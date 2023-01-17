Кто на самом деле обстреливает мирных жителей Херсона. Представляем доказательства - 17.01.2023 Украина.ру
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Кто на самом деле обстреливает мирных жителей Херсона. Представляем доказательства
Кто на самом деле обстреливает мирных жителей Херсона. Представляем доказательства - 17.01.2023 Украина.ру
Кто на самом деле обстреливает мирных жителей Херсона. Представляем доказательства
Практически каждый день украинские СМИ и паблики в соцсетях пишут о "варварских" обстрелах Херсона российскими войсками, причем сугубо мирных объектов.
2023-01-17T05:43
2023-01-17T05:43
эксклюзив
россия
украина
сво
обстрелы
himars
пво
рсзо
провокации
сми
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Конечно, далеко не по каждому такому эпизоду появляется достаточно информации, дабы сделать объективный анализ, не говоря уже о том, что их слишком много, а "на каждый чих не наздравствуешься", но в некоторых случаях такая возможность появляется, что позволяет говорить о вполне понятной системе.Так 17 декабря было сообщено о минометном обстреле ("оккупантами", конечно) Степановки под Херсоном, причем "меткий выстрел" пришелся по штабу гуманитарной помощи, погибла одна женщина, еще двое получили ранения.Только вот минимальное расстояние от окраины Степановки до левого берега Днепра (ближайшее место, где могут быть позиции российских войск) составляет 11 км, а максимальная дальность стрельбы находящихся на вооружении ВС РФ минометов калибром 82 и 120 мм – 5 и 9 км. То есть никаким образом "русская" мина нге могла долететь до херсонской провинции. Следовательно, по своим стреляли ВСУ.А 24 декабря в Херсоне был самый тяжелый день с момента оккупации украинскими войсками. В результате обстрела центра города, по сообщениям украинских властей, погибло 10 и ранено 68 мирных жителей.Причем точность была "впечатляющей" -- три прилета были в самых людным местах: у входа в супермаркет на центральной площади, по центральному рынку и улице, где традиционно идет бойкая уличная торговля. В густой застройке центра города попаданий в здания или дворы не было. Все по самым оживленным торговым местам.Точность, заставившая вспомнить американские HIMARSы. Херсонцы помнили, как ракеты этой РСЗО, которым удавалось преодолеть ПВО, долбили практически в одну и туже точку Антоновского моста, как и в атакованных здания попадания были в одно и тоже место.Впрочем, по попавшему в Сеть фото места одного из прилетов и хорошо видному на нем конусу разлета осколков было определено и направление откуда был нанесен удар – это север, николаевское направление, т.е. оттуда, где российских сил, тем более, с такими тяжелыми вооружениями, как РСЗО, в настоящее время нет.Но особенно часты обстрелы медучреждений города. Нет смысла перечислять все случаи, укажу, что за последние пару недель "прилеты" были во все три родовспомогательные учреждения города, причем в последних двух случаях с паузой всего пару дней.В последнем, с городским роддомом №1 11 января, "уши" ныне контролирующего город киевского режима торчат очень уж четко. Если принять его "версию", по опубликованным видео и фото артиллерийский боеприпас (чисто теоретически это могла быть только мина) прилетел аккурат в проем под окно в цокольном этаже здания (примерно 0,5 ×1 м), за которым располагалась котельная.Такая точность труднодоступна даже для HIMARS, да и сила взрыва явно была не соответствующая его ТТХ, поэтому неизмеримо более логичным выглядит предположение, что никакого "прилета" не было, а имел место подрыв такого взрывоопасного места, как газовая котельная, оперативно выданный за российский удар. Тем более, что это не первый эпизод подобного рода. 25 декабря укр-паблики разместили снятый камерой видеонаблюдения якобы прилет по территории Херсонской Областной Клинической БольницыНо эксперты, проанализировав видео, сделали однозначный вывод, что никакого прилета не было -- это очевидный подрыв заложенного взрывного устройства! Никакая артиллерийский боеприпас не способен пробить асфальт и так углубится, до этого не разорвавшись -- кинетической энергии не хватит.В замедленном воспроизводстве четко видно сначала вырвавшийся из под асфальта "скромный" столб дыма и грунта, а затем, другой, куда более мощный взрыв, вырвавший огромный кусок асфальта и сопровождавшийся сильным пламенем (горение продолжалось и далее)При этом оконные стекла в паре метров от эпицентра мощного взрыва даже не повреждены, что указывает на то, что взрыв произошел на большой глубине, толстый слой грунта принял на себя ударную волну, при прилете они бы обязательно пострадали от осколков асфальта, вызванных ударом мины или снаряда.Образовавшая воронка имеет продолговатую форму, судя по всему, от первого взрыва сдетонировала проходившая там газовая магистраль. А то, что взрывное устройство было заложено под асфальт (дабы версия о заложенной мине была бы не столь очевидной) говорит, что работали профессионалы.На фото момент, когда начались "изменения", никаких "посторонних предметов" на асфальте, как и отверстий, но он начал вспучиваться.