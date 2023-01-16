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Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью Медведчука

Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью Медведчука - 16.01.2023 Украина.ру

Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 января заявил журналистам, что не знает, читал ли Владимир Путин статью экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука для "Известий", в которой он обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине

2023-01-16T14:17

2023-01-16T14:17

2023-01-16T14:49

песков

новости

владимир путин

статья

виктор медведчук

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"Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", - сказал Песков.Он не стал раскрывать, общался ли Путин с Медведчуком после его освобождения, и где сейчас находится бывший украинский депутат.В апреле прошлого года СБУ сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.На днях Верховная Рада Украины лишила мандатов Медведчука и других депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Ранее по указу Зеленского его лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.

https://ukraina.ru/20230116/1042664501.html

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песков, новости, владимир путин, статья, виктор медведчук