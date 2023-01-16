https://ukraina.ru/20230116/1042680397.html

"Бред пьяного ежика": украинский экономист Соскин усомнился в адекватности Зеленского

"Бред пьяного ежика": украинский экономист Соскин усомнился в адекватности Зеленского - 16.01.2023 Украина.ру

"Бред пьяного ежика": украинский экономист Соскин усомнился в адекватности Зеленского

Владимир Зеленский не в адеквате, к лету от Украины может остаться выжженная земля. Такое заявление на днях сделал украинский экономист, политолог Олег Соскин в своих соцсетях

2023-01-16T15:48

2023-01-16T15:48

2023-01-16T15:48

новости

соскин

владимир зеленский

украина

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Эксперт прокомментировал призывы украинских властей к Великобритании и другим странам увеличить поставки оружия Киеву. "Рассчитывать, что [премьер Британии Риши] Сунак будет что-то для Украины делать, – это просто бред пьяного ежика или акушера, который достает что-то из этого ежика… Это для недоумков, это все специально, это все этот желто-зеленый туман. Он специально распространяет, специально везде присутствует. Эта брехня-брехня, домыслы, рассказы", - сказал Соскин.Он сравнил риторику Зеленского о неминуемой и скорой победе Украины с обещаниями властей Советского Союза построить коммунизм.На Западе сегодня смотрит на Зеленского с позиции двойных стандартов и политической целесообразности: раз он борется с Россией, значит, и с демократией в своей стране, и с ее гражданами может делать все что угодно, отмечал в своей статье в издании Украина.ру обозреватель Владимир Скачко.

https://ukraina.ru/20230116/1042668715.html

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новости, соскин, владимир зеленский, украина