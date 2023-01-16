https://ukraina.ru/20230116/1042689634.html

Возвращение Медведчука. Итоги 16 января на Украине

Возвращение Медведчука. Итоги 16 января на Украине - 16.01.2023 Украина.ру

Возвращение Медведчука. Итоги 16 января на Украине

Первая после освобождения публикация украинского политика Виктора Медведчука вызвала широкий общественный резонанс в России. На Украине статью Медведчука практически не заметили

2023-01-16T19:00

2023-01-16T19:00

2023-01-16T19:00

хроники

эксклюзив

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Статья Медведчука в "Известиях" была посвящена новейшей истории, а также современному положению дел на Украине. Заканчивался материал словами о том, как можно урегулировать украинский кризис.Что касается нынешних событий на Украине, то, по его словам, "украинский конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу, другие страны, либо будет локализован и разрешён"."Но как его разрешить, если в Украине безраздельно властвует партия войны, нагнетая военную истерию, которая уже вышла за пределы страны, а Запад почему-то упрямо называет это демократией? И эта партия войны бесконечное количество раз заявляет, что никакой мир ей не нужен, а нужно больше оружия и денег на войну. Эти люди построили на войне свою политику, бизнес, резко подняли свои международные рейтинги. В Европе и США их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости. Украинская партия войны получает триумф за триумфом, при этом никакого военного перелома не наблюдается", — подчеркнул Медведчук.При этом, по его словам, украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют."Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Но это вовсе не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов. Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали. Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию", — указал Медведчук.В конце статьи он подытожил, что Украине необходима такая партия и "необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрёкся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок".В российском обществе публикацию в "Известиях" восприняли неоднозначно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, читал ли статью российский лидер Владимир Путин."Не могу вам точно сказать, читал ли её Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", - указал Песков.При этом он не стал отвечать, была ли встреча Медведчука с Путиным."Оставляю без ответа этот вопрос", - отметил Песков.К тому времени статью Медведчука горячо обсуждали в сети."Что я понимаю. Есть группа доверенных граждан (в Москве, в т.ч. за зубцами), которые разрабатывали "политическую" часть плана СВО накануне прошлого февраля. Разумеется, у них были контрагенты в Киеве, включая автора текста. Была система некоторых теневых договорённостей и гарантий, предполагавшая сравнительно быстрый и бескровный итог ввода войск и соответствующие изменения в киевской политике. В обозе группировки, идущей на Киев, ехала команда разных претендентов на влиятельные позиции в этой конфигурации. Короче, "хитрый план" предполагал одновременно с вводом войск что-то вроде госпереворота в Киеве. Собственно, в первую очередь именно поэтому "операция", а не война. А дальше веер вариантов: либо масштабный "кидок" со стороны части участников с той стороны, либо они, скажем так, "переоценили свои силы". Либо — что тоже нельзя исключать — их играли "втёмную" те, кто с самого начала и делал ставку именно на это — сползание ситуации к полноценной войне, к которой Россия (они это прекрасно знали) не готова", - отметил философ, политолог и журналист, бывший советник председателя Госдумы РФ Алексей Чадаев.По его словам, после произошедшего должны были сделать выводы."Как бы там ни было, после того, как случилось то, что случилось, эта группа граждан (я не называю фамилий вовсе не потому, что их не знаю), по идее, должна была быть показательно кастрирована и затем четвертована на Лобном месте, будь у нас тут настоящая олдскульная диктатура (или хотя бы "демократия", как на Украине). Но мы не оно, поэтому ничего им вообще не было, а просто эта группа сделала лицо лошади из известного анекдота ("ну не шмогла я"), и на время прикинулась ветошью, дав в свою очередь шанс качественно облажаться теперь уже и лампасам, рисовавшим стрелочки на картах. Дальше вы знаете. Обмен "азовцев" на Медведчука, пауза, и вот — попытка перезапуска старого сценария в новых условиях. Концепция изложена в статье, а "непечатная" её прагматика — трётся себе потихоньку где-то в банях, на яхтах, в кабинетах и босфорских сералях.может, оно и зря, что у нас не диктатура и не "демократия"?" - отметил Чадаев.Российский военный эксперт Илья Крамник в свою очередь указал, что России в любом случае нужно победить в спецоперации."В конечном счёте все очень просто. Или Россия выигрывает войну и контролирует территорию, на которой предполагается организовать "медведчуковое гетманство" или проигрывает, и не контролирует. Во втором случае организовывать ничего никто не даст. В первом - ничего кроме военных округов и губерний организовывать не нужно", - подчеркнул он.Журналист издания "Комсомольская правда" Александр Коц отметил, что статья, по его мнению, свидетельствует об амбициях Медведчука."По Медведчуку. Нужно было продраться через миллиард раз озвученную тонну банальностей, чтобы все понять в трёх последних абзацах. Виктор Владимирович метит на роль главы "правительства Украины в изгнании". С далеко простирающимися амбициями когда-нибудь стать им без приставки "в изгнании", - заявил Коц.Он отметил, что не хочет подходить "к стилистическому разбору этого большого текста, в котором Медведчук умудряется говорить от имени России, рассказывая нам (а кому еще, на кого это рассчитано?), что "видит Москва"; и при этом оперируя оборотами, типа "Украина более 300 лет была в составе России". Украина (Бог с ней, с топонимикой) 300 лет была Россией"."Но в рамках "рассеивания тумана вокруг сложившейся ситуации" Медведчук считает необходимым "создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы". Во главе движения, очевидно, он видит себя. И почему-то считает, что мир должен услышать этих людей. Виктор Владимирович, если у вас не удалось достучаться до мира в почти легальном политическом поле Украины, почему вы решили, что у вас получится это сделать за его пределами? С чего вы решили, что этот мир начнет "играть честно, никого не обманывать, не напускать туману и не пытаться заработать на чужой крови". Что за утопия?" - задал вопрос Коц.По его мнению, "никакой демократической или лояльной Украины с дружественным политическим движением нам с 24 февраля не надо"."Хватит. Наигрались мы в это. В том числе и с Медведчуком во главе ОПЗЖ. Сегодня нужны главы "новых регионов" Российской Федерации, железобетонно скованные положением Конституции о запрете на отторжение каких бы то ни было российских территорий. И чем больше таких регионов, тем выше вероятность мира. В этом смысле спецоперация носит исключительно антивоенный характер", - подчеркнул Коц.Примечательно, что на самой Украине политики и лидеры общественного мнения статью Медведчука практически не заметили."Именем старого валенка подписали в Москве какой-то текст. А зачем это анализировать и ставить новостями на сайты? Чтобы что? Чтобы авторам идеи поюзать старого валенка было чем наполнять отчёт о реакции? Вы же создаёте своим реагированием на эту чушь основание – почему типа старый валенок что-то значит. Максимальный абсурд", - отметил украинский журналист Дмитрий Литвин, которого ряд источников называет одним из спичрайтеров президента Украины Владимира Зеленского.В остальном же статья Медведчука практически не обсуждается в украинском сегменте соцсетей. С учётом реакции близкого к Офису президента Литвина можно предположить, что новости о возобновлении активной деятельности Медведчука будут стараться убрать из информационного пространства Украины.

https://ukraina.ru/20230116/1042681932.html

https://ukraina.ru/20230116/1042664501.html

https://ukraina.ru/20230116/1042656306.html

https://ukraina.ru/20230115/1042644662.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив