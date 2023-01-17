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ЧВК "Вагнер". Кто они, история, настоящее и вероятное будущее

ЧВК "Вагнер". Кто они, история, настоящее и вероятное будущее - 17.01.2023 Украина.ру

ЧВК "Вагнер". Кто они, история, настоящее и вероятное будущее

Утром, 11 января, стало известно: силы ЧВК "Вагнер" полностью заняли город Соледар Донецкой области. Основатель компании Евгений Пригожин опубликовал фото, где он в окружении бойцов находится в шахте соляного рудника. Впрочем, украинские власти до последнего отрицают факт сдачи ВСУ Соледара.

2023-01-17T12:29

2023-01-17T12:29

2023-01-17T14:09

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Соледар — город небольшой, но так уж получилось, что он имеет стратегическое значение. Сейчас район Артёмовска — единственный, где ведутся активные наступательные действия.История ЧВК «Вагнер» не отличается прозрачностью и понятностью, во многих случаях источниками являются журналистские расследования западных СМИ, а то и слухи, распространяемые фантазёрами из украинского Генштаба. Тем более что официального статуса ЧВК не имеют, хотя Владимир Путин ещё в апреле 2012 года, будучи премьер-министром, поддержал их создание.Впервые название ЧВК «Вагнер» прозвучало 16 октября 2015 года в публикации издания «Фонтанка», где довольно детально была изложена предыстория и история создания компании с сопутствующими слухами. При этом прямо (но без упоминания настоящей фамилии) был назван подполковник спецназа ГРУ Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер») и — со всеми возможными околичностями и без фамилии же — Евгений Пригожин.Последний, кстати, признал свою связь с компанией только 26 сентября прошлого года. Официальной датой создания ЧВК считается 1 мая 2014 года (иноагент The Bell относит создание ЧВК к 2010 году и инициатором называет Министерство обороны, но верить иноагенту — себя не уважать).Предшественником ЧВК «Вагнер» был «Славянский корпус», сформированный осенью 2013 года для охраны нефтяных месторождений в Сирии и нежданно-негаданно попавший в самый «замес» гражданской войны, после чего быстро эвакуированный на родину. Его создателей чуть было не привлекли к ответственности за наёмничество. Среди членов этой организации был Уткин.Затем первоначальный костяк прошёл обкатку в Крыму, где участвовал в блокировании украинских воинских частей, а после группа «Вагнер» участвовала в боевых действиях на территории Луганской Народной Республики.Далее группа «Вагнер» проявила себя в Сирии. В частности, именно бойцы этой группы штурмовали в 2016 году Пальмиру. Большой скандал вызвал инцидент в провинции Дейр-эз-Зор в феврале 2018 года, когда ВВС США по ошибке нанесли удар по скоплению «музыкантов». Сначала сообщалось об огромных потерях группы, но потом выяснилось, что под американский удар попали сирийцы.Работала группа и в различных странах Африки — Центральноафриканской республике, Мали, Судане, Буркина-Фасо, Ливии. Авторитет российской ЧВК в Африке очень высок — в столице ЦАР Банги в ноябре 2021 года был даже установлен памятник российским военным инструкторам, которыми, как считается, были представители ЧВК. Официально группа «Вагнер» Россию не представляет, но африканцы знают, что воюют и тренируют местных военных именно русские. Интересно и то, что посредством групп «Вагнер» Россия вытеснила из региона Францию.Французское руководство этим обстоятельством очень озабочено. В сентябре 2021 года глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предупреждал Сергея Лаврова о неких последствиях, которые будут в случае отправки «вагнеровцев» в Мали. 13 декабря прошлого года ЕС ввёл санкции против группы, поскольку она «несёт ответственность за серьёзные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике». Деятельность группы вызывает беспокойство и у США — 9 января Politico сообщила, что «власти США обеспокоены тем размахом, с которым группа "Вагнер" вмешивается во внутренние политики суверенных стран».Существенный инцидент с участием представителей группы «Вагнер» произошёл в июле 2020 года: 33 представителя группы, якобы нанятые для работы в Сирии и Венесуэле, были задержаны белорусским КГБ. Украинская сторона потребовали выдачи 28 из них Киеву, поскольку эти люди участвовали в конфликте в Донбассе на стороне ЛНР и ДНР, но, разумеется, ничего не получили. Позже была опубликована информация, согласно которой это была спецоперация СБУ и западных спецслужб — самолёт должны были посадить в Киеве, а бойцов привлечь к ответственности. Однако произошла утечка информации и операция была сорвана. Виновным считается глава Офиса президента Андрей Ермак. Сам Ермак считает историю выдуманной, а начальник украинского ГУР Кирилл Буданов объявил её провокацией российских спецслужб.