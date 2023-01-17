https://ukraina.ru/20230117/1042719112.html

Давос уже не тот. Как на Всемирном экономическом форуме попытались заменить Россию на Украину

Давос уже не тот. Как на Всемирном экономическом форуме попытались заменить Россию на Украину - 17.01.2023 Украина.ру

Давос уже не тот. Как на Всемирном экономическом форуме попытались заменить Россию на Украину

В понедельник, 16 января, после двухлетнего перерыва, обусловленного пандемией COVID-19, в швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум

2023-01-17T17:02

2023-01-17T17:02

2023-01-17T17:02

эксклюзив

давос

всемирный экономический форум

россия

украина

всу

танки

елена зеленская

виталий кличко

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Представительство лидеров стран-участников, как отметила швейцарская телекомпания RTS, в этом году рекордное – 52. Однако речь идёт не о ключевых акторах международных отношений: в Давос приехали президенты Азербайджана, Молдавии, Швейцарии, Демократической республики Конго, Танзании, Филиппин и Республики Корея, а также главы правительств Бельгии, Нидерландов, Испании, Греции, Ирландии, Финляндии и Туниса. Изначально принять участие в форуме планировал президент ЮАР Сирил Рамапоса, однако он отменил поездку из-за необходимости решить проблемы в энергетическом секторе, ведь многочасовые отключения электричества, как сказал министр минеральных ресурсов и энергетики ЮАР Гведе Манташе, провоцируют действия, направленные на свержение правительства.Исключением стал канцлер ФРГ Олаф Шольц – единственный лидер страны G7."Германия пострадала от украинской авантюры больше всех. Германия в самом просевшем положении, им нужно спасать как-то историю свою, экономику и так далее. Вот Шольц поехал на форум уговаривать инвесторов", – объясняет директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.Ни одного политического деятеля первого уровня из США, Китая "и, конечно, России" отмечает швейцарская газета Le Temps. Американскую делегацию возглавил спецпредставитель президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь США Джон Керри, китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, а представителей РФ организаторы, как и в 2022 году, не приглашали из-за событий на Украине.В Давос также приехало много бизнесменов. 116 миллиардеров, что на 40% больше, если сравнивать с показателем 10-летней давности: 33 из США, 18 из европейских стран (от Великобритании только Лакшми Миттал, основатель металлургического гиганта ArcelorMittal, которому принадлежит комбинат АрселорМиттал Кривой Рог, бывшая "Криворожсталь"), 13 из Индии. При этом ни одного состоятельного представителя РФ и КНР нет, поскольку, как объясняет Bloomberg, боевые действия на Украине и "остракизм России со стороны Запада фактически исключили олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит", а Китай всё ещё не оправился от всплеска случаев COVID-19 и падения фондового рынка."Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их ноль", – отмечает агентство.В 2022 году российских бизнесменов в Давосе тоже не было, но в 2020-м по количеству миллиардеров на форуме РФ была третьей среди стран-участников.Западные политики раз за разом твердят "ни слова об Украине без Украины". В отношении России этот принцип не распространяется. На заключительный день Всемирного экономического форума, 20 января, запланирована сессия "Ключевые сценарии России на 2023 год", а рассуждать о будущем РФ при отсутствии россиян в Давосе будут заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис и генеральный директор британского Королевского института объединённых служб Карин фон Хиппель.В преддверии открытия ВЭФ-2023 организаторы позиционировали нынешний форум как площадку для диалога, направленного на поиск путей решения экономического, энергетического, продовольственного и иных кризисов, с которыми столкнулся мир, исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб призывал усилить сотрудничество между правительствами и бизнесом, чтобы заняться решением "глубинных причин эрозии доверия" и создать условия для сильного и долгосрочного восстановления экономики. При этом тема нынешнего форума звучит как "Сотрудничество в разобщённом мире", то есть на сотрудничество-то они настроены, но в мире, где нет единых механизмов, направленных на повышение качества жизни.