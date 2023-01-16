https://ukraina.ru/20230116/1042672505.html

Медведчук вернулся. Эксперты о программной статье политика

Медведчук вернулся. Эксперты о программной статье политика - 16.01.2023 Украина.ру

Медведчук вернулся. Эксперты о программной статье политика

Главные тезисы статьи и политические перспективы Виктора Медведчука проанализировали эксперты и лидеры мнений

2023-01-16T17:10

2023-01-16T17:10

2023-01-16T17:10

виктория титова

эксклюзив

украина

виктор медведчук

владимир зеленский

эксперты

россия

татьяна поп

михаил чаплыга

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине, и отметил, что "необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок".Накануне президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука гражданства, а Верховная Рада – депутатского мандата. Политконсультант Дмитрий Фетисов не видит политического будущего для Медведчука в новых реалиях: "В отличие от статей Суркова, у Медведчука нет "воды": его тезисы ясны и понятны. Вот только не надо цепляться буквально за идею создания некого политического движения и ожидать возвращения Медведчука в политику. У него нет уровня народной поддержки ни в России, ни на Украине, а обстоятельства его обмена ставят крест на его политической карьере.Но Медведчук - фигура, к которой могут прислушаться многие представители и украинской, и мировой элиты. Дальнейшая судьба Медведчука: получить кабинет, машину, секретаршу, завести ТГ-канал и писать туда посты, выступая в роли политолога для той аудитории, которая может к нему прислушаться. А она не так мала, а, значит, Медведчук вполне может быть полезен и отблагодарить Россию за свое освобождение".Общественный деятель Татьяна Поп не ждет создания альтернативного украинского правительства в изгнании:"Судя по статье Медведчука для "Известий" (кстати, рекомендую прочитать – вопросов к автору и материалу хватает, но тем, кто в украинскую проблематику не был посвящен до прошлого года, будет интересно), мы вскоре можем увидеть появление правительства Украины в изгнании, то бишь в России.На моей памяти попыток нового правительства и комитетов спасения было до фига и где они сейчас ? Где и были — нигде ))Поэтому мало верится в успех )Просто не помню примеров, когда бы это сработало. Ну и логическая нестыковка на лицо – если до прошлой осени категорически не желал быть в составе Украины только Донбасс, то референдумы в Запорожской и Херсонской областях открыли для других регионов простой и понятный путь домой. Зачем адекватному, дружественному России населению Украины вторая Украина, если можно быть частью России? Ответ на этот вопрос, кстати, подсказывает итог украинского конфликта".Российский политолог Сергей Марков охарактеризовал личность самого опытного украинского политика: "Медведчук, для понимания,1. Очень очень умный.2. Самый опытный политик Украины. Множество реализованных проектов.3. Его политическая концепция - Украина нейтральная страна в дружбе и с Европой и с Россией и с Америкой и с Китаем.4. Его электорат всегда был русские на Юго-Востоке Украины.5. Огромный антирейтинг на Украине.6. Сейчас и огромный антирейтинг и в России.7. Американцы его очень не любят и боятся его хитроумности и Путина рядом.8. Путин его уважает. Путин крестил его ребёнка в Крыму.9. Политический стиль Медведчука такой как бы масонский. Поэтому его многие боятся и не любят.10. Был олигарх и миллиардер. Даже при Порошенко.11. Но Зеленский его ограбил вместе с американцами.12. Хватит ли ему сейчас спасенных денег на оплату политики, не известно"Политолог Алексей Чадаев высказался о статье Медведчука: "Даже не про саму статью (хотя она небезынтересная, между прочим), сколько про, что называется, контекст.Что я понимаю. Есть группа доверенных граждан (в Москве, в тч за зубцами), которые разрабатывали "политическую" часть плана СВО накануне прошлого февраля. Разумеется, у них были контрагенты в Киеве, включая автора текста. Была система некоторых теневых договорённостей и гарантий, предполагавшая сравнительно быстрый и бескровный итог ввода войск и соответствующие изменения в киевской политике. В обозе группировки, идущей на Киев, ехала команда разных претендентов на влиятельные позиции в этой конфигурации. Короче, "хитрый план" предполагал одновременно с вводом войск что-то вроде госпереворота в Киеве. Собственно, в первую очередь именно поэтому "операция", а не война.А дальше веер вариантов: либо масштабный "кидок" со стороны части участников с той стороны, либо они, скажем так, "переоценили свои силы". Либо — что тоже нельзя исключать — их играли "втёмную" те, кто с самого начала и делал ставку именно на это — сползание ситуации к полноценной войне, к которой Россия (они это прекрасно знали) не готова.Как бы там ни было, после того, как случилось то, что случилось, эта группа граждан (я не называю фамилий вовсе не потому, что их не знаю), по идее, должна была быть показательно кастрирована и затем четвертована на Лобном месте, будь у нас тут настоящая олдскульная диктатура (или хотя бы "демократия", как на Украине). Но мы не оно, поэтому ничего им вообще не было, а просто эта группа сделала лицо лошади из известного анекдота ("ну не шмогла я"), и на время прикинулась ветошью, дав в свою очередь шанс качественно облажаться теперь уже и лампасам, рисовавшим стрелочки на картах.Дальше вы знаете. Обмен "азовцев" на Медведчука, пауза, и вот — попытка перезапуска старого сценария в новых условиях. Концепция изложена в статье, а "непечатная" её прагматика — трётся себе потихоньку где-то в банях, на яхтах, в кабинетах и босфорских сералях. …может, оно и зря, что у нас не диктатура и не "демократия"?"

https://ukraina.ru/20230116/1042669762.html

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