Украинскую группировку "Маньяки. Культ убийств" запретили в РФ - 16.01.2023 Украина.ру
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Украинскую группировку "Маньяки. Культ убийств" запретили в РФ
Украинскую группировку "Маньяки. Культ убийств" запретили в РФ - 16.01.2023 Украина.ру
Украинскую группировку "Маньяки. Культ убийств" запретили в РФ
Верховный суд РФ 16 января признал террористической организацию "Маньяки. Культ убийств" (МКУ), деятельность которую координируется с территории Украины
2023-01-16T15:57
2023-01-16T15:57
новости
маньяки
украина
неонацисты
запрет
верховный суд
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Согласно данным прокуратуры, организация была создана на Украине, ее идеологическая основа - неонацизм с целью образования "расово чистого государства". Отмечается, что группировка ведет пропаганду в сети, "направленную на формирование культа насилия, стимуляцию убийств".Члены организации "Маньяки. Культ убийств" неоднократно задерживались правоохранительными органами России. Известно, что группировка координируется украинским неонацистом Егором Красновым, который основал ее в 2017 году. На счету украинских последователей МКУ несколько убийств и нападений на бездомных, наркозависимых и иностранцев. В РФ члены этого объединения задерживались за подготовку терактов.
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новости, маньяки, украина, неонацисты, запрет, верховный суд
Новости, маньяки, Украина, неонацисты, запрет, Верховный Суд

Украинскую группировку "Маньяки. Культ убийств" запретили в РФ

15:57 16.01.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Верховный суд РФ 16 января признал террористической организацию "Маньяки. Культ убийств" (МКУ), деятельность которую координируется с территории Украины
Согласно данным прокуратуры, организация была создана на Украине, ее идеологическая основа - неонацизм с целью образования "расово чистого государства".
Отмечается, что группировка ведет пропаганду в сети, "направленную на формирование культа насилия, стимуляцию убийств".
Члены организации "Маньяки. Культ убийств" неоднократно задерживались правоохранительными органами России. Известно, что группировка координируется украинским неонацистом Егором Красновым, который основал ее в 2017 году.
На счету украинских последователей МКУ несколько убийств и нападений на бездомных, наркозависимых и иностранцев. В РФ члены этого объединения задерживались за подготовку терактов.
полиция МВД РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля 2022, 12:59
РФ арестовала главного украинского «маньяка», пока заочноБасманный суд Москвы заочно выдал правоохранителям санкцию на арест Егора Краснова, возглавляющего украинскую нацистскую организацию МКУ («Маньяки: культ убийц»), сообщила 15 февраля пресс-служба суда
 
НовостиманьякиУкраинанеонацистызапретВерховный Суд
 
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