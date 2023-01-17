"Бьется в падучей": Поплавская объяснила перемены, произошедшие с Галкиным*
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова / Максим Галкин/Инстаграм
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова / Максим Галкин/Инстаграм
Беглый артист Максим Галкин своими новыми выпадами в сторону России только усугубляет свое положение, активно демонтрируя, что пытается цепляться за любую соломинку, лишь бы не оказаться забытым. Такое мнение 16 января в своем Telegram-канале высказала актриса театра и кино, ведущая Яна Поплавская
"Максим Галкин бесится, это хорошо видно. Очень нервным стал. Я же раньше много с ним пересекалась. С большим удивлением восприняла его отъезд, его выпады. Но теперь с жалостью смотрю, как он бьется в падучей. Вот правда, для некоторых артистов нет ничего страшнее, чем забвение. Пытается хоть как-то напоминать о себе. А вызывает это всё больше жалости. И этот его гнев, это топанье ножкой смотрится комично, совершенно не воспринимается всерьез. Действительно, мужского гендера совсем не осталось", - написала Поплавская.
"Да, вид у него жалкий стал", "Гонорары уже не те", "Зачем ему столько внимания? Никогда не понимала восторгов в его адрес. "Юмор" плоский, жестокие пародии, и передачи вести не умел, вечно тянул на себя внимание. Уехал, и черт с ним, потому что Бог с нами", "Яна права, забвение - самое страшное для него", "Предатель", "У Галкина фантомные боли по российской кормушке", "А ведь сын военного, отец там перевернулся сто раз", - отреагировали пользователи.
После начала СВО Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева улетели в Израиль. Из-за границы артист активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.
*Лицо, исполняющее функции иноагента
10:11Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиковВладимир Зеленский серьезно подсел на наркотические вещества и от смерти его спасает лишь поддержка "серьезных врачей". Такое мнение 16 января высказал украинский продюсер, основатель музыкальных коллективов Quest Pistols, "Грибы" и "Нервы" Юрий Бардаш в интервью YouTube-каналу "Татарка FM"