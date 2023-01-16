https://ukraina.ru/20230116/1042667243.html
Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ
Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ - 16.01.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ
Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине, сказал журналистам 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-01-16T13:05
2023-01-16T13:05
2023-01-16T13:05
новости
днепр
днепропетровск
ракета
пво
песков
украина
дом
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В минувшую субботу, 14 января в Днепре (Днепропетровске) в результате взрыва был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома, в настоящий момент погибшими числятся почти три десятка человек. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее признал, что причиной трагедии в Днепре стало падение на жилой дом ракеты украинской системы ПВО. "Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать попытки Киева возложить ответственность за события в Днепре на РФ.Пресс-секретарь российского президента напомнил, что ВС РФ не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.
https://ukraina.ru/20230116/1042659042.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепр, днепропетровск, ракета, пво, песков, украина, дом
Новости, Днепр, Днепропетровск, Ракета, ПВО, Песков, Украина, дом
Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ
Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине, сказал журналистам 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В минувшую субботу, 14 января в Днепре (Днепропетровске) в результате взрыва был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома, в настоящий момент погибшими числятся почти три десятка человек.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее признал, что причиной трагедии в Днепре стало падение на жилой дом ракеты украинской системы ПВО.
"Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать попытки Киева возложить ответственность за события в Днепре на РФ.
Пресс-секретарь российского президента напомнил, что ВС РФ не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.