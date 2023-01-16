https://ukraina.ru/20230116/1042667739.html

Почему ВСУ ушли из Соледара. Что говорили об Украине в мире 16 января

Почему ВСУ ушли из Соледара. Что говорили об Украине в мире 16 января - 16.01.2023 Украина.ру

Почему ВСУ ушли из Соледара. Что говорили об Украине в мире 16 января

Украина.ру, 16.01.2023

2023-01-16T17:23

2023-01-16T17:23

2023-01-16T17:23

эксклюзив

украина

всу

соледар

артемовск

боеприпасы

танк

разминирование

камбоджа

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Почему украинские военные ушли из СоледараСолдаты двух батальонов, дислоцированных в Соледаре и Бахмуте (Артёмовске – ред.), рассказали корреспондентам испанской газеты El Pais, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов.Эту информацию изданию подтвердил командир танка в составе 24-й танковой механизированной бригады украинских войск с позывным "Бурштин". Он также сообщил, что в его роте две недели назад было шесть танков, а сейчас в боевой готовности остался лишь один.Говоря о ситуации в Бахмуте (Артёмовске), El Pais отмечает, что в городе осталось около 10% населения (до начала боевых действий там проживало 73 000 человек). Некоторые не уезжают, поскольку "настроены пророссийски", а пожилые уже "отрешились от будущего", просто хотят остаться дома, несмотря ни на что.Разминирование Украины по-кхмерски16 января в Камбоджийском центре разминирования начинается программа обучения украинских специалистов по разминированию, сообщила газета Khmer Times – при поддержке правительства Японии через Японское агентство международного сотрудничества.В течение недели 15 человек пройдут теоретическую подготовку по обезвреживанию невзорвавшихся боеприпасов, посетят районы провинций Баттамбанг и Сиемреап, очисткой которых сейчас занимается Камбоджийский центр разминирования."Обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий", – уточнил руководитель центра Хенг Ратана.Камбоджа имеет большой опыт по обезвреживанию невзорвавшихся боеприпасов, оставшихся после многолетних гражданских войн и вооружённых конфликтов. Из более 3 миллионов противопехотных мин и снарядов, обнаруженных на территории королевства с 1992 года, около 2,5 миллионов обезвредили и утилизировали специалисты Камбоджийского центра разминирования, а остальные – армейские подразделения и иностранные специалисты в рамках целевых программ международной помощи Камбодже. Кроме того, местные специалисты с 2006 года в составе групп по разминированию под эгидой ООН регулярно работают в Сирии, Йемене, Мали, Ливане, Судане, Чаде, Южном Судане и на Кипре.В Азии может появиться своя УкраинаКитайское англоязычное издание Global Times в редакционной статье отмечает, что под влиянием США японские власти стремятся к милитаризации, оправдывая это "существованием внешних угроз", что в итоге приводит к тому, что ситуация в регионе находится всё ближе к опасной грани, поэтому действия Токио заслуживают повышенной настороженности.Премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам визита в страны G7, включая Соединённые Штаты, заявил 14 января, что в Восточной Азии может возникнуть ситуация, аналогичная украинскому кризису, в связи с чем указал на необходимость тесного сотрудничества своей страны с Европой для укрепления безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе."Он пытается вовлечь в рамки своей восточноазиатской стратегии как можно больше членов НАТО и убедить их в необходимости укреплять военное сотрудничество, направленное против Китая. Вне зависимости от того, насколько навязчиво японская сторона раздувает так называемую теорию китайской угрозы, Токио следует за Вашингтоном, чтобы изменить ситуацию в Восточной Азии в сторону возможного конфликта", – говорится в статье Global Times.В ходе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо глава японского правительства назвал Китай ключевой темой как для Токио, так и для Оттавы. По словам Кисиды, он намерен вместе с Канадой твёрдо противостоять односторонним попыткам изменить статус-кво в регионе и тесно сотрудничать в разработке подхода к ряду проблем, связанных с КНР."Японская сторона должна поразмышлять над тем, насколько тесно она хочет быть привязанной к стратегии США. Если Токио продолжит действовать как американская пешка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Японии следует опасаться, что она может стать жертвой Соединённых Штатов, и даже "восточноазиатской Украиной", – предупреждает Global Times.

https://ukraina.ru/20220908/1038546346.html

https://ukraina.ru/20230111/1042535419.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, всу, соледар, артемовск, боеприпасы, танк, разминирование, камбоджа