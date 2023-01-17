https://ukraina.ru/20230117/1042717821.html

Отставка Арестовича, гибель людей, разбитые иностранные гаубицы. Главное на Украине на 16:00 17 января

Отставка Арестовича, гибель людей, разбитые иностранные гаубицы. Главное на Украине на 16:00 17 января - 17.01.2023 Украина.ру

Отставка Арестовича, гибель людей, разбитые иностранные гаубицы. Главное на Украине на 16:00 17 января

Украина.ру, 17.01.2023

2023-01-17T16:00

2023-01-17T16:00

2023-01-17T16:18

эксклюзив

хроники

спецоперация

всу

атаки

минобороны рф

обстрелы

пострадавшие

жертвы

конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103227/06/1032270650_1:0:1334:750_1920x0_80_0_0_24fe8b1e2e8b6d9b8aaf845382b3488d.jpg

В Крыму рассказали, чем обернется отставка Арестовича. Почти 100 человек погибли в Горловке из-за обстрелов ВСУ. Минобороны РФ доложило об успехах российских военных на нескольких направлениях и разбитом оружии ВСУСоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во вторник заявил, что написал заявление об отставке."Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - написал Арестович в соцсетях.Позже он напомнил под собственным постом, что это не первый раз, когда он подает в отставку.Год назад он ушел с должности представителя украинский делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также написал заявление об уходе с должности советника главы офиса Зеленского.По сообщениям СМИ, Арестович подал в отставку в связи со сделанным им заявлением о том, что причиной гибели людей в жилом доме в Днепропетровске стала работа украинской системы ПВО. В то время, как официальный Киев утверждает, что удар был якобы нанесен российской ракетой.Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сразу сообщил о начале сбора подписей за увольнение Арестовича после его слов о ПВО.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины.Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске.Офис Владимира Зеленского принял отставку Арестовича с поста советника, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова."Офис президента отправил Арестовича в отставку с поста внештатного советника", - говорится в материале издания.Песков не стал комментировать информацию об отставке украинского политика."Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами", - предложил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать решение Арестовича подать заявление об отставке.В свою очередь член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что отставка Арестовича была закономерной из-за социального недовольства в стране."Уход Арестовича был закономерен из-за возрастающего социального недовольства к власти в стране. Он первый - вслед за ним уйдут и другие представители команды Зеленского, потому что недовольство и недоверие к власти будет только увеличиваться" - сказала она.При этом Ковитиди добавила, что в целом риторика Украины в отношении Крыма и России из-за ухода Арестовича не поменяется - это будет возможно только после ухода Зеленского.Последствия атак ВСУУкраинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Позже, в 14.15 противник снова обстрелял Петровский район города.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Мэр Горловки Иван Приходько во вторник в эфире Первого канала рассказал о жертвах среди мирного населения с конца февраля 2022 года.По его словам, ВСУ за это время больше 9 тысяч раз обстреляли Горловку. В результате погибли почти 100 человек, 351 человек получил ранения. Приходько добавил, что обстрелы не прекращаются, более того, их число растет.В пресс-службе Каховской военно-гражданской администрации во вторник сообщили, что в результате ночного обстрела Каховки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины погибли двое человек, еще трое (в том числе ребенок) были ранены. Отмечается, что украинская сторона намеренно продолжает обстрелы инфраструктуры города."В результате военной агрессии ВСУ постоянно страдают мирные жители. Администрация Каховского муниципального округа настоятельно рекомендует жителям города и округа, входящих в район 15 километров от Днепра, временно эвакуироваться. На данный момент эвакуация проходит в Екатеринбург", - уточняется в сообщении.Также один человек пострадал при обстреле со стороны Украины села в Валуйском городском округе, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под обстрел попало село в Валуйском городском округе. Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается. Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина", - написал губернатор в своем телеграм-канале.По словам главы области, подомовой обход территории продолжается.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов.Успехи российских военныхПодразделения Южного военного округа и Воздушно-десантных войск за минувшие сутки продолжали наступление на донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник."На донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сказал Конашенков.По его словам, на купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад вооружённых сил Украины и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики."Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал Конашенков.Он сообщил, что общие потери противника на этом направлении составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.На южно-донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики, отметил официальный представитель Минобороны России.Также, по его словам, "севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ"."Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщил Конашенков.Кроме прочего, российским военным за сутки удалось уничтожить иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица "Краб" польского производства в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области; самоходная гаубица М109 "Паладин" производства США и боевая машина РСЗО "Град" в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, уничтожены гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны (ДНР); две гаубицы "Гиацинт-Б" в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка (также ДНР); две самоходные гаубицы "Акация" в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Преображенка Запорожской области. Помимо этого, уничтожены пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка и Новокаиры Херсонской области, Софиевка (ДНР) и города Орехов Запорожской области.Авиация и артиллерия РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны в Харьковской области."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98 районах.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", оперативно-тактическую ракету "Точка-У" и противорадарную ракету HARM."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Никольское и петровское Донецкой Народной Республики. Перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново Луганской Народной Республики, города Донецк и Харцызск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки были сбиты противорадиолокационная ракета HARM (Херсонская область) и ракета ОТРК "Точка-У" (Бердянск).Всего с начала проведения спецоперации были уничтожено 372 украинских военных самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20230117/1042703410.html

https://ukraina.ru/20230117/1042694182.html

https://ukraina.ru/20230116/1042681932.html

https://ukraina.ru/20230116/1042664501.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, всу, атаки, минобороны рф, обстрелы, пострадавшие, жертвы, конашенков