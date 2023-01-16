https://ukraina.ru/20230116/1042685240.html

Была ли ракета? Прозоров о том, что случилось в Днепропетровске. Видео

Была ли ракета? Прозоров о том, что случилось в Днепропетровске. Видео - 16.01.2023 Украина.ру

Была ли ракета? Прозоров о том, что случилось в Днепропетровске. Видео

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров прокомментировал скандал вокруг советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и трагедии в... Украина.ру, 16.01.2023

2023-01-16T17:19

2023-01-16T17:19

2023-01-16T17:19

видео

василий прозоров

россия

украина

сша

сво

джо байден

алексей арестович

майдан

кризис

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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров прокомментировал скандал вокруг советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и трагедии в Днепропетровске, а также рассказал, пошатнется ли положение Байдена из-за скандала с секретными документами: 01:30 – На кого работает Алексей Арестович? 06:05 – Какую судьбу Арестовичу готовит Запад? 08:50 - Последствия скандала с найденными у Байдена секретными бумагами; 12:25 – Как избежать Майдана в России? Ранее советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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