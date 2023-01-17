"Бьется в падучей": Поплавская объяснила перемены, произошедшие с Галкиным* - 17.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230117/1042716287.html
"Бьется в падучей": Поплавская объяснила перемены, произошедшие с Галкиным*
"Бьется в падучей": Поплавская объяснила перемены, произошедшие с Галкиным* - 17.01.2023 Украина.ру
"Бьется в падучей": Поплавская объяснила перемены, произошедшие с Галкиным*
Беглый артист Максим Галкин своими новыми выпадами в сторону России только усугубляет свое положение, активно демонтрируя, что пытается цепляться за любую соломинку, лишь бы не оказаться забытым. Такое мнение 16 января в своем Telegram-канале высказала актриса театра и кино, ведущая Яна Поплавская
2023-01-17T16:56
2023-01-17T16:56
новости
украина
галкин
артист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042717141_50:0:772:406_1920x0_80_0_0_679903d62452d7bd1df0d6d7e9b775c6.jpg
"Да, вид у него жалкий стал", "Гонорары уже не те", "Зачем ему столько внимания? Никогда не понимала восторгов в его адрес. "Юмор" плоский, жестокие пародии, и передачи вести не умел, вечно тянул на себя внимание. Уехал, и черт с ним, потому что Бог с нами", "Яна права, забвение - самое страшное для него", "Предатель", "У Галкина фантомные боли по российской кормушке", "А ведь сын военного, отец там перевернулся сто раз", - отреагировали пользователи.После начала СВО Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева улетели в Израиль. Из-за границы артист активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.*Лицо, исполняющее функции иноагента
https://ukraina.ru/20230117/1042697563.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042717141_141:0:682:406_1920x0_80_0_0_651a1df73fe52dc3a5f2fc499cdcd187.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, галкин, артист
Новости, Украина, Галкин, артист

"Бьется в падучей": Поплавская объяснила перемены, произошедшие с Галкиным*

16:56 17.01.2023
 
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова / Максим Галкин/Инстаграм
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова / Максим Галкин/Инстаграм
Читать в
Беглый артист Максим Галкин своими новыми выпадами в сторону России только усугубляет свое положение, активно демонтрируя, что пытается цепляться за любую соломинку, лишь бы не оказаться забытым. Такое мнение 16 января в своем Telegram-канале высказала актриса театра и кино, ведущая Яна Поплавская

"Максим Галкин бесится, это хорошо видно. Очень нервным стал. Я же раньше много с ним пересекалась. С большим удивлением восприняла его отъезд, его выпады. Но теперь с жалостью смотрю, как он бьется в падучей. Вот правда, для некоторых артистов нет ничего страшнее, чем забвение. Пытается хоть как-то напоминать о себе. А вызывает это всё больше жалости. И этот его гнев, это топанье ножкой смотрится комично, совершенно не воспринимается всерьез. Действительно, мужского гендера совсем не осталось", - написала Поплавская.

"Да, вид у него жалкий стал", "Гонорары уже не те", "Зачем ему столько внимания? Никогда не понимала восторгов в его адрес. "Юмор" плоский, жестокие пародии, и передачи вести не умел, вечно тянул на себя внимание. Уехал, и черт с ним, потому что Бог с нами", "Яна права, забвение - самое страшное для него", "Предатель", "У Галкина фантомные боли по российской кормушке", "А ведь сын военного, отец там перевернулся сто раз", - отреагировали пользователи.
После начала СВО Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева улетели в Израиль. Из-за границы артист активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.
*Лицо, исполняющее функции иноагента
Юрий Бардаш
10:11
Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиковВладимир Зеленский серьезно подсел на наркотические вещества и от смерти его спасает лишь поддержка "серьезных врачей". Такое мнение 16 января высказал украинский продюсер, основатель музыкальных коллективов Quest Pistols, "Грибы" и "Нервы" Юрий Бардаш в интервью YouTube-каналу "Татарка FM"
 
НовостиУкраинаГалкинартист
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:28Уступки Киева ради прекращения войны: что говорили об Украине в мире 17 января
18:06"Уходить из России очень сложно": Raiffeisen Bank ответил на претензии Украины
17:42Будущий министр обороны ФРГ собирается реформировать бундесвер из-за конфликта на Украине
17:35Ход наступления в Донбассе. О чём говорили эксперты 17 января
17:30С музой в бомбоубежище: донецкий мастер рассказал, как искусство помогает выжить. Видео
17:25"Свои пришли": Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме
17:02Давос уже не тот. Как на Всемирном экономическом форуме попытались заменить Россию на Украину
17:01Кофман о еврейских погромах, ненависти, войне и Арестовиче. Видео
16:57"Нафтогаз Украины" после дефолта по еврооблигациям решил освоить новый бизнес
16:56"Бьется в падучей": Поплавская объяснила перемены, произошедшие с Галкиным*
16:48Франц Клинцевич: Войну Зеленскому не выиграть, он станет сакральной жертвой
16:40Франц Клинцевич: кто он
16:35Украинские "художники" шокировали мир провокационной фотосессией с детьми
16:11Украинский эксперт призвал не верить вооруженным силам страны и бояться российского оружия
16:02Пресс-секретарь Зеленского сообщил о решении по отставке Арестовича
16:00Отставка Арестовича, гибель людей, разбитые иностранные гаубицы. Главное на Украине на 16:00 17 января
15:57"Может плохо кончится": Вакаров рассказал о предупреждении от Арестовича
15:55Поставляет в РФ украинские товары: раскрыта тайна дочери Меладзе
15:16Модель из РФ рассказала о хамском поведении украинской участницы "Мисс Вселенная — 2022"
14:59Мухин рассказал, кому достанется Западная Украина и получит ли Киев вундерваффе в Рамштайне. Видео
Лента новостейМолния