https://ukraina.ru/20230116/1042686253.html

США осознали, что ставка на военную победу над Россией не оправдалась. И срочно меняют подход к Украине

США осознали, что ставка на военную победу над Россией не оправдалась. И срочно меняют подход к Украине - 16.01.2023 Украина.ру

США осознали, что ставка на военную победу над Россией не оправдалась. И срочно меняют подход к Украине

В пятницу, 20 января, исполнится 2 года с момента вступления Джо Байдена в должность президента США, ровно половина срока его полномочий

2023-01-16T18:22

2023-01-16T18:22

2023-01-16T19:08

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выборы

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Самое время экспертам подвести промежуточные итоги и сделать прогнозы на будущее.Байден не так слаб, как о нём думаютПо оценке руководителя Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Виктории Журавлёвой, по формальным признакам Байден оказался достаточно успешным президентом. Среди американских лидеров последнего десятилетия у него одни из самых высоких показателей по законотворческой деятельности. Четыре принятых законопроекта в условиях поляризованного Вашингтона — хороший результат. У Байдена стабильно средне-низкий рейтинг — в районе 40%. Но, как показали промежуточные выборы в конгресс, это некритичный показатель, поскольку, вопреки пессимистичным предсказаниям, демократы хорошо проявили себя: отстояли сенат и даже получили два дополнительных мандата, а палату представителей хоть и потеряли, но преимущество республиканцев составляет всего 9 мест. Это значит, что у демократов остаются серьёзные возможности для взаимодействия с президентом по своей повестке.«Главное, Байден показал: несмотря на все разговоры о его здоровье, частые публичные ляпы, он высокопрофессиональный политик, который может наладить взаимодействие даже в сложной ситуации и внутри своей партии, и с оппозиционной партией. Да, первые два года у него были контролируемые демократами обе палаты конгресса, но в условиях радикализации партии и небольшого преимущества над республиканцами и в палате представителей, и в сенате Байдену удалось вернуть в законотворческий процесс хотя бы в минимальной степени компромисс. Это очень серьёзный показатель его президентства. То, ради чего Байдена и выбирала партия, его срединная, умеренная позиция, умение находить компромиссы между крайними сторонами и умение договариваться, оказалось тем, что нужно в сложившихся обстоятельствах и принесло ему победу. Мне кажется, это основной итог первых двух лет», — сказала эксперт.Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М. В. Ломоносова Юрий Рогулёв согласен, что Байден был успешен. В то же время Рогулёв отмечает, что первые два года правления американские президенты редко проваливают, этот период обычно успешен, в американской политологии называют его медовым месяцем. Байден воспользовался и собственной популярностью, и большинством своей партии в обеих палатах конгресса. Однако не все его начинания были успешными: резкий «зелёный переход» привёл к сокращению добычи энергоносителей, а это спровоцировало резкое подорожание бензина. Тогда пришлось раскупорить стратегические запасы нефти, что дало возможности сбить цены на бензин, а поднимая учётную ставку — снизить инфляцию. Но всё это противоречивые меры, которые будут иметь последствия.РФ и США: есть ли отношения?2022 год, по словам руководителя Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимира Батюка, для российско-американских отношений был безрадостным, и никаких позитивных трендов не просматривается. В конце года на неопределённый срок отложили заседание двусторонней консультативной комиссии по стратегической стабильности (по инициативе России, из-за вмешательства США в украинский конфликт на стороне противников РФ). Это достаточно тревожный прецедент, отметил эксперт, даже в самые сложные годы холодной войны, например, в начале 1980-х, несмотря на афганский конфликт, где СССР и США находились по разные стороны баррикад, переговоры по стратегическим и нестратегическим ядерным вооружениям продолжались.А тем временем в США приближается избирательная кампания, а в этот период вся разумная жизнь в Америке замирает, все силы брошены на решение одного вопроса: кто станет следующим президентом, и вести какие-то продуктивные переговоры даже по таким важнейшим темам, как сокращение стратегических вооружений, совершенно бессмысленно, отметил Батюк.«Единственные "лучи света" в непроглядном "тёмном царстве" — это сохранение хоть каких-то элементов двустороннего диалога по гуманитарным вопросам, например, обмен заключёнными или сохранение контактов между российскими и американскими военными и по украинскому, и по сирийскому вопросам. Пока что это всё, что осталось от российско-американских отношений в настоящее время», — заявил он.А профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко не согласен, что всё сводится только к выборам.«Ничего такого нового в 2022 году в российско-американских отношениях мы не увидели. Единственное, что произошло в 2022 году — мы наконец перестали притворяться и просто-напросто перестали говорить о том, что мы партнёры друг другу», — сказал эксперт.Фундамент того, что происходит сейчас, был заложен в 1993-1994 годах, когда администрация Билла Клинтона обозначила несколько стратегических целей в отношении России.