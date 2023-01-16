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Беспилотники атаковали Севастополь

Беспилотники атаковали Севастополь - 16.01.2023 Украина.ру

Беспилотники атаковали Севастополь

В понедельник, 16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе работает ПВО из-за атаки беспилотников

2023-01-16T12:03

2023-01-16T12:03

2023-01-16T12:03

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спецоперация

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Первоначально он сообщил о сбитом БПЛА над морем по направлению к Бельбеку. Позднее он уточнил, что речь идет о полноценной атаке беспилотников. "Ситуация на сейчас: сбиты 3 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", - написал глава региона.Развожаев также призвал сохранять спокойствие. Украинские военнослужащие западным вооружением могут сорвать следующий туристический сезон в Крыму, сказал ранее заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия", военный журналист Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру.США помогут Украине создать дроны, которые смогут дотягиваться до российских городов в глубине страны, предположил журналист.

https://ukraina.ru/20221226/1042130983.html

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новости, севастополь, крым, беспилотники, бпла, пво, атака, спецоперация