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Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре - 16.01.2023 Украина.ру

Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

В Соледаре насчитывалось по меньшей мере девять американских наемников. Об этом рассказал попавший в плен украинский мобилизованный, передает 16 января РИА Новости

2023-01-16T07:16

2023-01-16T07:16

2023-01-16T07:17

соледар

иностранные наемники

владимир путин

новости

американцы

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"Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили", — сказал он.Пленный пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный сказал: "Да, девять, девять".По его данным, это были штурмовые подразделения, а вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.В воскресенье президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.

https://ukraina.ru/20230115/1042639697.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

соледар, иностранные наемники, владимир путин, новости, американцы