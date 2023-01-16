Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open - 16.01.2023 Украина.ру
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Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open
Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open - 16.01.2023 Украина.ру
Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко "решительно осудил" организаторов теннисного турнира Australian Open, которые допустили появление рядом с кортом флага РФ. Свое мнение дипломат опубликовал в Twitter
2023-01-16T16:58
2023-01-16T16:58
новости
теннис
флаг
россия
украина
скандал
посол
австралия
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В прошлом году, после начала российской военной спецоперации на Украине, Международная федерация тенниса (ITF) совместно с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и женской теннисной ассоциацией (WTA) допускают спортсменов из РФ до своих турниров только в нейтральном статусе. На проходящем в эти дни Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который входит в число престижных турниров серии "Большого шлема", россияне выступают без флага и гимна. Однако во время поединка 16 января между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль представители Украины заметили российский флаг вблизи корта. По итогам встречи сильнее оказалась украинская спортсменка, она вышла в следующий круг.Накануне в сети на официальном сайте австралийского турнира была опубликована сетка матчей, в которой теннисисты из РФ обозначены буквами RUS.
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новости, теннис, флаг, россия, украина, скандал, посол, австралия
Новости, теннис, флаг, Россия, Украина, скандал, посол, Австралия

Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open

16:58 16.01.2023
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Читать в
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко "решительно осудил" организаторов теннисного турнира Australian Open, которые допустили появление рядом с кортом флага РФ. Свое мнение дипломат опубликовал в Twitter
В прошлом году, после начала российской военной спецоперации на Украине, Международная федерация тенниса (ITF) совместно с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и женской теннисной ассоциацией (WTA) допускают спортсменов из РФ до своих турниров только в нейтральном статусе.
На проходящем в эти дни Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который входит в число престижных турниров серии "Большого шлема", россияне выступают без флага и гимна.
Однако во время поединка 16 января между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль представители Украины заметили российский флаг вблизи корта.

"Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время матча украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open сегодня. Я призываю Tennis Australia к немедленному возобновлению политики "нейтрального флага", - написал Мирошниченко.

По итогам встречи сильнее оказалась украинская спортсменка, она вышла в следующий круг.
Накануне в сети на официальном сайте австралийского турнира была опубликована сетка матчей, в которой теннисисты из РФ обозначены буквами RUS.
 
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