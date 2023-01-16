https://ukraina.ru/20230116/1042667243.html

Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ

Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ - 16.01.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ

Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине, сказал журналистам 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-01-16T13:05

2023-01-16T13:05

2023-01-16T13:05

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днепр

днепропетровск

ракета

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украина

дом

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В минувшую субботу, 14 января в Днепре (Днепропетровске) в результате взрыва был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома, в настоящий момент погибшими числятся почти три десятка человек. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее признал, что причиной трагедии в Днепре стало падение на жилой дом ракеты украинской системы ПВО. "Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать попытки Киева возложить ответственность за события в Днепре на РФ.Пресс-секретарь российского президента напомнил, что ВС РФ не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

https://ukraina.ru/20230116/1042659042.html

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новости, днепр, днепропетровск, ракета, пво, песков, украина, дом