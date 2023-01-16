Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ - 16.01.2023 Украина.ру
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Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ
Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ - 16.01.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ
Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине, сказал журналистам 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-01-16T13:05
2023-01-16T13:05
новости
днепр
днепропетровск
ракета
пво
песков
украина
дом
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В минувшую субботу, 14 января в Днепре (Днепропетровске) в результате взрыва был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома, в настоящий момент погибшими числятся почти три десятка человек. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее признал, что причиной трагедии в Днепре стало падение на жилой дом ракеты украинской системы ПВО. "Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать попытки Киева возложить ответственность за события в Днепре на РФ.Пресс-секретарь российского президента напомнил, что ВС РФ не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.
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новости, днепр, днепропетровск, ракета, пво, песков, украина, дом
Новости, Днепр, Днепропетровск, Ракета, ПВО, Песков, Украина, дом

Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ

13:05 16.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине, сказал журналистам 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В минувшую субботу, 14 января в Днепре (Днепропетровске) в результате взрыва был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома, в настоящий момент погибшими числятся почти три десятка человек.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее признал, что причиной трагедии в Днепре стало падение на жилой дом ракеты украинской системы ПВО.
"Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать попытки Киева возложить ответственность за события в Днепре на РФ.
Пресс-секретарь российского президента напомнил, что ВС РФ не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.
Максим Галкин
10:55
Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в ДнепреВ украинском информационном пространстве появилась новость о том, что Россия будто бы ударила по жилому дому в Днепре (Днепропетровске). Кадры с разрушенной многоэтажкой с силуэтом плачущей девушки в своих соцсетях прокомментировал беглый российский артист Максим Галкин*
 
НовостиДнепрДнепропетровскРакетаПВОПесковУкраинадом
 
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