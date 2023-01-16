В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направлениях
15:12 16.01.2023 (обновлено: 15:24 16.01.2023)
Российские военные нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 103-й бригады территориальной обороны на купянском направлении (в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области), сообщили 16 января в Минобороны РФ
Им удалось уничтожить больше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
"На краснолиманском направлении артиллерийские подразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны Донецкой Народной Республики уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, 3 танка, 5 боевых бронированных машин и пикап", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его же словам, на донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки там было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей.
По его же словам, на донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки там было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей.
"На южнодонецком направлении подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики", - сказал он.
Конашенков уточнил, что там уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.
Также российские авиация и артиллерия поразили склад вооружения и техники украинских военных в ДНР.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что также поражено 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что также поражено 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе.
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