Сотрудники закрытых Зеленским "каналов Медведчука" запускают новое ТВ - реакция власти - 16.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230116/1042683009.html
Сотрудники закрытых Зеленским "каналов Медведчука" запускают новое ТВ - реакция власти
Сотрудники закрытых Зеленским "каналов Медведчука" запускают новое ТВ - реакция власти - 16.01.2023 Украина.ру
Сотрудники закрытых Зеленским "каналов Медведчука" запускают новое ТВ - реакция власти
На Украине в ближайшее время должен заработать новый телеканал - Ukraine World News. Министр культуры страны Александр Ткаченко 16 января в своем Telegram-канале призвал Нацсовет по телевещанию разобраться в ситуации, так как телеканал создают работники закрытых оппозиционных СМИ
2023-01-16T16:38
2023-01-16T16:38
новости
тв
канал
телевидение
украина
владимир зеленский
ткаченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103044/50/1030445012_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b49d3d81d3f2423faee7b2ebaef45381.jpg
Планируется, что канал Ukraine World News начнет вещание 22 января. Его владельцем числится бизнесмен Виталий Кропачев. В прошлом году он выкупил лицензию на цифровое вещание львовского "4 канала", которая ранее принадлежала убитому в Херсоне экс-депутату Верховной Рады Алексею Ковалеву. В поддерживающих Евромайдан украинских СМИ высказываются опасения, что новый канал будет "пророссийским", ведь к его созданию причастны журналисты закрытых режимом Владимира Зеленского телеканалов 112, NewsOne и Zik, владел которыми лишенный мандата депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак. Так, генеральным продюсером Ukraine World News является экс-главред NewsOne Ольга Гиржева. Также к запуску канала имеет отношение экс-продюсер 112 и того же NewsOne Сергей Логунов, пишет "Детектор медиа". Это же издание утверждает, что среди ведущих эфира нового телеканала не будет выходцев из каналов Козака. Отмечается, что Ukraine World News не будет присоединяться к так называемому единому телемарафону, который был запущен на Украине после 24 февраля прошлого года, когда в эфирах нескольких каналов транслируют единую информационную программу передач. На новость о скором запуске нового канала отреагировал глава Минкульта Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что его ведомство никак не может повлиять на выдачу лицензий каналам, однако следит за ситуацией. Ткаченко также выразил озабоченность из-за имевшего в прошлом сотрудничества владельца канала Кропачева с "разными политическими командами". Министр призвал Нацсовет по телевещанию разобраться в этой ситуации. Телеканалы 112, NewsOne и Zik были лишены лицензий и отключены от эфира в феврале 2021 года. Против этих СМИ и их владельцев были введены санкции, а сами каналы обвинили в "пророссийской пропаганде". Фактически Зеленский тогда дал понять журналистам, что никакого альтернативного мнения на украинском телевидении не допустит: телеэфир должен транслировать исключительно его точку зрения, отмечал в своей статье в издании Украина.ру Дмитрий Ковалевич.
https://ukraina.ru/20211229/1032995998.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103044/50/1030445012_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17179ad5a5853bb0072f58d8d934e4ec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, тв, канал, телевидение, украина, владимир зеленский, ткаченко
Новости, ТВ, канал, телевидение, Украина, Владимир Зеленский, Ткаченко

Сотрудники закрытых Зеленским "каналов Медведчука" запускают новое ТВ - реакция власти

