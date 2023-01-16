В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направлениях - 16.01.2023 Украина.ру
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В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направлениях
В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направлениях - 16.01.2023 Украина.ру
В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направлениях
Российские военные нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 103-й бригады территориальной обороны на купянском направлении (в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области), сообщили 16 января в Минобороны РФ
2023-01-16T15:12
2023-01-16T15:24
новости
вс рф
военные
атаки
техника
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Им удалось уничтожить больше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля."На краснолиманском направлении артиллерийские подразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны Донецкой Народной Республики уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, 3 танка, 5 боевых бронированных машин и пикап", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.По его же словам, на донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки там было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей.Конашенков уточнил, что там уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.Также российские авиация и артиллерия поразили склад вооружения и техники украинских военных в ДНР."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что также поражено 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе.
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новости, вс рф, военные, атаки, техника
Новости, ВС РФ, военные, атаки, техника

В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направлениях

15:12 16.01.2023 (обновлено: 15:24 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабота танкистов в зоне СВО
Работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Российские военные нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 103-й бригады территориальной обороны на купянском направлении (в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области), сообщили 16 января в Минобороны РФ
Им удалось уничтожить больше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
"На краснолиманском направлении артиллерийские подразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны Донецкой Народной Республики уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, 3 танка, 5 боевых бронированных машин и пикап", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его же словам, на донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки там было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей.

"На южнодонецком направлении подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков уточнил, что там уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.
Также российские авиация и артиллерия поразили склад вооружения и техники украинских военных в ДНР.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.

Уточняется, что также поражено 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 04:00
"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие СоледараВзятие Соледара российскими войсками представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате "планомерной и целенаправленной" работы ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан
 
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