Третьяков, попавший под санкции Зеленского, рассказал, почему этот список появился именно сейчас - 16.01.2023 Украина.ру
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Третьяков, попавший под санкции Зеленского, рассказал, почему этот список появился именно сейчас
Третьяков, попавший под санкции Зеленского, рассказал, почему этот список появился именно сейчас - 16.01.2023 Украина.ру
Третьяков, попавший под санкции Зеленского, рассказал, почему этот список появился именно сейчас
В воскресенье, 15 января, Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о санкциях в отношении 198 публичных деятелей. В их число попал декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. В комментарии изданию Украина.ру он ответил, почему Зеленский "активировал" этот список именно сейчас
2023-01-16T13:48
2023-01-16T13:48
новости
новости украины
владимир зеленский
санкции
список
виталий третьяков
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Третьяков заявил, что лично для него попадание в санкционный перечень Зеленского ничего не значит, кроме очередного подтверждения "гнусности и дурости нынешнего киевского режима".Собеседник издания уточнил, что не испытывает разочарования от того, что ему пока не удастся посетить "ту часть Новороссии" (так эксперт называет Украину – ред.), так как "видеть то, что там сейчас происходит никакого удовольствия не доставляет".Третьяков подчеркнул, что смысл нынешнего киевского режима - продолжение войны с Россией, и чтобы получать западные деньги, Зеленскому и его команде приходится "попрошайничать". Правда эту задачу выполняет верхушка, тогда чем заниматься остальным?Он добавил, что подобного рода списки и запреты делаются "дозированно", чтобы изображать бурную деятельность. Правда, чем дальше – тем меньше вызывают ответной реакции. В России она и вовсе стала вялой, "а большего они и не заслуживают".В воскресенье, 15 января, Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 публичных деятелей.В этом списке оказались режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.Также под новые санкции Зеленского попали и граждане Украины. В их числе журналистка и телеведущая Диана Панченко, писатель Владимир Сергиенко и политолог Василь Вакаров.Санкции предполагают блокирование активов, ограничение полетов и перевозок по территории Украины, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и так далее. Срок ограничений – 10 лет.Также на Украине продолжают работать сайт "Миротворец" и черный список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну.
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новости, новости украины, владимир зеленский, санкции, список, виталий третьяков
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, санкции, список, Виталий Третьяков

Третьяков, попавший под санкции Зеленского, рассказал, почему этот список появился именно сейчас

13:48 16.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкП/к в честь презентации театра-студии С. Соловьева
П/к в честь презентации театра-студии С. Соловьева - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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В воскресенье, 15 января, Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о санкциях в отношении 198 публичных деятелей. В их число попал декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. В комментарии изданию Украина.ру он ответил, почему Зеленский "активировал" этот список именно сейчас
Третьяков заявил, что лично для него попадание в санкционный перечень Зеленского ничего не значит, кроме очередного подтверждения "гнусности и дурости нынешнего киевского режима".
Собеседник издания уточнил, что не испытывает разочарования от того, что ему пока не удастся посетить "ту часть Новороссии" (так эксперт называет Украину – ред.), так как "видеть то, что там сейчас происходит никакого удовольствия не доставляет".
Третьяков подчеркнул, что смысл нынешнего киевского режима - продолжение войны с Россией, и чтобы получать западные деньги, Зеленскому и его команде приходится "попрошайничать". Правда эту задачу выполняет верхушка, тогда чем заниматься остальным?
"Киев большой город, административный аппарат там большой. Чем заниматься? Экономики у них нет, внутренней политики нет. Остается только пропаганда. Причем надо сказать, что они в этом преуспели. Пропаганда там работает как на Запад, так и на внутреннего пользователя, а также преследует цель демонстрировать свою злость, незалежность, что они вот такие крутые, могут всех объявить невъездными. Это просто для того, чтобы занять людей хоть каким-то делом. В данном случае писче-бумажным", - сказал Третьяков.
Он добавил, что подобного рода списки и запреты делаются "дозированно", чтобы изображать бурную деятельность. Правда, чем дальше – тем меньше вызывают ответной реакции. В России она и вовсе стала вялой, "а большего они и не заслуживают".
В воскресенье, 15 января, Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 публичных деятелей.
В этом списке оказались режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.
Также под новые санкции Зеленского попали и граждане Украины. В их числе журналистка и телеведущая Диана Панченко, писатель Владимир Сергиенко и политолог Василь Вакаров.
Санкции предполагают блокирование активов, ограничение полетов и перевозок по территории Украины, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и так далее. Срок ограничений – 10 лет.
Также на Украине продолжают работать сайт "Миротворец" и черный список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну.
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденном Соледаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
12:17
Статья Медведчука, удар по Донецку, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 16 январяГлава полисовета запрещённой на Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук опубликовал первую после освобождения статью. ВСУ нанесли удар по торговому центру в Донецке. Украинские военные продолжают наносить удары по приграничным регионам России
 
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