Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре - 16.01.2023 Украина.ру
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Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре - 16.01.2023 Украина.ру
Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
В Соледаре насчитывалось по меньшей мере девять американских наемников. Об этом рассказал попавший в плен украинский мобилизованный, передает 16 января РИА Новости
2023-01-16T07:16
2023-01-16T07:17
соледар
иностранные наемники
владимир путин
новости
американцы
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"Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили", — сказал он.Пленный пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный сказал: "Да, девять, девять".По его данным, это были штурмовые подразделения, а вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.В воскресенье президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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соледар, иностранные наемники, владимир путин, новости, американцы
Соледар, иностранные наемники, Владимир Путин, Новости, американцы

Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

07:16 16.01.2023 (обновлено: 07:17 16.01.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
В Соледаре насчитывалось по меньшей мере девять американских наемников. Об этом рассказал попавший в плен украинский мобилизованный, передает 16 января РИА Новости
"Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили", — сказал он.
Пленный пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский.
На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный сказал: "Да, девять, девять".
По его данным, это были штурмовые подразделения, а вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства.
Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
В воскресенье президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.
- РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 15:21
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Соледариностранные наемникиВладимир ПутинНовостиамериканцы
 
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07:16Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
07:08Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области
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