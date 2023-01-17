Донецк под обстрелами. Как галерея спустилась в бомбоубежище - 17.01.2023 Украина.ру
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Донецк под обстрелами. Как галерея спустилась в бомбоубежище
Донецк под обстрелами. Как галерея спустилась в бомбоубежище - 17.01.2023 Украина.ру
Донецк под обстрелами. Как галерея спустилась в бомбоубежище
Утро в Донецке началось с недоброго. Украинские войска обстреляли Калининский район, полностью разбит торговый центр – осталась одна стена
2023-01-17T12:51
2023-01-17T12:51
эксклюзив
днр
донецк
бомбоубежища
картины
искусство
украина
обстрелы
мины
живопись
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Звуки артиллерийских дуэлей, разрывов снарядов слышно постоянно – с утра до вечера. Успокоительные мантры "это от нас" и "вы еще не научились различать прилеты от вылетов", честно говоря, не очень помогают. Вскакиваешь с кровати, открываешь окно – чувствуешь запах пороха.Город опустел. В штабе территориальной обороны предупредили, что ВСУ разбросали по Донецку противопехотные мины "лепесток". Мэр в телеграм-канале к каждому сообщению о "прилетах" просит горожан не выходить без крайней нужды на улицу. Сотрудники МЧС подвезли воду: к машине тянутся люди с пустыми пятилитровыми баклажками, ведрами. На пешеходном бульваре Пушкина – одной из красивейших улиц Донецка – следы от прошлых "прилетов": окна забиты фанерой, некоторые витрины побиты и торчат осколки. На соседней улице, Университетской, – венок у входа в банк, где весной погибли люди в очереди.Военный Александр в резиновых сапогах спрашивает, как найти магазин с оптикой. Горожане в аптеке подсказывают ему, пожилой мужчина предлагает проводить до места. Александр рассказывает, что сам – из Сибири, впервые в Донецке, и город ему нравится – "очень красивый".– А вообще у меня родственники в Киеве, Виннице, Шепетовке, – говорит он. – Но больше мы с ними не общаемся. Во всей Сибири побывал, на Тихом океане, но в Донецке не был. И в Киев теперь приехать можно только так.Попрощались, проходим по бульвару, где еще не так давно было оживленно. Летом здесь работали кафе и рестораны, обязательно можно было встретить местных музыкантов, художников с картинами, мастеров со шкатулками, бусами из камней и прочими поделками. Галерея под открытым небом спустилась в магазин в подвальном помещении. Александр Анатольевич Савченко, председатель творческого объединения "Город мастеров", встречает с улыбкой, показывает картины донецких мастеров и мастерскую.Александр Анатольевич пишет портреты на заказ и репродукции картин известных мастеров. Одну картину, реальный портрет участников Великой Отечественной войны, у него заказал сотрудник миссии ОБСЕ, которая в спешке покинула Донецк в начале спецоперации. Заказчик живет в Словакии, надеется когда-нибудь забрать картину.В мастерской Савченко проводили мастер-классы для детей. Сейчас программу приостановили по причинам безопасности. "Обстрелы, стекла вылетают", – объясняет он. Мастер показывает авторскую копию картины на евангельскую тематику – "Камо грядеши"."Сюжеты выбираю по внутреннему созвучию. Я вообще люблю христианскую тему. И вообще, у нас в Донбассе христианство как-то помогает выживать. И работать, и воевать – все это надо как-то с надеждой. Иначе тяжело", – говорит он.У дончан – вкус к живописи "на уровне", говорит Александр. Душа любого человека созвучна с красотой и резонирует. Сейчас из Донецка много людей выехало, многие боятся выходить из квартир – "и правильно, потому что многие районы засеиваются снарядами". Савченко запрещает своим художникам выходить на бульвар Пушкина."Сейчас нельзя выходить. У нас прилеты то на драмтеатр, то на сам бульвар. Страшно. Нет, конечно, я запрещаю художникам. Хотя у нас есть такие отчаянные – "и сейчас бы стоял" – я говорю: не надо, побереги, пройдет какое-то время, все пройдет, и будем опять выходить, не рискуя жизнью", – добавил он.Поэтому сейчас бульвар Пушкина с картинной галереей "ушел" в магазинчик, скрывшийся от обстрелов в бомбоубежище. Вход свободный. А если вы творческий человек и умеете рисовать, Александр предоставит вам место бесплатно. "У нас организация самобытного искусства", – заключил он.В Донецке обостряется тяга к прекрасному. Для кого-то очень важна церковь, для других – искусство, а кому-то – все вместе. Созерцание картин с городскими пейзажами мирного Донецка вселяют надежду на лучшее будущее, взгляд скользит по холстам, следит за мазками, в памяти всплывают имена и фамилии художников. Александр прав: искусство помогает. После нашей встречи часть напряжения, в котором пребываешь постоянно, пропадает.
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, днр, донецк, бомбоубежища, картины, искусство, украина, обстрелы, мины, живопись
Эксклюзив, ДНР, Донецк, бомбоубежища, картины, искусство, Украина, обстрелы, мины, живопись

Донецк под обстрелами. Как галерея спустилась в бомбоубежище

12:51 17.01.2023
 
© предоставлено автором
© предоставлено автором
Читать в
Алексей Туманов
Все материалы
Утро в Донецке началось с недоброго. Украинские войска обстреляли Калининский район, полностью разбит торговый центр – осталась одна стена
Звуки артиллерийских дуэлей, разрывов снарядов слышно постоянно – с утра до вечера. Успокоительные мантры "это от нас" и "вы еще не научились различать прилеты от вылетов", честно говоря, не очень помогают.
Вскакиваешь с кровати, открываешь окно – чувствуешь запах пороха.
Город опустел. В штабе территориальной обороны предупредили, что ВСУ разбросали по Донецку противопехотные мины "лепесток". Мэр в телеграм-канале к каждому сообщению о "прилетах" просит горожан не выходить без крайней нужды на улицу.
Сотрудники МЧС подвезли воду: к машине тянутся люди с пустыми пятилитровыми баклажками, ведрами. На пешеходном бульваре Пушкина – одной из красивейших улиц Донецка – следы от прошлых "прилетов": окна забиты фанерой, некоторые витрины побиты и торчат осколки.
На соседней улице, Университетской, – венок у входа в банк, где весной погибли люди в очереди.
Военный Александр в резиновых сапогах спрашивает, как найти магазин с оптикой. Горожане в аптеке подсказывают ему, пожилой мужчина предлагает проводить до места. Александр рассказывает, что сам – из Сибири, впервые в Донецке, и город ему нравится – "очень красивый".
– А вообще у меня родственники в Киеве, Виннице, Шепетовке, – говорит он. – Но больше мы с ними не общаемся. Во всей Сибири побывал, на Тихом океане, но в Донецке не был. И в Киев теперь приехать можно только так.
Попрощались, проходим по бульвару, где еще не так давно было оживленно. Летом здесь работали кафе и рестораны, обязательно можно было встретить местных музыкантов, художников с картинами, мастеров со шкатулками, бусами из камней и прочими поделками.
Галерея под открытым небом спустилась в магазин в подвальном помещении. Александр Анатольевич Савченко, председатель творческого объединения "Город мастеров", встречает с улыбкой, показывает картины донецких мастеров и мастерскую.
Александр Анатольевич пишет портреты на заказ и репродукции картин известных мастеров. Одну картину, реальный портрет участников Великой Отечественной войны, у него заказал сотрудник миссии ОБСЕ, которая в спешке покинула Донецк в начале спецоперации.
Заказчик живет в Словакии, надеется когда-нибудь забрать картину.
© предоставлено автором
© предоставлено автором
В мастерской Савченко проводили мастер-классы для детей. Сейчас программу приостановили по причинам безопасности.
"Обстрелы, стекла вылетают", – объясняет он.
Мастер показывает авторскую копию картины на евангельскую тематику – "Камо грядеши".
"Сюжеты выбираю по внутреннему созвучию. Я вообще люблю христианскую тему. И вообще, у нас в Донбассе христианство как-то помогает выживать. И работать, и воевать все это надо как-то с надеждой. Иначе тяжело", – говорит он.
У дончан – вкус к живописи "на уровне", говорит Александр. Душа любого человека созвучна с красотой и резонирует. Сейчас из Донецка много людей выехало, многие боятся выходить из квартир – "и правильно, потому что многие районы засеиваются снарядами".
Савченко запрещает своим художникам выходить на бульвар Пушкина.
"Сейчас нельзя выходить. У нас прилеты то на драмтеатр, то на сам бульвар. Страшно. Нет, конечно, я запрещаю художникам. Хотя у нас есть такие отчаянные – "и сейчас бы стоял" – я говорю: не надо, побереги, пройдет какое-то время, все пройдет, и будем опять выходить, не рискуя жизнью", – добавил он.
Поэтому сейчас бульвар Пушкина с картинной галереей "ушел" в магазинчик, скрывшийся от обстрелов в бомбоубежище. Вход свободный. А если вы творческий человек и умеете рисовать, Александр предоставит вам место бесплатно.
"У нас организация самобытного искусства", – заключил он.
В Донецке обостряется тяга к прекрасному. Для кого-то очень важна церковь, для других – искусство, а кому-то – все вместе. Созерцание картин с городскими пейзажами мирного Донецка вселяют надежду на лучшее будущее, взгляд скользит по холстам, следит за мазками, в памяти всплывают имена и фамилии художников.
Александр прав: искусство помогает. После нашей встречи часть напряжения, в котором пребываешь постоянно, пропадает.
 
ЭксклюзивДНРДонецкбомбоубежищакартиныискусствоУкраинаобстрелыминыживопись
 
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