https://ukraina.ru/20230117/1042699867.html

Донецк под обстрелами. Как галерея спустилась в бомбоубежище

Донецк под обстрелами. Как галерея спустилась в бомбоубежище - 17.01.2023 Украина.ру

Донецк под обстрелами. Как галерея спустилась в бомбоубежище

Утро в Донецке началось с недоброго. Украинские войска обстреляли Калининский район, полностью разбит торговый центр – осталась одна стена

2023-01-17T12:51

2023-01-17T12:51

2023-01-17T12:51

эксклюзив

днр

донецк

бомбоубежища

картины

искусство

украина

обстрелы

мины

живопись

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042702140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cce0c956fc73e0cd7ee9a7d072569ee5.jpg

Звуки артиллерийских дуэлей, разрывов снарядов слышно постоянно – с утра до вечера. Успокоительные мантры "это от нас" и "вы еще не научились различать прилеты от вылетов", честно говоря, не очень помогают. Вскакиваешь с кровати, открываешь окно – чувствуешь запах пороха.Город опустел. В штабе территориальной обороны предупредили, что ВСУ разбросали по Донецку противопехотные мины "лепесток". Мэр в телеграм-канале к каждому сообщению о "прилетах" просит горожан не выходить без крайней нужды на улицу. Сотрудники МЧС подвезли воду: к машине тянутся люди с пустыми пятилитровыми баклажками, ведрами. На пешеходном бульваре Пушкина – одной из красивейших улиц Донецка – следы от прошлых "прилетов": окна забиты фанерой, некоторые витрины побиты и торчат осколки. На соседней улице, Университетской, – венок у входа в банк, где весной погибли люди в очереди.Военный Александр в резиновых сапогах спрашивает, как найти магазин с оптикой. Горожане в аптеке подсказывают ему, пожилой мужчина предлагает проводить до места. Александр рассказывает, что сам – из Сибири, впервые в Донецке, и город ему нравится – "очень красивый".– А вообще у меня родственники в Киеве, Виннице, Шепетовке, – говорит он. – Но больше мы с ними не общаемся. Во всей Сибири побывал, на Тихом океане, но в Донецке не был. И в Киев теперь приехать можно только так.Попрощались, проходим по бульвару, где еще не так давно было оживленно. Летом здесь работали кафе и рестораны, обязательно можно было встретить местных музыкантов, художников с картинами, мастеров со шкатулками, бусами из камней и прочими поделками. Галерея под открытым небом спустилась в магазин в подвальном помещении. Александр Анатольевич Савченко, председатель творческого объединения "Город мастеров", встречает с улыбкой, показывает картины донецких мастеров и мастерскую.Александр Анатольевич пишет портреты на заказ и репродукции картин известных мастеров. Одну картину, реальный портрет участников Великой Отечественной войны, у него заказал сотрудник миссии ОБСЕ, которая в спешке покинула Донецк в начале спецоперации. Заказчик живет в Словакии, надеется когда-нибудь забрать картину.В мастерской Савченко проводили мастер-классы для детей. Сейчас программу приостановили по причинам безопасности. "Обстрелы, стекла вылетают", – объясняет он. Мастер показывает авторскую копию картины на евангельскую тематику – "Камо грядеши"."Сюжеты выбираю по внутреннему созвучию. Я вообще люблю христианскую тему. И вообще, у нас в Донбассе христианство как-то помогает выживать. И работать, и воевать – все это надо как-то с надеждой. Иначе тяжело", – говорит он.У дончан – вкус к живописи "на уровне", говорит Александр. Душа любого человека созвучна с красотой и резонирует. Сейчас из Донецка много людей выехало, многие боятся выходить из квартир – "и правильно, потому что многие районы засеиваются снарядами". Савченко запрещает своим художникам выходить на бульвар Пушкина."Сейчас нельзя выходить. У нас прилеты то на драмтеатр, то на сам бульвар. Страшно. Нет, конечно, я запрещаю художникам. Хотя у нас есть такие отчаянные – "и сейчас бы стоял" – я говорю: не надо, побереги, пройдет какое-то время, все пройдет, и будем опять выходить, не рискуя жизнью", – добавил он.Поэтому сейчас бульвар Пушкина с картинной галереей "ушел" в магазинчик, скрывшийся от обстрелов в бомбоубежище. Вход свободный. А если вы творческий человек и умеете рисовать, Александр предоставит вам место бесплатно. "У нас организация самобытного искусства", – заключил он.В Донецке обостряется тяга к прекрасному. Для кого-то очень важна церковь, для других – искусство, а кому-то – все вместе. Созерцание картин с городскими пейзажами мирного Донецка вселяют надежду на лучшее будущее, взгляд скользит по холстам, следит за мазками, в памяти всплывают имена и фамилии художников. Александр прав: искусство помогает. После нашей встречи часть напряжения, в котором пребываешь постоянно, пропадает.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Алексей Туманов

Алексей Туманов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

эксклюзив, днр, донецк, бомбоубежища, картины, искусство, украина, обстрелы, мины, живопись