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Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре - 16.01.2023 Украина.ру
Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
В Соледаре насчитывалось по меньшей мере девять американских наемников. Об этом рассказал попавший в плен украинский мобилизованный, передает 16 января РИА Новости
2023-01-16T07:16
2023-01-16T07:16
2023-01-16T07:17
соледар
иностранные наемники
владимир путин
новости
американцы
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"Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили", — сказал он.Пленный пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный сказал: "Да, девять, девять".По его данным, это были штурмовые подразделения, а вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.В воскресенье президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.
https://ukraina.ru/20230115/1042639697.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
соледар, иностранные наемники, владимир путин, новости, американцы
Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
07:16 16.01.2023 (обновлено: 07:17 16.01.2023)
В Соледаре насчитывалось по меньшей мере девять американских наемников. Об этом рассказал попавший в плен украинский мобилизованный, передает 16 января РИА Новости
"Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили", — сказал он.
Пленный пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский.
На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный сказал: "Да, девять, девять".
По его данным, это были штурмовые подразделения, а вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства.
Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
В воскресенье президент Владимир Путин
сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.