https://ukraina.ru/20230116/1042683783.html
Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open
Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open - 16.01.2023 Украина.ру
Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко "решительно осудил" организаторов теннисного турнира Australian Open, которые допустили появление рядом с кортом флага РФ. Свое мнение дипломат опубликовал в Twitter
2023-01-16T16:58
2023-01-16T16:58
2023-01-16T16:58
новости
теннис
флаг
россия
украина
скандал
посол
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103212/81/1032128198_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_3366cbadd50c3d426eb4df44ef259301.jpg.webp
В прошлом году, после начала российской военной спецоперации на Украине, Международная федерация тенниса (ITF) совместно с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и женской теннисной ассоциацией (WTA) допускают спортсменов из РФ до своих турниров только в нейтральном статусе. На проходящем в эти дни Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который входит в число престижных турниров серии "Большого шлема", россияне выступают без флага и гимна. Однако во время поединка 16 января между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль представители Украины заметили российский флаг вблизи корта. По итогам встречи сильнее оказалась украинская спортсменка, она вышла в следующий круг.Накануне в сети на официальном сайте австралийского турнира была опубликована сетка матчей, в которой теннисисты из РФ обозначены буквами RUS.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103212/81/1032128198_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_60dc821df82732f99c59962cc83adf79.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, теннис, флаг, россия, украина, скандал, посол, австралия
Новости, теннис, флаг, Россия, Украина, скандал, посол, Австралия
Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко "решительно осудил" организаторов теннисного турнира Australian Open, которые допустили появление рядом с кортом флага РФ. Свое мнение дипломат опубликовал в Twitter
В прошлом году, после начала российской военной спецоперации на Украине, Международная федерация тенниса (ITF) совместно с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и женской теннисной ассоциацией (WTA) допускают спортсменов из РФ до своих турниров только в нейтральном статусе.
На проходящем в эти дни Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который входит в число престижных турниров серии "Большого шлема", россияне выступают без флага и гимна.
Однако во время поединка 16 января между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль представители Украины заметили российский флаг вблизи корта.
"Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время матча украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open сегодня. Я призываю Tennis Australia к немедленному возобновлению политики "нейтрального флага", - написал Мирошниченко.
По итогам встречи сильнее оказалась украинская спортсменка, она вышла в следующий круг.
Накануне в сети на официальном сайте австралийского турнира была опубликована сетка матчей, в которой теннисисты из РФ обозначены буквами RUS.