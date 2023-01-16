https://ukraina.ru/20230116/1042665983.html

Гримасы "насильственной русификации". Как в Советском Союзе развивали украинскую мову

Гримасы "насильственной русификации". Как в Советском Союзе развивали украинскую мову - 16.01.2023 Украина.ру

Гримасы "насильственной русификации". Как в Советском Союзе развивали украинскую мову

16 января 1921 вступила в силу норма закона о тотальной украинизации, по которой на украинский язык должна перейти вся сфера услуг. Сторонники языкового диктата Украина.ру, 16.01.2023

2023-01-16T12:31

2023-01-16T12:31

2023-01-16T12:31

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16 января 1921 вступила в силу норма закона о тотальной украинизации, по которой на украинский язык должна перейти вся сфера услуг. Сторонники языкового диктата объясняли это местью за русификацию в прошлом. Однако по иронии судьбы в этот же день в 1971 году вышел первый том "Словника української мови" Института языкознания АН УССРГримасы "насильственной русификации" о которой твердят современные националистические пропагандисты таковы, что сама история академического института языкознания вырастает из советской политики украинизации 20-х годов. Широкое внедрение мовы во все сферы жизни национальной республики привело к созданию Комиссии для составления словаря живого народного языка, Комиссии исторического словаря украинского языка, Диалектологической комиссии, Института украинского научного языка и т.д.Последний с 1921 года возглавлял сам Агафангел Крымский, выдающийся ученый-лингвист, один из учредителей и академиков Академии наук Украины при гетмане Скоропадском. При советской власти он был непременным секретарем ВУАН и заведовал кафедрой в Киевском университете. В том же 1921 году Совнарком УССР включил его в число заслуженных работников науки, получивших пожизненное материальное обеспечение (в случае смерти — членов семьи), право на издание за государственный счет научных трудов, освобождение от уплаты налогов, запрет реквизиций и уплотнения занимаемого им жилья.Вплоть до 30-х годов специалисты в области мовы занимались упорядочением словарей, прежде всего терминологических, профессиональных. Устанавливались общепринятые нормы литературного языка в фонетике, грамматике, утверждалось единое правописание. Заодно шло изучение истории и диалектов. Работа такого масштаба для перевода украинского языка из плоскости бытового общения в официальную сферу не проводилась никогда и никем. И даже некоторое сворачивание и ограничение ее в 30-е годы не отменяет главного итога: в Украинской советской республике мова была государственным инструментом. Даже Конституция УССР 1929 года отмечала:Период сталинских чисток со щемящей болью называется временем русификации и сворачивания украинизации. Однако именно в 30-е разрозненные лингвистические учреждения ВУАН объединены в единый Институт языкознания, где работа могла продолжаться уже в едином русле.В 1937 году вышел "Русско-украинский словарь", а перед самой войной — учебник для вузов "Введение в языкознание" академика Михаила Калиновича. Можно сколько угодно рассказывать про искусственное сближение украинского языка с русским и сокращение сферы его применения, но тогда скажите, где делалось больше и лучше. В Польше под руководством Степана Бандеры? Или, может быть, в США и Канаде, где осела западноукраинская сельская диаспора?Конституция 1937 года тоже говорит достаточно конкретно:Право на образование тоже предполагало получение его на родном языке. Бесплатно. Следовательно, необходимы были учебники и методические пособия. Что же касается злодейского "сближения и взаимообогащения", в котором, конечно, видится уничтожение всего украинского, то оно вполне объяснимо.Тот же Агафангел Крымский в "Нарисі історії українського правопису" (Очерк истории украинского правописания — прим. ред.) разжевывает всем желающим, что еще в XVII веке победоносная грамматика Мелетия Смотрицкого теснее объединяла украинцев с московским писаным языком. В едином политическом и культурном поле не могло быть иначе. Особенно при отсутствии других вариантов. А для недовольных всегда есть пример галицких писателей и их последователей, творивших "латинкою", воспроизводивших украинскую речь польским абецадлом: "Oy v misty Pereaslavlu, posered rinku, prodavala babuseyka toi hrin".