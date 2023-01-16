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В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направлениях

В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направлениях - 16.01.2023 Украина.ру

В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направлениях

Российские военные нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 103-й бригады территориальной обороны на купянском направлении (в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области), сообщили 16 января в Минобороны РФ

2023-01-16T15:12

2023-01-16T15:12

2023-01-16T15:24

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Им удалось уничтожить больше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля."На краснолиманском направлении артиллерийские подразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны Донецкой Народной Республики уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, 3 танка, 5 боевых бронированных машин и пикап", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.По его же словам, на донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки там было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей.Конашенков уточнил, что там уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.Также российские авиация и артиллерия поразили склад вооружения и техники украинских военных в ДНР."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что также поражено 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе.

https://ukraina.ru/20230113/1042582323.html

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новости, вс рф, военные, атаки, техника