«Цель первая — остаточная мощь России слишком велика, чтобы США могли спать спокойно. Только Россия обладает стратегическим потенциалом для уничтожения США и для ведения войны на базе обычных вооружений. Больше ни у кого нет ВПК, который был бы способен производить соответствующий, даже альтернативный американским вооружениям. Ни Китай, ни Индия такой способностью пока не обладают. Поэтому мы приоритетный противник для США», — пояснил Фененко.Вторая цель — ликвидация российского ядерного потенциала и получение гарантий невозможности его быстрого восстановления.Третья цель — дезинтеграция РФ как крупного образования, снижение потенциала ВПК, как у Германии и Японии после Второй мировой войны.И все последующие администрации последовательно реализовывали эту стратегию, вопрос только в том, насколько получалось и имелось ли достаточно ресурсов для достижения этих целей.Украина как поле боя США с РоссиейУкраинский конфликт — это результат долгосрочной стратегии, отмечает Фененко. По его словам, американцы давно поняли, что напрямую повоевать США и РФ очень и очень трудно. Поэтому выбрали другой путь — поддерживать страны, которые готовы повоевать с Россией, настраивать против нас соседей.«Кого нам в идеале можно противопоставить? Грузию попробовали — мало, слишком мала страна. Нужно кого-то покрупнее и посильнее, вот Украину подготовили на эту роль. Пока это репетиция крупного военного конфликта. А кого в идеале хотели бы противопоставить России? Кого-то помощнее и покрупнее Украины, подвязки видим уже сейчас, кого на будущее могли бы противопоставить. Идеальный вариант — накачать Германию снова и сделать её опорой Запада, развернуть её против России. Не такой уж фантастический сценарий, если учесть, что мы третий раз воюем с немецкой военной техникой на территории бывшего СССР. Далее в качестве дополнения можно будет подбросить Польшу, Швецию. В идеале развернуть Турцию против РФ. Подбросить Японию. Если удастся привести к власти в России либеральные силы, то столкнуть РФ с Китаем», — рассказал Фененко.Таким образом, предупредил политолог, нам нужно ожидать усиления враждебных действий со стороны США и не ожидать, что к власти придёт администрация, которая резко захочет пойти на диалог с Москвой.Эксперты, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, спрогнозировали, чего ожидать от Белого дома на украинском направлении в оставшиеся два года президентства Байдена.По словам Батюка, цели США были сформулированы в ушедшем году — ставка сделана на военную победу над Россией посредством оказания всемирной военно-технической помощи Украине, однако уже сейчас в Вашингтоне многие влиятельные люди говорят о том, что эта задача невыполнима. Прогнозы относительно украинской победы над Россией явно не оправдались, и нужно искать какой-то выход. Отсюда, считает руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН, можно рассчитывать на постепенную эволюцию подхода нынешней политики американской администрации.«Сначала это будет происходить на уровне "тайной дипломатии". США примут концепцию "двух Украин". Уже сейчас в США многие влиятельные люди рассматривают идею "кореизации" украинского кризиса, разделения Украины на пророссийскую и антироссийскую, заключения некоего перемирия, прекращения огня и образования нейтральной зоны между этими двумя "Украинами"», — уточнил Батюк.Он считает, что американская политика будет эволюционировать в этом направлении по мере того, как Вашингтону будет становиться всё более ясно, что ставка на военный разгром России не оправдалась.Поделился своим мнением и Алексей Фененко.«Нанести поражение России военным путём — конечно, американцы прекрасно понимают, что это глупость. Понятно, что если РФ подгонит ещё 500 000 человек и поднимет в воздух стратегическую авиацию, например, то все разговоры про поражение России очень скоро закончатся. Поэтому поражение здесь — это некий комплекс мер, политических и военных действий, которые навяжут противнику невыгодный мир. Я вспоминаю их разговоры после того, как наш президент сказал 1 марта 2018 года, что мира без России не будет. Да, мира без России не будет, а мир с Портсмутским миром для России — будет. В котором мы будем проигравшей стороной, где можно организовать цветную революцию. Что для этого американцы могут сделать? Они могут попробовать навязать нам невыгодный формат перемирия, причём так, чтобы он выглядел как некий компромисс.Первый вариант. Представьте, через две недели будет заморожена кампания на Украине. Что мы получим? Россия контролирует только 1 область — Луганскую. Донецкую мы до конца не контролируем, о Славянске и Краматорске пока даже речи не идёт, Запорожскую — кусочек, Херсонскую — без Херсона. Это можно подать как унизительное поражение России. Дальше начнётся грандиозная кампания о том, что Россия потерпела унизительное военное поражение.Второй вариант — дать России несколько унизительных призов. Они будут накачивать оружием Харьков, Сумы для ударов по РФ, подбросив нам утешительный приз, например, в виде Луганска, Мариуполя. А главная кампания будет: «Ну что, не взяли даже третьестепенное государство? И куда же вам, ребята, соваться воевать с НАТО?»Кстати, могут в России попытаться устроить патриотический майдан: «Как же это мы так, имея такую армию, не смогли одолеть противника?»Третий вариант. Опять-таки, выбросить нам некую косточку: «давайте, Украина — без НАТО». А что помешает им за 5–7 лет накачать Украину новым оружием и непосредственно организовать удар по российской территории?»

https://ukraina.ru/20230116/1042646384.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, джо байден, украина, выборы