Участие группы «Вагнер» в СВО впервые было зафиксировано во время боёв за Попасную в апреле-мае. В СМИ их тогда называли «оркестр» или «музыканты». С тех пор новости о работе группы «Вагнер» появляются регулярно, их штурмовые отряды совместно с российскими штурмовыми группами действуют против укрепрайонов ВСУ в Донецкой и Луганской области. В настоящий момент они несут основную нагрузку по штурму Артёмовского оборонительного узла.В сентябре была опубликована видеозапись, на которой, как сообщила пресс-служба компании «Конкорд», — человек «чудовищно похожий» на Пригожина, вербует заключённых для работы в ЧВК. Позже информация о наборе сотрудников компании в ИТК и снятия с них судимости после шести месяцев на фронте была подтверждена. Пригожин легко находит с ними общий язык, поскольку сам с 1981 по 1990 год сидел в тюрьме.Раньше ЧВК комплектовалась преимущественно представителями силовых структур, по возможности имеющими опыт участия в боевых действиях. Также в ЧВК работают иностранцы. Например, в конце ноября погиб 23-летний гражданин Замбии Ньиренда Лемекани Нэйтан.Данные о численности ЧВК отсутствуют. Высокопоставленный представитель США в интервью CNN сообщил, что всего в компании почти 50 тыс. бойцов, потери за время СВО составили более 4,1 тыс. убитых и 10 тыс. раненых. Скорее всего, источником этих фантастических цифр является украинская разведка и ЦИПсО. Реальный кадровый состав вероятно на порядок меньший, но сейчас, за счёт набора бывших заключенных, мог несколько вырасти.Оплата в «Вагнере» очень высокая — от 250 тыс. рублей плюс премиальные. В случае гибели бойца его семья получает 5 млн рублей. У них всегда отличное снабжение и экипировка. В отличие от других, менее крупных российских ЧВК, действующих на Украине (таких как «Редут», «Патриот»), у «Вагнера» есть собственные танки, тяжелая артиллерия, РСЗО, системы ПВО и даже боевые самолёты (в районе Попасной был сбит самолёт ЧВК который пилотировал генерал-майор в отставке Канамат Боташев). Украинские источники отмечают передовую тактику — движение штурмовых групп по заранее определённым маршрутам с непрерывным контролем с БПЛА и эффективной огневой поддержкой.Финансирует «Вагнер» компания «Конкорд» Евгения Пригожина, работающая на рынке общественного питания: рестораны в Москве и Санкт-Петербурге, школьное и армейское питание и т. п. вплоть до кремлёвских банкетов.4 ноября в Санкт-Петербург был открыт комплекс «Вагнер Центр». По словам Пригожина, «миссией "ЧВК Вагнер Центра" является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной. В случае, если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов».РезюмеЕщё недавно частные армии (ЧВК, наёмники, «дикие гуси») рассматривались как инструмент прокси-войны где-то на краю ойкумены — куда с официальной военной силой лезть как бы нельзя или просто не стоит свеч, а с неофициальной — можно. Так, например, при помощи группы «Вагнер» Россия выдавливает Францию из Африки, не вступая в прямое противоборство с ядерной державой.Однако СВО представление о ЧВК перевернуло. Оказывается, это вполне действенный резерв на случай полномасштабной войны обычными средствами (возможность таких войн военная мысль до последнего времени игнорировала). И, конечно, они являются, хотя и не главной, но важной составляющей частью общего оперативного управления СВО со стороны Минобороны.Это, впрочем, явление временное. Как только военная мысль сформулирует как именно вести крупномасштабные обычные войны в нынешних условиях, а государства предпримут соответствующие организационные меры, надобность в такого рода резервах снизится. Возможно, до того уровня, который был до СВО.С другой стороны, учитывая резко возросший технический уровень нынешней войны, когда управление даже тактическими группами на уровне взводов и рот требует отличного знания не только личного оружия, но и различных военно-технических устройств, а так же учитывая частичную, а со временем и значительную роботизацию всего боевого процесса, профессионализация армии будет только возрастать, а, следовательно, будет расти и потребность в таких подготовленных и обученных солдат.Ну и при этом нельзя забывать, что без деятельного участия Минобороны РФ, которое планирует операции на Украине по-крупному, «вагнеровцам» никак не обойтись.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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эксклюзив, спецоперация, россия, украина, чвк "вагнер"