В общем, одинаковый почерк…Провокации киевского режима имеют двоякую цель: во-первых, вызвать ненависть к России со стороны херсонцев, особенно на фоне полной импотентности "вернувшейся" Украины в нормализации жизни в городе.Но главные "адресаты" за пределами "незалежной". Не случайно в первом же сообщении о ударе по центру Херсона, украинская обладминистрация особо отметила: "в канун Рождества Христова".Ведь большинство западных обывателей просто не в курсе, что православные, как ни стараются "свидомые", отмечают его 7 января, а 24 декабря для херсонцев был обычный выходной день. И для них картина получилась особенно "яркой" -- ударили по наиболее оживлённым именно торговым местам города накануне Рождества, когда людей особенно много – все скупаются на праздник."Работают" и резко участившиеся случаи обстрела медучреждений, причем не только в Херсоне, но и на других участках, причем по обе стороны фронта. Ведь типичное сообщение западных СМИ выглядит примерно так: "Шесть человек погибли при обстреле больницы в Токмаке (Украина)" -- кем контролируется Токмак 99,99% западных обывателей, естественно, понятия не имеют.Об "обстрелах больниц" резко заговорили западные лидеры, включая Байдена: "Он (Путин) был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и в день Нового года" А вслед за этим пошли сообщения о резко возросших объемах военной помощи Киеву. Не думаю, что это совпадение.И в этом контексте как-то уже очень "вовремя", накануне встречи в Рамштайне по военной помощи Украине, случилась трагедия в Днепре (Днепропетровске). Не буду торопиться с выводами, но эксперты отмечают, что характер разрушений более типичен для внутреннего взрыва (как при терактах в Москве в 1999 г. или взрывах бытового газа), чем для попадания извне. Да и обломков якобы попавшей в дом ракеты украинская власть пока не предъявила.В любом случае в том, что от киевского режима и его западных покровителей можно ждать самых мерзких провокаций сомневаться не приходится.
https://ukraina.ru/20230115/1042636740.html
https://ukraina.ru/20230116/1042648107.html
https://ukraina.ru/20230115/1042644662.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, украина, сво, обстрелы, himars, пво, рсзо, провокации, сми
Эксклюзив, Россия, Украина, СВО, обстрелы, HIMARS, ПВО, РСЗО, провокации, СМИ

Кто на самом деле обстреливает мирных жителей Херсона. Представляем доказательства

05:43 17.01.2023
 
© AFP2023 / DIMITAR DILKOFF
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AFP2023 / DIMITAR DILKOFF
Читать в
Александр Фидель
автор издания Украина.ру
Все материалы
Практически каждый день украинские СМИ и паблики в соцсетях пишут о "варварских" обстрелах Херсона российскими войсками, причем сугубо мирных объектов.
Конечно, далеко не по каждому такому эпизоду появляется достаточно информации, дабы сделать объективный анализ, не говоря уже о том, что их слишком много, а "на каждый чих не наздравствуешься", но в некоторых случаях такая возможность появляется, что позволяет говорить о вполне понятной системе.
Так 17 декабря было сообщено о минометном обстреле ("оккупантами", конечно) Степановки под Херсоном, причем "меткий выстрел" пришелся по штабу гуманитарной помощи, погибла одна женщина, еще двое получили ранения.
Только вот минимальное расстояние от окраины Степановки до левого берега Днепра (ближайшее место, где могут быть позиции российских войск) составляет 11 км, а максимальная дальность стрельбы находящихся на вооружении ВС РФ минометов калибром 82 и 120 мм – 5 и 9 км. То есть никаким образом "русская" мина нге могла долететь до херсонской провинции. Следовательно, по своим стреляли ВСУ.
А 24 декабря в Херсоне был самый тяжелый день с момента оккупации украинскими войсками. В результате обстрела центра города, по сообщениям украинских властей, погибло 10 и ранено 68 мирных жителей.
Причем точность была "впечатляющей" -- три прилета были в самых людным местах: у входа в супермаркет на центральной площади, по центральному рынку и улице, где традиционно идет бойкая уличная торговля. В густой застройке центра города попаданий в здания или дворы не было. Все по самым оживленным торговым местам.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 12:04
Никогда вы не будете им братьями. Херсонские урокиХерсонскую область с областным центром российские войска взяли под контроль в первые дни СВО и первое время старались минимизировать свою "вовлеченность" в повседневную жизнь его обитателей.
Точность, заставившая вспомнить американские HIMARSы. Херсонцы помнили, как ракеты этой РСЗО, которым удавалось преодолеть ПВО, долбили практически в одну и туже точку Антоновского моста, как и в атакованных здания попадания были в одно и тоже место.
Впрочем, по попавшему в Сеть фото места одного из прилетов и хорошо видному на нем конусу разлета осколков было определено и направление откуда был нанесен удар – это север, николаевское направление, т.е. оттуда, где российских сил, тем более, с такими тяжелыми вооружениями, как РСЗО, в настоящее время нет.
© предоставлено автором
© предоставлено автором
© предоставлено автором
© предоставлено автором
Но особенно часты обстрелы медучреждений города. Нет смысла перечислять все случаи, укажу, что за последние пару недель "прилеты" были во все три родовспомогательные учреждения города, причем в последних двух случаях с паузой всего пару дней.
