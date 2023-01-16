Беспилотники атаковали Севастополь - 16.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230116/1042664051.html
Беспилотники атаковали Севастополь
Беспилотники атаковали Севастополь - 16.01.2023 Украина.ру
Беспилотники атаковали Севастополь
В понедельник, 16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе работает ПВО из-за атаки беспилотников
2023-01-16T12:03
2023-01-16T12:03
новости
севастополь
крым
беспилотники
бпла
пво
атака
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039825945_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_3723a2ca31f199ce09349b6097d507bf.jpg
Первоначально он сообщил о сбитом БПЛА над морем по направлению к Бельбеку. Позднее он уточнил, что речь идет о полноценной атаке беспилотников. "Ситуация на сейчас: сбиты 3 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", - написал глава региона.Развожаев также призвал сохранять спокойствие. Украинские военнослужащие западным вооружением могут сорвать следующий туристический сезон в Крыму, сказал ранее заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру.США помогут Украине создать дроны, которые смогут дотягиваться до российских городов в глубине страны, предположил журналист.
https://ukraina.ru/20221226/1042130983.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039825945_247:0:2951:2028_1920x0_80_0_0_09e8376205eb323ffdd4bb843030a72a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, севастополь, крым, беспилотники, бпла, пво, атака, спецоперация
Новости, Севастополь, Крым, беспилотники, БПЛА, ПВО, атака, Спецоперация

Беспилотники атаковали Севастополь

12:03 16.01.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй
Учения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
В понедельник, 16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе работает ПВО из-за атаки беспилотников
Первоначально он сообщил о сбитом БПЛА над морем по направлению к Бельбеку. Позднее он уточнил, что речь идет о полноценной атаке беспилотников.
"Ситуация на сейчас: сбиты 3 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", - написал глава региона.
Развожаев также призвал сохранять спокойствие.
Украинские военнослужащие западным вооружением могут сорвать следующий туристический сезон в Крыму, сказал ранее заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру.
США помогут Украине создать дроны, которые смогут дотягиваться до российских городов в глубине страны, предположил журналист.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 04:30
Полковник Пинчук предположил, где изготовили БПЛА для удара по аэродрому "Энгельс"Аппарат, с помощью которого ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области, не был ни беспилотником украинского производства, ни модернизированным советским БПЛА "Стриж". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук
 
НовостиСевастопольКрымбеспилотникиБПЛАПВОатакаСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео
14:17Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью Медведчука
14:16Новая разрядка или смерть. О чем написал в своей статье Виктор Медведчук
13:48Третьяков, попавший под санкции Зеленского, рассказал, почему этот список появился именно сейчас
13:40Александр Носович: Для гарантий безопасности Калининграда в регионе нужно разместить ядерное оружие
13:17"Будут гореть": Кремль отреагировал на поставку Британией танков Украине
13:15Глава Минобороны ФРГ собралась в отставку
13:05Песков прокомментировал попытки Киева возложить вину за трагедию в Днепре на РФ
12:53Чтобы свои уважали, а чужие – боялись. "Офицеризация" общества неизбежна
12:46Работает каждый рубль: журналист рассказал, как проект издания Украина.ру помогает бойцам СВО
12:31Гримасы "насильственной русификации". Как в Советском Союзе развивали украинскую мову
12:17Статья Медведчука, удар по Донецку, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 16 января
12:03Беспилотники атаковали Севастополь
12:01"За императрицу ответите": Вассерман о судьбе тех, кто не чтит историю. Видео
11:47Под завалами здания в Донецке ищут людей — МЧС ДНР
10:57Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья
10:55Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре
10:46Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении
10:24Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию"
10:23В Белоруссии начались совместные с Россией авиаучения
Лента новостейМолния