Участники форума собираются решать глобальные вопросы, не пригласив Россию, то есть обсуждать, как преодолеть экономический кризис – без страны, которая, находясь под беспрецедентными санкциями, поднялась в списке мировых экономик на две строчки (с 11-й на 9-ю по итогам 2022 года), энергетический кризис – без крупнейшего игрока в этой сфере (РФ экспортирует 20% природного газа и 20% нефти на мировом рынке, и занимает третье место в списке экспортёров угля), продовольственный – без крупнейшего мирового экспортёра пшеницы."Глобальные решения могут приниматься на глобальном уровне с участием всех так или иначе, но не когда в глобальных процессах не участвует Россия. Можно по-разному смотреть на этот форум, на этот пир во время чумы, но я сильно сомневаюсь, что масштабное заседание в Давосеприведёт к каким-то серьёзным последствиям", – заявил Алексей Мартынов.Да и о какой борьбе за всеобщее благополучие можно говорить, если председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открытым текстом выражает надежду на то, что санкции ЕС "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия"? Если экономические проблемы начнутся у России, так или иначе это затронет многие другие страны и в итоге повлияет на мировую экономическую систему в целом.Без России обошлись, а вот без Украины – никуда. Второй день форума, 17 января, посвящён именно ей: до последнего момента организаторы не раскрывали имя общественного деятеля, который выступает первым. Как выяснилось, это жена президента Украины Елена Зеленская, а позже по программе пройдут дебаты о перспективах конфликта и восстановления страны с участием министров Украины, Германии и Финляндии, а также президента Европейского банка реконструкции и развития Одиля Рено-Бассо.В ходе выступления Зеленская объявила, что передаст письма с "формулой мира" на Украине от своего супруга президенту Швейцарской конфедерации Алену Берсе, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю КНР Си Цзиньпину (через вице-премьера государственного совета КНР Лю Хэ).А в кулуарах форума обсуждали совсем не мирную тему, а самую что ни на есть воинственную – поставки танков ВСУ. Президент Польши Анджей Дуда рассчитывает собрать международную коалицию стран, имеющих танки Leopard, чтобы передать Украине целую бригаду таких машин. Но есть одно очень серьёзное "но": для поставок танков, произведённых в Германии, необходимо разрешение Берлина, которого он не даёт. Дуда считает, что в конечном власти ФРГ под общественным давлением и будучи членом НАТО в итоге согласится на реэкспорт. После переговоров с вице-канцлером – министром экономики Германии Робертом Хабеком на полях ВЭФ мэр Киева Виталий Кличко поспешил объявить о принятых немецкой стороной положительных решениях о передаче вооружения. Хабек поспешил усмирить пыл украинского градоначальника, заявив, что ФРГ всё ещё не приняла решения относительно поставок Украине танков.Не планирует поставлять ВСУ Leopard и Испания, сказал глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в Давосе.А президент Северной Македонии Стево Пендаровски, наоборот, с гордостью похвалился, что его страна входит в пятёрку крупнейших поставщиков оружия на Украину. Хотя Министерство обороны балканского государство засекретило эту информацию, стало известно, что в частности от Скопье Киев получил танки третьего поколения Т-72, подлежавшие плановой утилизации (на их замену США предоставили бронеавтомобили JLTV), 4 штурмовика Су-25, 6 установок РСЗО "Град", десятки БМП и тягачей МТ-ЛБ, 2 батареи ЗРК "Стрела 10М"."Какое же позорище, если не сказать грубее. На давосском форуме обсуждают…поставку танков на Украину. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса", – написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.О том, что Всемирный экономический форум теряет своё влияние, а его повестка отстаёт от происходящих в мире процессов, говорят и западные эксперты. Так, основатель телеканала TV Libertés Шарль Гав напомнил, что участники Давосского форума не смогли предсказать такие важные процессы в глобальной экономике, как мировой экономический кризис 2008 года и кризис 2012 года в Европе. А лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино уверен, что государствам БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР – и вовсе следует отказаться от участия в международных форумах, подобных тому, что проходит в Давосе.

https://ukraina.ru/20220523/1034014924.html

https://ukraina.ru/20220907/1038520750.html

https://ukraina.ru/20200122/1026408417.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, давос, всемирный экономический форум, россия, украина, всу, танки, елена зеленская, виталий кличко