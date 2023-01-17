https://ukraina.ru/20230117/1042713279.html

Модель из РФ рассказала о хамском поведении украинской участницы "Мисс Вселенная — 2022"

Модель из РФ рассказала о хамском поведении украинской участницы "Мисс Вселенная — 2022" - 17.01.2023 Украина.ру

Модель из РФ рассказала о хамском поведении украинской участницы "Мисс Вселенная — 2022"

На днях в Новом Орлеане прошел финал конкурса "Мисс Вселенная". Однако даже там "всплыл" украинский вопрос. Об этом 17 января написал Starhit

2023-01-17T15:16

2023-01-17T15:16

2023-01-17T15:32

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Дело в том, что представительница Украины Виктория Апанасенко показательно сторонилась россиянки Анны Линниковой, в том числе отказалась стоять рядом с ней на общей фотосессии.Апанасенко ранее даже требовала бойкотировать участие России в конкурсе, однако несмотря на это, Линникова пыталась наладить с ней хорошие взаимоотношения.«Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были», — призналась 22-летняя модель из России.В итоге никто из двух девушек не стал победительницей, обе не смогли войти даже в пятерку финалисток. Заветную корону получила модель из США Р’Бонни Габриэл.«А выиграла или выиграл кто-то из Америки. Предсказуемо, везде политика», «Анна, не расстраивайтесь, вы молодец, главное, стремиться к своей цели. Успеха вам. А кто так сторонился вас, пусть это будет на их совести», «Молодец, Анна, что не побоялась и решила участвовать в конкурсе в такое нелегкое время. Много пережила, но выстояла! Горжусь! Молодец!», «Почему мы, русские, хотим дружить общаться со всяким... вот таким? Не надо пытаться с ними общаться», — отреагировали пользователи.

https://ukraina.ru/20230117/1042697563.html

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новости, новости украины, мисс вселенная, сша, модель, конкурс, скандал