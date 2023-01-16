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Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open

Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open - 16.01.2023 Украина.ру

Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко "решительно осудил" организаторов теннисного турнира Australian Open, которые допустили появление рядом с кортом флага РФ. Свое мнение дипломат опубликовал в Twitter

2023-01-16T16:58

2023-01-16T16:58

2023-01-16T16:58

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В прошлом году, после начала российской военной спецоперации на Украине, Международная федерация тенниса (ITF) совместно с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и женской теннисной ассоциацией (WTA) допускают спортсменов из РФ до своих турниров только в нейтральном статусе. На проходящем в эти дни Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который входит в число престижных турниров серии "Большого шлема", россияне выступают без флага и гимна. Однако во время поединка 16 января между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль представители Украины заметили российский флаг вблизи корта. По итогам встречи сильнее оказалась украинская спортсменка, она вышла в следующий круг.Накануне в сети на официальном сайте австралийского турнира была опубликована сетка матчей, в которой теннисисты из РФ обозначены буквами RUS.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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