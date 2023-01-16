Беспилотники атаковали Севастополь
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй
В понедельник, 16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе работает ПВО из-за атаки беспилотников
Первоначально он сообщил о сбитом БПЛА над морем по направлению к Бельбеку. Позднее он уточнил, что речь идет о полноценной атаке беспилотников.
"Ситуация на сейчас: сбиты 3 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", - написал глава региона.
Развожаев также призвал сохранять спокойствие.
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26 декабря 2022, 04:30Полковник Пинчук предположил, где изготовили БПЛА для удара по аэродрому "Энгельс"Аппарат, с помощью которого ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области, не был ни беспилотником украинского производства, ни модернизированным советским БПЛА "Стриж". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук