https://ukraina.ru/20230117/1042677344.html

Последствия обстрелов Украины. Навстречу энергетической федерализации

Последствия обстрелов Украины. Навстречу энергетической федерализации - 17.01.2023 Украина.ру

Последствия обстрелов Украины. Навстречу энергетической федерализации

После ударов по украинской энергетике 14 января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко констатировал, что "разрушения значительные" и "проблема настолько серьёзная, что "Укрэнерго" значительно ограничил объёмы потребления по всей Украине и в Киеве в частности".

2023-01-17T06:15

2023-01-17T06:15

2023-01-17T06:16

эксклюзив

энергетика

украина

россия

спецоперация

экономика

децентрализация

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Однако, как отметили наши источники на Украине, режим отключений был более мягким, чем в прошлом году.В этот раз цифры повреждений не приводились, неизвестно точно, что именно было поражено. Насколько можно понять, ракеты поразили энергообъекты в Киеве, Харькове, Львове, Винницкой и Ивано-Франковской областях. В Днепропетровске ракета, летевшая в направлении Приднепровской ТЭС была сбита и, вероятно, попала в жилой дом (обломки ракеты публике не демонстрировались, в городе ходят слухи, что их и не было).Из опубликованного видео следует, что ракета попала в машинный зал Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Судя по опубликованным кадрам выведены из строя минимум три из 12-ти генераторов.Насколько известно, это второй документально зафиксированный удар именно по генерирующим, а не распределяющим мощностям (16 декабря прошлого года ракета прилетела в один из машзалов Днепрогэса, какие разрушения нанесены точно неизвестно).Особенностью Бурштынской ТЭС является то, что это центр "Бурштынского энергоострова", который заработал в 2002 году параллельно с европейским энергообъединением UCTE, но отдельно от объединённой энергосистемы Украины. 16 марта 2022 года энергоостров прекратил своё существование в связи с присоединением Украины к европейской сети ENTSO-E."Острова" нет, но есть его остатки.Во-первых, Бурштынская ТЭС даёт лишь около 4% общей выработки электроэнергии, но на ней возможно регулирование мощности на турбинах быстрым набором нагрузки в зависимости от параметров потребления.Во-вторых, подстанция этой ТЭС работает на европейских стандартах напряжения (400 и 200 кВ), что позволяет быстро менять трансформаторы, которые серийно производятся для европейских потребителей (трансформаторы на 110−220 кВ и 330−750 кВ производятся по спецзаказу).Видимо именно эти обстоятельства определили удар по машзалу.Общая же ситуация в украинской энергетике характеризуется следующими моментами:Во-первых, отключения электроэнергии в основном носят управляемый характер. После массовых случаев, когда в результате скачков напряжения "вылетали" дворовые трансформаторы, операторы отключают электроэнергию ещё в момент воздушной тревоги. Вообще следует отдать должное диспетчерским службам украинской ОЭС – в нынешних условиях работает она эффективно.Во-вторых, удары имеют накопительный характер – балансировать систему становится всё труднее.В-третьих, для Украины по-прежнему характерно перепроизводство электроэнергии (в основном – за счёт АЭС) и избыток распределяющих мощностей – они ведь рассчитывались на другую промышленность и другое население.Если целью российских ударов является разрушение украинской энергосистемы, то это достижимо путём ударов по распределительным мощностям АЭС – их вывод из строя сделает невозможной балансировку энергосистемы в общенациональном масштабе (АЭС производят около 60% электроэнергии). Пока, правда, такие удары наносятся эпизодически (последний раз – в конце ноября). Это может быть связано с опасениями повреждения самих АЭС, более мощной ПВО или какими-то теневыми договорённостями.Так или иначе, но Украина не намерена сохранять избыточную советскую энергетику. Заявления Владимира Зеленского 28 декабря о децентрализации позволяют полагать, что, независимо от российских ударов, украинская сторона намерена формировать новую энергосистему, основанную на "зелёных" технологиях. Помимо ветряных и солнечных электростанций возможно восстановление сети малых ГЭС на Украине. Сейчас таких ГЭС около 100, в то время как в 1950 году было около 1000.Предполагается, что небольшие городские и районные электростанции, не объединённые в общенациональную сеть, смогут обеспечивать электроэнергией большинство населённых пунктов в условиях дальнейшего сокращения населения.Однако, как отметил в своей статье наш автор Иван Лизан у этой идеи есть обратная сторона, которая делает ее неэффективной.

https://ukraina.ru/20230116/1042615617.html

https://ukraina.ru/20221212/1041706576.html

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эксклюзив, энергетика, украина, россия, спецоперация, экономика, децентрализация