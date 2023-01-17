Организаторы Australian Open запретили болельщикам приносить флаг России - 17.01.2023 Украина.ру
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Организаторы Australian Open запретили болельщикам приносить флаг России
Организаторы Australian Open запретили болельщикам приносить флаг России - 17.01.2023 Украина.ру
Организаторы Australian Open запретили болельщикам приносить флаг России
Организаторы Australian Open запретили демонстрацию флагов России и Белоруссии во время матчей Открытого чемпионата Австралии. Произошло это после жалобы посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Об этом 17 января сообщила Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
2023-01-17T09:48
2023-01-17T09:48
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теннис
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"Наш первоначальный подход заключался в том, что фанаты могли приносить флаги, но не могли размахивать ими, создавая неудобства. Вчера у нас был инцидент, когда у корта был вывешен флаг. Мы продолжим работать с игроками и нашими болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом", — говорится в заявлении Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia).Днем ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко "решительно осудил" в своем Twitter организаторов теннисного турнира Australian Open, которые допустили появление рядом с кортом флага РФ.В прошлом году, после начала российской военной спецоперации на Украине, Международная федерация тенниса (ITF) совместно с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и женской теннисной ассоциацией (WTA) допустили спортсменов из РФ до своих турниров только в нейтральном статусе. В отношении болельщиков никаких запретов принято не было.Во время поединка 16 января между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль представители Украины заметили российский флаг вблизи корта, что и послужило причиной дальнейшего скандала.
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новости, новости украины, флаг, теннис, болельщики, россия
Новости, Новости Украины, флаг, теннис, болельщики, Россия

Организаторы Australian Open запретили болельщикам приносить флаг России

09:48 17.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкХоккей. Кубок Карьяла. Матч Чехия - Россия
Хоккей. Кубок Карьяла. Матч Чехия - Россия - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Организаторы Australian Open запретили демонстрацию флагов России и Белоруссии во время матчей Открытого чемпионата Австралии. Произошло это после жалобы посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Об этом 17 января сообщила Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
"Наш первоначальный подход заключался в том, что фанаты могли приносить флаги, но не могли размахивать ими, создавая неудобства. Вчера у нас был инцидент, когда у корта был вывешен флаг. Мы продолжим работать с игроками и нашими болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом", — говорится в заявлении Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia).
Днем ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко "решительно осудил" в своем Twitter организаторов теннисного турнира Australian Open, которые допустили появление рядом с кортом флага РФ.
В прошлом году, после начала российской военной спецоперации на Украине, Международная федерация тенниса (ITF) совместно с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и женской теннисной ассоциацией (WTA) допустили спортсменов из РФ до своих турниров только в нейтральном статусе. В отношении болельщиков никаких запретов принято не было.
Во время поединка 16 января между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль представители Украины заметили российский флаг вблизи корта, что и послужило причиной дальнейшего скандала.
Вчера, 16:58
Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian OpenПосол Украины в Австралии Василий Мирошниченко "решительно осудил" организаторов теннисного турнира Australian Open, которые допустили появление рядом с кортом флага РФ. Свое мнение дипломат опубликовал в Twitter
 
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