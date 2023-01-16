https://ukraina.ru/20230116/1042685240.html
Была ли ракета? Прозоров о том, что случилось в Днепропетровске. Видео
Была ли ракета? Прозоров о том, что случилось в Днепропетровске. Видео - 16.01.2023 Украина.ру
Была ли ракета? Прозоров о том, что случилось в Днепропетровске. Видео
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров прокомментировал скандал вокруг советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и трагедии в... Украина.ру, 16.01.2023
2023-01-16T17:19
2023-01-16T17:19
2023-01-16T17:19
видео
василий прозоров
россия
украина
сша
сво
джо байден
алексей арестович
майдан
кризис
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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров прокомментировал скандал вокруг советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и трагедии в Днепропетровске, а также рассказал, пошатнется ли положение Байдена из-за скандала с секретными документами: 01:30 – На кого работает Алексей Арестович? 06:05 – Какую судьбу Арестовичу готовит Запад? 08:50 - Последствия скандала с найденными у Байдена секретными бумагами; 12:25 – Как избежать Майдана в России? Ранее советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, василий прозоров, россия, украина, сша, сво, джо байден, алексей арестович, майдан, кризис, днепропетровск, видео
Видео, Василий Прозоров, Россия, Украина, США, СВО, Джо Байден, Алексей Арестович, Майдан, кризис, Днепропетровск
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров прокомментировал скандал вокруг советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и трагедии в Днепропетровске, а также рассказал, пошатнется ли положение Байдена из-за скандала с секретными документами:
01:30 – На кого работает Алексей Арестович?
06:05 – Какую судьбу Арестовичу готовит Запад?
08:50 - Последствия скандала с найденными у Байдена секретными бумагами;
12:25 – Как избежать Майдана в России?
Ранее советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО.