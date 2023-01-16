"Бред пьяного ежика": украинский экономист Соскин усомнился в адекватности Зеленского
Владимир Зеленский не в адеквате, к лету от Украины может остаться выжженная земля. Такое заявление на днях сделал украинский экономист, политолог Олег Соскин в своих соцсетях
Эксперт прокомментировал призывы украинских властей к Великобритании и другим странам увеличить поставки оружия Киеву.
"Рассчитывать, что [премьер Британии Риши] Сунак будет что-то для Украины делать, – это просто бред пьяного ежика или акушера, который достает что-то из этого ежика… Это для недоумков, это все специально, это все этот желто-зеленый туман. Он специально распространяет, специально везде присутствует. Эта брехня-брехня, домыслы, рассказы", - сказал Соскин.
Он сравнил риторику Зеленского о неминуемой и скорой победе Украины с обещаниями властей Советского Союза построить коммунизм.
"Зеленский обещает, что ему дадут оружие, что он победит, это все, вы давайте, терпите, будет наступление когда-то весной, потом скажут, летом, потом осенью. Уже некому будет говорить, правда, все уже высдыхают, уже от Украины останется просто выжженная земля и поле. Кто уедет, кто на тот свет уйдет. То есть мы видим с вами, что Зеленский не в адеквате", - отметил экономист.
На Западе сегодня смотрит на Зеленского с позиции двойных стандартов и политической целесообразности: раз он борется с Россией, значит, и с демократией в своей стране, и с ее гражданами может делать все что угодно, отмечал в своей статье в издании Украина.ру обозреватель Владимир Скачко.
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