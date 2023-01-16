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Политолог рассказал о кризисе в Совете Безопасности ООН

Политолог рассказал о кризисе в Совете Безопасности ООН - 16.01.2023 Украина.ру

Политолог рассказал о кризисе в Совете Безопасности ООН

Нынешнее международное положение приводит к тому, что Совет Безопасности ООН серьёзно дезорганизован и не может выполнять своей задачи в качестве органа, призванного предотвращать вооружённые конфликты. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров

2023-01-16T04:30

2023-01-16T04:30

2023-01-16T04:30

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Он напомнил, что ранее, в рамках ООН, СССР (позже РФ), США и другим странам удавалось находить компромиссы и принимать совместные резолюции. Однако сейчас ситуация изменилась.По его мнению, данная ситуация приведёт к тому, что либо на смену ООН будут созданы новые международные организации, либо некоторые структуры Совета Безопасности ООН будут изменены.Право вето в Совете Безопасности ООН вытекает из пункта 3 статьи 27 Устава ООН, который определяет, что решения по всем вопросам, кроме процедурных, в Совете Безопасности считаются принятыми, когда, в числе прочего, "за них поданы … совпадающие голоса всех постоянных членов Совета".Постоянными членами Совбеза ООН являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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