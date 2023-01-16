https://ukraina.ru/20230116/1042683009.html

Сотрудники закрытых Зеленским "каналов Медведчука" запускают новое ТВ - реакция власти

Сотрудники закрытых Зеленским "каналов Медведчука" запускают новое ТВ - реакция власти - 16.01.2023 Украина.ру

Сотрудники закрытых Зеленским "каналов Медведчука" запускают новое ТВ - реакция власти

На Украине в ближайшее время должен заработать новый телеканал - Ukraine World News. Министр культуры страны Александр Ткаченко 16 января в своем Telegram-канале призвал Нацсовет по телевещанию разобраться в ситуации, так как телеканал создают работники закрытых оппозиционных СМИ

2023-01-16T16:38

2023-01-16T16:38

2023-01-16T16:38

новости

тв

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телевидение

украина

владимир зеленский

ткаченко

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Планируется, что канал Ukraine World News начнет вещание 22 января. Его владельцем числится бизнесмен Виталий Кропачев. В прошлом году он выкупил лицензию на цифровое вещание львовского "4 канала", которая ранее принадлежала убитому в Херсоне экс-депутату Верховной Рады Алексею Ковалеву. В поддерживающих Евромайдан украинских СМИ высказываются опасения, что новый канал будет "пророссийским", ведь к его созданию причастны журналисты закрытых режимом Владимира Зеленского телеканалов 112, NewsOne и Zik, владел которыми лишенный мандата депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак. Так, генеральным продюсером Ukraine World News является экс-главред NewsOne Ольга Гиржева. Также к запуску канала имеет отношение экс-продюсер 112 и того же NewsOne Сергей Логунов, пишет "Детектор медиа". Это же издание утверждает, что среди ведущих эфира нового телеканала не будет выходцев из каналов Козака. Отмечается, что Ukraine World News не будет присоединяться к так называемому единому телемарафону, который был запущен на Украине после 24 февраля прошлого года, когда в эфирах нескольких каналов транслируют единую информационную программу передач. На новость о скором запуске нового канала отреагировал глава Минкульта Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что его ведомство никак не может повлиять на выдачу лицензий каналам, однако следит за ситуацией. Ткаченко также выразил озабоченность из-за имевшего в прошлом сотрудничества владельца канала Кропачева с "разными политическими командами". Министр призвал Нацсовет по телевещанию разобраться в этой ситуации. Телеканалы 112, NewsOne и Zik были лишены лицензий и отключены от эфира в феврале 2021 года. Против этих СМИ и их владельцев были введены санкции, а сами каналы обвинили в "пророссийской пропаганде". Фактически Зеленский тогда дал понять журналистам, что никакого альтернативного мнения на украинском телевидении не допустит: телеэфир должен транслировать исключительно его точку зрения, отмечал в своей статье в издании Украина.ру Дмитрий Ковалевич.

https://ukraina.ru/20211229/1032995998.html

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новости, тв, канал, телевидение, украина, владимир зеленский, ткаченко