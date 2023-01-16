Глава Минобороны ФРГ собралась в отставку - 16.01.2023 Украина.ру
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Глава Минобороны ФРГ собралась в отставку
Глава Минобороны ФРГ собралась в отставку - 16.01.2023 Украина.ру
Глава Минобороны ФРГ собралась в отставку
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт 16 января уведомила канцлера Германии Олафа Шольца о желании покинуть пост, сообщает Bloomberg
2023-01-16T13:15
2023-01-16T13:15
министр
фрг
германия
новости
отставка
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"Сегодня я попросила канцлера освободить меня от исполнения этих обязанностей", - сказала Ламбрехт.Газета Bild ранее со ссылкой на свои источники информировала, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку. Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции.Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете Бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение немецких военнослужащих и часто ломающаяся военная техника.Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.СМИ отмечают, что пока неизвестно, кто сменит Ламбрехт на посту министра обороны. В частности, среди ее возможных преемников называли сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, министра труда Хубертуса Хайля и уполномоченную Бундестага по делам военнослужащих Еву Хёгль.
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министр, фрг, германия, новости, отставка
министр, ФРГ, Германия, Новости, отставка

Глава Минобороны ФРГ собралась в отставку

13:15 16.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Armin Kübelbeck
- РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© commons.wikimedia.org / Armin Kübelbeck
Читать в
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт 16 января уведомила канцлера Германии Олафа Шольца о желании покинуть пост, сообщает Bloomberg
"Сегодня я попросила канцлера освободить меня от исполнения этих обязанностей", - сказала Ламбрехт.
Газета Bild ранее со ссылкой на свои источники информировала, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку.

Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции.
Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете Бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение немецких военнослужащих и часто ломающаяся военная техника.

Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
СМИ отмечают, что пока неизвестно, кто сменит Ламбрехт на посту министра обороны. В частности, среди ее возможных преемников называли сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, министра труда Хубертуса Хайля и уполномоченную Бундестага по делам военнослужащих Еву Хёгль.
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