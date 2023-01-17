https://ukraina.ru/20230117/1042716287.html

"Бьется в падучей": Поплавская объяснила перемены, произошедшие с Галкиным*

"Бьется в падучей": Поплавская объяснила перемены, произошедшие с Галкиным* - 17.01.2023 Украина.ру

"Бьется в падучей": Поплавская объяснила перемены, произошедшие с Галкиным*

Беглый артист Максим Галкин своими новыми выпадами в сторону России только усугубляет свое положение, активно демонтрируя, что пытается цепляться за любую соломинку, лишь бы не оказаться забытым. Такое мнение 16 января в своем Telegram-канале высказала актриса театра и кино, ведущая Яна Поплавская

2023-01-17T16:56

2023-01-17T16:56

2023-01-17T16:56

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украина

галкин

артист

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"Да, вид у него жалкий стал", "Гонорары уже не те", "Зачем ему столько внимания? Никогда не понимала восторгов в его адрес. "Юмор" плоский, жестокие пародии, и передачи вести не умел, вечно тянул на себя внимание. Уехал, и черт с ним, потому что Бог с нами", "Яна права, забвение - самое страшное для него", "Предатель", "У Галкина фантомные боли по российской кормушке", "А ведь сын военного, отец там перевернулся сто раз", - отреагировали пользователи.После начала СВО Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева улетели в Израиль. Из-за границы артист активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.*Лицо, исполняющее функции иноагента

https://ukraina.ru/20230117/1042697563.html

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новости, украина, галкин, артист