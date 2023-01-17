https://ukraina.ru/20230117/1042712257.html

"Емкое русское слово на букву П": Медведев раскритиковал милитаризацию давосского форума

"Емкое русское слово на букву П": Медведев раскритиковал милитаризацию давосского форума - 17.01.2023 Украина.ру

"Емкое русское слово на букву П": Медведев раскритиковал милитаризацию давосского форума

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации (СБ РФ) Дмитрий Медведев назвал чем-то похлеще позора обсуждения поставок танков Украине в ходе Всемирного экономического форума в Давосе

2023-01-17T14:46

2023-01-17T14:46

2023-01-17T14:46

позор

давос

дмитрий медведев

новости

украина

танки

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"Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Он отметил, что "раньше в Давосе другое обсуждали, типа экономику и всё такое". Он выразил удовлетворение тем, "что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса".Медведев полагает, что с помощью "танковой коалиции" Запад приближает "долгожданный для пшеков (поляков) раздел Украины на части", однако предположил, что гораздо проще было "составить бумагу коллективную про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей и про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной (Украины)".

https://ukraina.ru/20211128/1032755407.html

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позор, давос, дмитрий медведев, новости, украина, танки