После войны лингвистические дискуссии получили второе дыхание под рукой академика Леонида Булаховского, как и Агафангел, уделившего пристальное внимание языку древнего Киева. Идеи о том, что в Киевской Руси "говорили по-украински", занимали куда более серьезных людей, чем сегодняшние мовные активисты. И Булаховский же красиво показал, что окончательно предмет изучения сформировался к ХIV веку, не ранее.В 1951 году он создал двухтомный "Курс сучасної української літературної мови", фундамент для всех школьных и институтских учебников. А до того Институт выпустил в свет новое украинское правописание (обновленное в 1960-м) и большой русско-украинский словарь (1948), закрепившие нормы, действующие в основном до сих пор.Таким образом, до появления 11-томника под руководством академика Ивана Белодеда (СУМ) процесс укрепления и развития украинского языка практически не прекращался. Как не прекращалось и его использование — достаточно изучить бланки госучреждений, школьную программу, тиражи книг и посчитать, сколько в УССР было факультетов украинского языка и литературы.Коллектив под руководством боевого офицера, побывшего комендантом Порт-Артура, фактически суммировал весь массив трудов в области словареписания, начиная даже с первого рукописного "Словаря малороссийского или юго-восточного русского языка…" Павла Билецкого-Носенко 40-х годов XIX века и изданного во Львове в конце того же века "Малорусско-немецкого словаря" Евгения Желеховского.Стоит отметить, что в словаре Билецкого-Носенко всего 20 тысяч слов. Сам автор отмечал, что причиной тому является строгая избирательность контента:Творение Белодеда, первый в истории полный толковый словарь, содержит 134 тысячи и 58 слов. Даже делая скидку на общность какой-то части из них с русским, очевидно, что мова как инструмент сделала огромный шаг вперед, получив возможность быть полезной в науке, искусстве, производстве и образовании. А кроме общеупотребительной лексики и фразеологии, словарь охватывает также пассивный языковой фонд, то есть слова, в разное время употреблявшиеся в фольклоре и творчестве, диалектизмы, устаревшие понятия и слова, стоящие на грани литературного употребления.Конечно, конечно же имелись недовольные. Главным критиком итогов работы коллектива ученых Института языкознания, получивших за нее Госпремию СССР, стал член ОУН, "отсидент" и гражданин США Святослав Караванский.В начале 90-х он напропалую громил в прессе неправильные словари, объясняя, как именно нужно бороться за национальное "я". С его авторитетной точки зрения мову кастрировали, а словарь "будет сбивать с толку не только современников, но и будущие поколения". Ну, а как же: "оливо" у Леси Украинки — это свинец, а они пишут "олово"! Хотя у Котляревского "шумиха, оливо, свинець" — и ничего, Святослав Иосифович спокоен.Однако кощунственно-вредный академический словарь, названный современниками "вершиной украинской лексикографии", на 98% стал основой четырехтомного "Нового толкового словаря украинского языка", выпущенного в 1998 году. И переизданного минимум трижды — невзирая на обвинение в плагиате. Точно также перепечатали СУМ под видом "Большого толкового словаря современного украинского языка" в двухтысячные, он даже стал лауреатом украинского рейтинга "Книга года-2001".А в 2010-19 гг. Украинский языково-информационный фонд НАН Украины издал обновленный "Словарь украинского языка" в 20 томах, для которого одиннадцатитомный словарь служит "отправной точкой".Наверное, это общее правило для всего, что называется украинским в наше бурное время: созданное советскими специалистами за счет государства и слегка перекрашенное в цвета национального флага. С тем, чтобы потом отрицать прошлое как время сплошного мрака, воплощенного зла и, конечно, "уничтожения всего украинского".

https://ukraina.ru/20210921/1032274894.html

https://ukraina.ru/20221028/1040238672.html

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Дмитрий Заборин

Дмитрий Заборин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Заборин

история, филология, украинский язык, украинизация