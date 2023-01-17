Поставляет в РФ украинские товары: раскрыта тайна дочери Меладзе - 17.01.2023 Украина.ру
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Поставляет в РФ украинские товары: раскрыта тайна дочери Меладзе
Поставляет в РФ украинские товары: раскрыта тайна дочери Меладзе - 17.01.2023 Украина.ру
Поставляет в РФ украинские товары: раскрыта тайна дочери Меладзе
Журналисты издания Starhit выяснили, как живут дочери от первого брака певца Валерия Меладзе: 31-летняя Инга, 23-летняя Софья и 20-летняя Арина
2023-01-17T15:55
2023-01-17T15:55
новости
меладзе
дочери
тайны
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россия
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Оказалось, что София 1 сентября прошлого года вышла замуж за Савву Байбакова, который работает топ-менеджером в компании своего отца Globaltic. Фирма занимается поставкой угля и дров в страны Западной Европы. Также Байков владеет помещениями в крупных бизнес-центрах, что тоже ему приносит доход от аренды.По информации СМИ, Инга и Арина обеспечены дорогостоящим жильем в Москве. По средним оценкам, старшей принадлежит квартира за 40 миллионов, в младшей - за 25.Также известно, что в марте прошлого года Софья стала владельцем предприятия "Азмуу". Соучредителем этой компании является владелица киевского молокозавода Azmoo Елизавета Зноба. По информации СМИ, через эту фирму в Россию якобы поставляются продукты питания, произведенные на Украине.Валерий Меладзе - уроженец Батуми, российский певец. В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".Впервые артист женился в 1989 году на Ирине Малухиной, в союзе с которой родился сын умерший в младенчестве, а позже - три дочери.В 2014 году Меладзе зарегистрировал брак с певицей Альбиной Джанабаевой. У пары трое общих детей: 18-летний Константин, 8-летний Лука и 1,5 годовалая Агата.В начале января на концерте в Дубае Меладзе крупно оскандалился, ответив на националистический лозунг одного из гостей, сказав "героям слава". Сначала артист пытался оправдаться, однако позже заявил, что его теперь мало волнуют ротации и количество съемок, ведь его песни "будут жить еще долго".
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новости, меладзе, дочери, тайны, украина, россия
Новости, Меладзе, дочери, тайны, Украина, Россия

Поставляет в РФ украинские товары: раскрыта тайна дочери Меладзе

15:55 17.01.2023
 
© Стархит
© Стархит
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Журналисты издания Starhit выяснили, как живут дочери от первого брака певца Валерия Меладзе: 31-летняя Инга, 23-летняя Софья и 20-летняя Арина
Оказалось, что София 1 сентября прошлого года вышла замуж за Савву Байбакова, который работает топ-менеджером в компании своего отца Globaltic. Фирма занимается поставкой угля и дров в страны Западной Европы. Также Байков владеет помещениями в крупных бизнес-центрах, что тоже ему приносит доход от аренды.
По информации СМИ, Инга и Арина обеспечены дорогостоящим жильем в Москве. По средним оценкам, старшей принадлежит квартира за 40 миллионов, в младшей - за 25.
Также известно, что в марте прошлого года Софья стала владельцем предприятия "Азмуу". Соучредителем этой компании является владелица киевского молокозавода Azmoo Елизавета Зноба. По информации СМИ, через эту фирму в Россию якобы поставляются продукты питания, произведенные на Украине.
"Пару месяцев назад девушка передала долю в бизнесе третьему лицу, по некоторым признакам, номиналу", — приводит Starhit информацию своего неназванного источника.
Валерий Меладзе - уроженец Батуми, российский певец. В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".
Впервые артист женился в 1989 году на Ирине Малухиной, в союзе с которой родился сын умерший в младенчестве, а позже - три дочери.
В 2014 году Меладзе зарегистрировал брак с певицей Альбиной Джанабаевой. У пары трое общих детей: 18-летний Константин, 8-летний Лука и 1,5 годовалая Агата.
В начале января на концерте в Дубае Меладзе крупно оскандалился, ответив на националистический лозунг одного из гостей, сказав "героям слава". Сначала артист пытался оправдаться, однако позже заявил, что его теперь мало волнуют ротации и количество съемок, ведь его песни "будут жить еще долго".
Юрий Бардаш
10:11
Искусственно держат: основатель Quest Pistols Бардаш заявил, что Зеленский на грани смерти от наркотиковВладимир Зеленский серьезно подсел на наркотические вещества и от смерти его спасает лишь поддержка "серьезных врачей". Такое мнение 16 января высказал украинский продюсер, основатель музыкальных коллективов Quest Pistols, "Грибы" и "Нервы" Юрий Бардаш в интервью YouTube-каналу "Татарка FM"
 
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