооблигациям решил освоить новый бизнес
Нефтегазовый госмонополист НАК "Нафтогаз Украины" решил запустила собственный интернет-магазин по продаже техники и приборов для дома.
2023-01-17T16:57
2023-01-17T16:57
нафтогаз
украина
новости
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Ранее в июле "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям. Компания снабжала газом почти 13 млн украинских домохозяйств, все теплогенерирующие предприятия и бизнес-сектор, однако не смогла вовремя выплатить инвесторам $350 млн долга по облигациям, так как украинский кабмин не согласовал эти выплаты."Начинаем этот год с нового диджитал-сервиса для украинцев", - сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.Как следует из сообщения, компания запустила интернет-магазин по продаже техники: газовых котлов, генераторов, батарей для системы автономного электропитания, кухонных плит, туристического снаряжения и прочего.При этом в "Нафтогазе" утверждают, что компания "остается надежным поставщиком голубого топлива для большинства украинцев".
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нафтогаз, украина, новости
Нафтогаз, Украина, Новости

"Нафтогаз Украины" после дефолта по еврооблигациям решил освоить новый бизнес

16:57 17.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Нефтегазовый госмонополист НАК "Нафтогаз Украины" решил запустила собственный интернет-магазин по продаже техники и приборов для дома.
Ранее в июле "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям. Компания снабжала газом почти 13 млн украинских домохозяйств, все теплогенерирующие предприятия и бизнес-сектор, однако не смогла вовремя выплатить инвесторам $350 млн долга по облигациям, так как украинский кабмин не согласовал эти выплаты.
"Начинаем этот год с нового диджитал-сервиса для украинцев", - сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.
Как следует из сообщения, компания запустила интернет-магазин по продаже техники: газовых котлов, генераторов, батарей для системы автономного электропитания, кухонных плит, туристического снаряжения и прочего.
При этом в "Нафтогазе" утверждают, что компания "остается надежным поставщиком голубого топлива для большинства украинцев".
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