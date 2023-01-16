Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью Медведчука - 16.01.2023 Украина.ру
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Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью Медведчука
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью Медведчука - 16.01.2023 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 января заявил журналистам, что не знает, читал ли Владимир Путин статью экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука для "Известий", в которой он обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине
2023-01-16T14:17
2023-01-16T14:49
песков
новости
владимир путин
статья
виктор медведчук
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"Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", - сказал Песков.Он не стал раскрывать, общался ли Путин с Медведчуком после его освобождения, и где сейчас находится бывший украинский депутат.В апреле прошлого года СБУ сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.На днях Верховная Рада Украины лишила мандатов Медведчука и других депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Ранее по указу Зеленского его лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.
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песков, новости, владимир путин, статья, виктор медведчук
Песков, Новости, Владимир Путин, статья, Виктор Медведчук

Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью Медведчука

14:17 16.01.2023 (обновлено: 14:49 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 января заявил журналистам, что не знает, читал ли Владимир Путин статью экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука для "Известий", в которой он обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине
"Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", - сказал Песков.
Он не стал раскрывать, общался ли Путин с Медведчуком после его освобождения, и где сейчас находится бывший украинский депутат.

"Оставляю без ответа этот вопрос", - отметил Песков.

В апреле прошлого года СБУ сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму.
При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
На днях Верховная Рада Украины лишила мандатов Медведчука и других депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Ранее по указу Зеленского его лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.
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Статья Медведчука, удар по Донецку, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 16 январяГлава полисовета запрещённой на Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук опубликовал первую после освобождения статью. ВСУ нанесли удар по торговому центру в Донецке. Украинские военные продолжают наносить удары по приграничным регионам России
 
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