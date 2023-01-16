https://ukraina.ru/20230116/1042681932.html

"Капитуляция" Ламбрехт, поставка NASAMS, атака на Севастополь. Главное на Украине на 16:00 16 января

"Капитуляция" Ламбрехт, поставка NASAMS, атака на Севастополь. Главное на Украине на 16:00 16 января - 16.01.2023 Украина.ру

"Капитуляция" Ламбрехт, поставка NASAMS, атака на Севастополь. Главное на Украине на 16:00 16 января

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт уходит в отставку, на её место может прийти сторонник переговоров по Украине Ларс Клингбайль. Минобороны Канады заявило о возможной скорейшей поставке на Украину ЗРК NASAMS. Украинские беспилотники атаковали Севастополь

2023-01-16T16:19

2023-01-16T16:19

2023-01-16T17:13

эксклюзив

хроники

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Текст заявления Ламбрехт распространили немецкие СМИ, в частности, издание Spiegel.«Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет фактологически освещать и обсуждать вопросы солдат, бундесвера и решений в сфере политики безопасности в интересах граждан Германии. Ценная работа военнослужащих и многих мотивированных людей должна быть на первом плане. Поэтому я решила обнародовать свою позицию», — заявила Ламбрехт.Кто станет преемником Ламбрехт пока неизвестно. Решение ожидается в ближайшее время. Издание называет несколько имён. Так, новым главой Минобороны ФРГ могут стать: глава федеральной канцелярии Вольфганг Шмидт, военный комиссар Ева Хёгль, министр социальных дел Губертус Гайль, парламентский статс-секретарь Ламбрехта Зимтье Меллер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль.В то же время кандидатура Хёгль, по информации Spiegel, вряд ли будет обсуждаться.При этом, как сообщил бывший военный комиссар Ханс-Петер Бартельс, что новый министр обороны должен быть напористым и готовым к проведению реформ. Spiegel отмечает, что канцлеру Олафу Шольцу нужен с «большим боевым политическим весом».При этом Клингбайль, который является одной из наиболее вероятных кандидатур, известен как сторонник дипломатического решения конфликта на Украине.Позже, днём, 16 января, на брифинге спикер немецкого правительства Кристиана Хоффманн заявила, что Шольц принял отставку Ламбрехт.«Канцлер принял прошение об отставке и своевременно представит новую кандидатуру», — отметила она.Как подчеркнул представитель министерства обороны ФРГ Кристиан Тильс, Ламбрехт будет исполнять обязанности до официального вручения документа об увольнении. Он добавил, что она лично не присутствует в оборонном ведомстве, но отвечает на все запросы в рамках своей должности.Ламбрехт ранее неоднократно подвергалась критике из-за проблем с нехваткой боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет на складах бундесвера. Недавно к этому добавился скандал с новейшими БМП Puma, когда все единицы этой техники вышли из строя после недели учений.Также министр обороны Германии вызвала критику своим видео, в котором она подвела итоги 2022 года. На видео слова Ламбрех неоднократно заглушались свистом ракет и взрывами петард.«Посреди Европы бушует война. И это означало для меня много особых впечатлений, которые я смогла получить. Много, много встреч с интересными, замечательными людьми», — заявила она, что вызвало негативную реакцию в обществе.В правительстве слова Ламбрехт отказались комментировать, а вот лидеры оппозиционных союзных партий ХДС и ХСС потребовали отставки главы Минобороны ФРГ. И это при том, что позже в правительстве подтвердили доверие к Ламбрехт.Примечательно, что Ламбрехт уходит в отставку накануне встречи партнёров Украины в Раммштайне, которая должна состояться 20 января. Ожидается, что на встрече примут решение о поставках Киеву тяжёлых танков Leopard 2, на что нужно будет согласие Германии. Кто будет представлять последнюю пока неизвестно.В бундесвере на новость об отставке Ламбрехт, по данным издания Spiegel, отреагировали «коллективным "наконец-то"».NASAMS для УкраиныКанада намерена осуществить поставку Украине ЗРК NASAMS как можно скорее и «речь не идёт о годах», заявила глава минобороны Канады Анита Ананд 15 января журналистке Розмари Бартон на телеканале CBC.Систему противовоздушной обороны, которую намерена поставить Канада, ещё не произвели. Как заявил руководитель Raytheon Technologies, одной из компаний, которая производит NASAMS, на производство системы потребуется около двух лет.Однако по словам министра обороны Ананд, Канада нацелена на более короткие сроки, отметив, что они приобрели как систему, так и боеприпасы одновременно.«Поставка состоится как можно скорее, может включать несколько отправлений и будет осуществлена как можно скорее... Мы не думаем о годах на этом этапе», — заявила Ананд.Она добавила, что тесное партнёрство с Соединёнными Штатами было ключевым фактором в этой покупке.«Мы работаем все вместе и надеемся, что комплекс будет доставлен так быстро, как только это будет физически возможно, и мы имеем гарантии, что канадское правительство с нашей стороны и со стороны США приложит все усилия, чтобы доставить его как можно быстрее», — заявила в свою очередь посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.Ранее, 10 января, Ананд объявила, что Канада приобретёт комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст на нужды Украины.В декабре стало известно, что американская компания Raytheon Technologies получила контракт на сумму $ 1,2 млрд для закупки систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины.Всего планируется поставить до шести таких систем. В Пентагоне заявили, что работы будут выполняться в городе Тьюксбери штата Массачусетс с ориентировочной датой завершения 28 ноября 2025 года.До этого министр обороны Алексей Резников сообщил, что на Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.США пообещали предоставить Украине в целом восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты на Украине уже вскоре.В ноябре 2022 года стало известно, что Испания передает Украине новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.Позже стало известно, что США передаст Украине также и систему ПВО Patriot.Атака на СевастопольСилы ПВО и подразделения Черноморского флота за день сбили десять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.«Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. В городе все спокойно», — говорится в публикации.Развожаев подчеркнул, что все дроны удалось сбить над морем.При этом некоторые уверены, что Украина готовится нанести массированный удар по Севастополю.«Сбито уже несколько дронов над Севастополем. Это предвестник более серьезной атаки, запланированной на днях. Я так думаю. И цель, повторюсь, — уточнить расположение систем ПВО», — указал украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Ранее Украина уже наносила удар по Севастополю при помощи специалистов из Великобритании, которые приняли участие в планировании атаки на бухту города.

https://ukraina.ru/20230116/1042664501.html

https://ukraina.ru/20230116/1042656306.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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