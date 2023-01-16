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Украинскую группировку "Маньяки. Культ убийств" запретили в РФ

Украинскую группировку "Маньяки. Культ убийств" запретили в РФ - 16.01.2023 Украина.ру

Украинскую группировку "Маньяки. Культ убийств" запретили в РФ

Верховный суд РФ 16 января признал террористической организацию "Маньяки. Культ убийств" (МКУ), деятельность которую координируется с территории Украины

2023-01-16T15:57

2023-01-16T15:57

2023-01-16T15:57

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Согласно данным прокуратуры, организация была создана на Украине, ее идеологическая основа - неонацизм с целью образования "расово чистого государства". Отмечается, что группировка ведет пропаганду в сети, "направленную на формирование культа насилия, стимуляцию убийств".Члены организации "Маньяки. Культ убийств" неоднократно задерживались правоохранительными органами России. Известно, что группировка координируется украинским неонацистом Егором Красновым, который основал ее в 2017 году. На счету украинских последователей МКУ несколько убийств и нападений на бездомных, наркозависимых и иностранцев. В РФ члены этого объединения задерживались за подготовку терактов.

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2023

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новости, маньяки, украина, неонацисты, запрет, верховный суд