16:38 16.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНа Украине введены санкции против трех телеканалов
На Украине введены санкции против трех телеканалов - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
На Украине в ближайшее время должен заработать новый телеканал - Ukraine World News. Министр культуры страны Александр Ткаченко 16 января в своем Telegram-канале призвал Нацсовет по телевещанию разобраться в ситуации, так как телеканал создают работники закрытых оппозиционных СМИ
Планируется, что канал Ukraine World News начнет вещание 22 января. Его владельцем числится бизнесмен Виталий Кропачев. В прошлом году он выкупил лицензию на цифровое вещание львовского "4 канала", которая ранее принадлежала убитому в Херсоне экс-депутату Верховной Рады Алексею Ковалеву.
В поддерживающих Евромайдан украинских СМИ высказываются опасения, что новый канал будет "пророссийским", ведь к его созданию причастны журналисты закрытых режимом Владимира Зеленского телеканалов 112, NewsOne и Zik, владел которыми лишенный мандата депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак.
Так, генеральным продюсером Ukraine World News является экс-главред NewsOne Ольга Гиржева. Также к запуску канала имеет отношение экс-продюсер 112 и того же NewsOne Сергей Логунов, пишет "Детектор медиа".
Это же издание утверждает, что среди ведущих эфира нового телеканала не будет выходцев из каналов Козака.
Отмечается, что Ukraine World News не будет присоединяться к так называемому единому телемарафону, который был запущен на Украине после 24 февраля прошлого года, когда в эфирах нескольких каналов транслируют единую информационную программу передач.
На новость о скором запуске нового канала отреагировал глава Минкульта Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что его ведомство никак не может повлиять на выдачу лицензий каналам, однако следит за ситуацией.

"Министерство культуры и информационной политики Украины внимательно следит за появлением информации о запуске "амбициозного" информационного канала Ukraine World News во время войны", - написал он.

Ткаченко также выразил озабоченность из-за имевшего в прошлом сотрудничества владельца канала Кропачева с "разными политическими командами".
Министр призвал Нацсовет по телевещанию разобраться в этой ситуации.
Телеканалы 112, NewsOne и Zik были лишены лицензий и отключены от эфира в феврале 2021 года. Против этих СМИ и их владельцев были введены санкции, а сами каналы обвинили в "пророссийской пропаганде".
Фактически Зеленский тогда дал понять журналистам, что никакого альтернативного мнения на украинском телевидении не допустит: телеэфир должен транслировать исключительно его точку зрения, отмечал в своей статье в издании Украина.ру Дмитрий Ковалевич.
29 декабря 2021, 17:02
Зеленский зачищает СМИ. Украинские журналисты сами помогли введению цензурыПод Новый год президент Владимир Зеленский преподнес украинцам неожиданный «подарок», лишив возможности смотреть еще два телеканала. Во вторник, 28 декабря, он подписал указ о санкциях против телеканалов «Первый независимый» и UkrLife
 
НовостиТВканалтелевидениеУкраинаВладимир ЗеленскийТкаченко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной
17:23Почему ВСУ ушли из Соледара. Что говорили об Украине в мире 16 января
17:19Была ли ракета? Прозоров о том, что случилось в Днепропетровске. Видео
17:10Медведчук вернулся. Эксперты о программной статье политика
17:00Игорь Бедеров о том, почему Зеленский отрицает победу российских сил в Соледаре
16:58Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open
16:38Сотрудники закрытых Зеленским "каналов Медведчука" запускают новое ТВ - реакция власти
16:19"Капитуляция" Ламбрехт, поставка NASAMS, атака на Севастополь. Главное на Украине на 16:00 16 января
16:18Владимир Ераносян: В мае-июне мы увидим польские войска на территории Украины
16:03"Латиноамериканский СССР". Мадуро хочет создать союз с Москвой и Пекином
15:57Украинскую группировку "Маньяки. Культ убийств" запретили в РФ
15:48"Бред пьяного ежика": украинский экономист Соскин усомнился в адекватности Зеленского
15:14США продолжит работу по вступлению Украины в НАТО "после победы" - американский посол
15:12В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направлениях
15:08"Спасли нам жизнь с большим трудом и риском": жители Соледара о том, как проходила эвакуация. Видео
14:54Белоруссия вышибает клинья Запада в слабеющую ОДКБ
14:32Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео
14:17Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью Медведчука
14:16Новая разрядка или смерть. О чем написал в своей статье Виктор Медведчук
13:48Третьяков, попавший под санкции Зеленского, рассказал, почему этот список появился именно сейчас
Лента новостейМолния