В последнем, с городским роддомом №1 11 января, "уши" ныне контролирующего город киевского режима торчат очень уж четко. Если принять его "версию", по опубликованным видео и фото артиллерийский боеприпас (чисто теоретически это могла быть только мина) прилетел аккурат в проем под окно в цокольном этаже здания (примерно 0,5 ×1 м), за которым располагалась котельная.
Такая точность труднодоступна даже для HIMARS, да и сила взрыва явно была не соответствующая его ТТХ, поэтому неизмеримо более логичным выглядит предположение, что никакого "прилета" не было, а имел место подрыв такого взрывоопасного места, как газовая котельная, оперативно выданный за российский удар.
© предоставлено автором
© предоставлено автором
Тем более, что это не первый эпизод подобного рода. 25 декабря укр-паблики разместили снятый камерой видеонаблюдения якобы прилет по территории Херсонской Областной Клинической Больницы
Но эксперты, проанализировав видео, сделали однозначный вывод, что никакого прилета не было -- это очевидный подрыв заложенного взрывного устройства! Никакая артиллерийский боеприпас не способен пробить асфальт и так углубится, до этого не разорвавшись -- кинетической энергии не хватит.
В замедленном воспроизводстве четко видно сначала вырвавшийся из под асфальта "скромный" столб дыма и грунта, а затем, другой, куда более мощный взрыв, вырвавший огромный кусок асфальта и сопровождавшийся сильным пламенем (горение продолжалось и далее)
При этом оконные стекла в паре метров от эпицентра мощного взрыва даже не повреждены, что указывает на то, что взрыв произошел на большой глубине, толстый слой грунта принял на себя ударную волну, при прилете они бы обязательно пострадали от осколков асфальта, вызванных ударом мины или снаряда.
руины дома в Днепре - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 05:33
Ничего святого. Как на Украине опошлили трагедию в ДнепреСтрашная трагедия в Днепропетровске, где 14 января в результате попадания ракеты обрушилась часть многоэтажного жилого дома, в результате чего погибли как минимум 29 человек (данные на вечер 15 января, когда завалы не были ещё разобраны), заставила задуматься над способностью некоторых людей опошлить любую трагедию.
Образовавшая воронка имеет продолговатую форму, судя по всему, от первого взрыва сдетонировала проходившая там газовая магистраль. А то, что взрывное устройство было заложено под асфальт (дабы версия о заложенной мине была бы не столь очевидной) говорит, что работали профессионалы.
На фото момент, когда начались "изменения", никаких "посторонних предметов" на асфальте, как и отверстий, но он начал вспучиваться.
В общем, одинаковый почерк…
© предоставлено автором
1 из 2
© предоставлено автором
© предоставлено автором
2 из 2
© предоставлено автором
1 из 2
© предоставлено автором
2 из 2
© предоставлено автором
Провокации киевского режима имеют двоякую цель: во-первых, вызвать ненависть к России со стороны херсонцев, особенно на фоне полной импотентности "вернувшейся" Украины в нормализации жизни в городе.
Но главные "адресаты" за пределами "незалежной". Не случайно в первом же сообщении о ударе по центру Херсона, украинская обладминистрация особо отметила: "в канун Рождества Христова".
Ведь большинство западных обывателей просто не в курсе, что православные, как ни стараются "свидомые", отмечают его 7 января, а 24 декабря для херсонцев был обычный выходной день. И для них картина получилась особенно "яркой" -- ударили по наиболее оживлённым именно торговым местам города накануне Рождества, когда людей особенно много – все скупаются на праздник.
руины дома в Днепре - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 19:00
Спор о ПВО и судьба Арестовича. Итоги 15 января на УкраинеИз-за трагедии в Днепре на Украине разгорелся спор о виновности в произошедшем украинской противовоздушной обороны и о том, на кого на самом деле работает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович
"Работают" и резко участившиеся случаи обстрела медучреждений, причем не только в Херсоне, но и на других участках, причем по обе стороны фронта. Ведь типичное сообщение западных СМИ выглядит примерно так: "Шесть человек погибли при обстреле больницы в Токмаке (Украина)" -- кем контролируется Токмак 99,99% западных обывателей, естественно, понятия не имеют.
Об "обстрелах больниц" резко заговорили западные лидеры, включая Байдена: "Он (Путин) был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и в день Нового года" А вслед за этим пошли сообщения о резко возросших объемах военной помощи Киеву. Не думаю, что это совпадение.
И в этом контексте как-то уже очень "вовремя", накануне встречи в Рамштайне по военной помощи Украине, случилась трагедия в Днепре (Днепропетровске). Не буду торопиться с выводами, но эксперты отмечают, что характер разрушений более типичен для внутреннего взрыва (как при терактах в Москве в 1999 г. или взрывах бытового газа), чем для попадания извне. Да и обломков якобы попавшей в дом ракеты украинская власть пока не предъявила.
В любом случае в том, что от киевского режима и его западных покровителей можно ждать самых мерзких провокаций сомневаться не приходится.
 
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