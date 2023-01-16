https://ukraina.ru/20230116/1042680746.html

"Латиноамериканский СССР". Мадуро хочет создать союз с Москвой и Пекином

"Латиноамериканский СССР". Мадуро хочет создать союз с Москвой и Пекином - 16.01.2023 Украина.ру

"Латиноамериканский СССР". Мадуро хочет создать союз с Москвой и Пекином

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с предложением создать новый международный союз, способный обеспечить национальные интересы латиноамериканских стран

2023-01-16T16:03

2023-01-16T16:03

2023-01-16T17:49

эксклюзив

венесуэла

сша

николас мадуро

иран

бразилия

куба

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Как считает венесуэльский лидер, в союз должны войти наиболее развитые государства огромного региона, расположенного к югу от границы США, которые желают поддерживать политические и экономические отношения с Москвой и Пекином.При этом он уточнил, что перспективы проекта получили предварительную оценку в разговорах латиноамериканских руководителей, включая президентов Бразилии, Колумбии, Аргентины.«Я говорил об этом по телефону с Лулой, лично обсуждал с президентом Густаво Петро, с президентом Альберто Фернандесом.Настает новое время, особое время для того, чтобы объединить усилия и пути Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы приблизиться к созданию мощного блока политических сил, экономической мощи, которая будет разговаривать с миром.Это сообщество разделяло бы общие цели, о которых говорит наш старший брат Си Цзиньпин: человечества, объединенного общей судьбой. Или того многополярного и многоцентричного мира, о котором говорит наш старший брат президент Владимир Путин», — сказал Мадуро, выступая перед депутатами Национальной ассамблеи Венесуэлы.Эти заявления прозвучали на фоне решения о полном прекращении деятельности венесуэльских дипломатов страны на территории Соединенных Штатов Америки, которое вступило в силу в начале наступившего года.«Информируем венесуэльское сообщество в Соединенных Штатах и общественность в целом о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекращают свою деятельность в четверг, 5 января 2023 года», — уведомили в Каракасе.Подобные действия не просто выглядят оскорбительными для американских политиков, которые привыкли совершать такие действия сами, изолируя и отменяя неугодные страны. Дипломатический демарш прозвучал недвусмысленным ответом на попытки перезагрузить отношения с Венесуэлой, которые предпринимались в последние месяцы администрацией президента Джозефа Байдена.Вашингтон нуждается в венесуэльской нефти после прекращения поставок энергоносителей из России. И в этих условиях американцы резко изменили свое отношение к президенту Мадуро.Государственный департамент США перестал относиться к нему как преступнику и отказался признавать полномочия свой политической марионетки — оппозиционного «президента» Хуана Гуайдо. А корпорация Chevron приняла решение возобновить добычу и экспорт венесуэльской нефти, которая ранее находилась под американским эмбарго.Намерения США выглядели для мира совершенно прозрачно. Президент Ирана Ибрахим Раиси предупредил Мадуро, что неожиданное изменение политической риторики со стороны Вашингтона «не является следствием дружеских намерений, а свидетельствует о потребности США в энергоресурсах Венесуэлы».Однако в Каракасе сами осознавали, чем на самом деле руководствуется команда Джозефа Байдена, не питая на этот счет никаких иллюзий.Как сообщало в декабре издание Bloomberg, президент Мадуро потребовал разморозить арестованные по решению американцев финансовые активы и возвратить Венесуэле контроль над нефтедобывающей компанией Citgo Petroleum Corp, которая до сих пор контролируется сторонниками Гуайдо.«Того, что было сделано, недостаточно для Венесуэлы», — подчеркнул Мадуро в ответ на примирительные жесты США.А теперь он призывает выстраивать новый международный союз с участием региональных лидеров Латинской Америки, который явно направлен на сдерживание гегемонистских устремлений США.Президент Венесуэлы поддерживает хорошие личные контакты с наиболее влиятельными президентами этого континента, которые считаются политиками левого толка.Противники Лулы уже заявили, что новый бразильский президент якобы собирается втянуть страну в новый «латиноамериканский СССР». И хотя это беспочвенные обвинения, очевидно, что в Южной Америке усилится внутренняя политическая интеграция с опорой на Китай и Россию, которую всегда пытались саботировать в Вашингтоне.Заявление Мадуро подкрепляются конкретными инициативами. Как сообщил министр туризма и внешней торговли Венесуэлы Али Падрон, Каракас договаривается с Москвой об увеличении числа авиарейсов между двумя странами. Как ожидается, самолеты из Венесуэлы в Россию будут летать вначале до двух, а затем до четырех раз в неделю, с транзитной остановкой в Гаване.Туристическая востребованность этого направления резко выросла: с момента возобновления подобных чартерных рейсов, которое состоялось 1 октября 2022 года, южноамериканское государство посетили около 15 тысяч россиян. Хотя венесуэльские самолеты пока летают в Москву не чаще одного раза за десять дней.Основной национальный туроператор Венесуэлы — компания Venezolana de Turismo — сообщил о том, что в России скоро откроется его официальное представительство. А россияне смогут расплачиваться в этой стране своими платежными картами.«Прорабатываем возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе техническая интеграция платежной системы "Мир" проводится уже венесуэльским банком», — рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.Интенсивное авиасообщение повлияет не только на двусторонние отношения. Увеличение рейсов превратит аэропорт Каракаса в транспортный хаб, который соединит Россию с остальными странами Латинской Америки. Этот шаг будет иметь не столько туристическое, сколько политическое значение. Но для этого важно, чтобы новые инициативы президента Мадуро встретили в России заинтересованную реакцию и поддержку.«Венесуэла расширяет авиасообщение с Россией. Не Россия с Венесуэлой. Важный нюанс. Снова и снова хочется спросить, почему наши авиакомпании (начиная с главной национальной) упорно продолжают в составлении полетной карты игнорировать все Западное полушарие, где расположено большое число дружественно настроенных к нам или нейтральных государств. Например, Куба. Но, само собой, не только», — написал об этой инициативе Валентин Богданов, шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке.

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https://ukraina.ru/20220421/1033826532.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

эксклюзив, венесуэла, сша, николас мадуро, иран, бразилия, куба