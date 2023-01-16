Политолог рассказал о кризисе в Совете Безопасности ООН - 16.01.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал о кризисе в Совете Безопасности ООН
Политолог рассказал о кризисе в Совете Безопасности ООН - 16.01.2023 Украина.ру
Политолог рассказал о кризисе в Совете Безопасности ООН
Нынешнее международное положение приводит к тому, что Совет Безопасности ООН серьёзно дезорганизован и не может выполнять своей задачи в качестве органа, призванного предотвращать вооружённые конфликты. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров
2023-01-16T04:30
2023-01-16T04:30
новости
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Он напомнил, что ранее, в рамках ООН, СССР (позже РФ), США и другим странам удавалось находить компромиссы и принимать совместные резолюции. Однако сейчас ситуация изменилась.По его мнению, данная ситуация приведёт к тому, что либо на смену ООН будут созданы новые международные организации, либо некоторые структуры Совета Безопасности ООН будут изменены.Право вето в Совете Безопасности ООН вытекает из пункта 3 статьи 27 Устава ООН, который определяет, что решения по всем вопросам, кроме процедурных, в Совете Безопасности считаются принятыми, когда, в числе прочего, "за них поданы … совпадающие голоса всех постоянных членов Совета".Постоянными членами Совбеза ООН являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, оон, совбез оон, политолог, ссср, сша, вето
Новости, ООН, Совбез ООН, политолог, СССР, США, вето

Политолог рассказал о кризисе в Совете Безопасности ООН

04:30 16.01.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
Выступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Нынешнее международное положение приводит к тому, что Совет Безопасности ООН серьёзно дезорганизован и не может выполнять своей задачи в качестве органа, призванного предотвращать вооружённые конфликты. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров
Он напомнил, что ранее, в рамках ООН, СССР (позже РФ), США и другим странам удавалось находить компромиссы и принимать совместные резолюции. Однако сейчас ситуация изменилась.

Например, практически любой проект, предложенный Вашингтоном и затрагивающий интересы России и Китая, не будет принят [этими] странами с использованием права вето. Если Россия будет продвигать свои интересы, западная коалиция в лице постоянных членов организации Франции, Великобритании, США заблокирует её предложение

Игорь Шатров интервью
Игорь Шатров
Политолог
По его мнению, данная ситуация приведёт к тому, что либо на смену ООН будут созданы новые международные организации, либо некоторые структуры Совета Безопасности ООН будут изменены.
Право вето в Совете Безопасности ООН вытекает из пункта 3 статьи 27 Устава ООН, который определяет, что решения по всем вопросам, кроме процедурных, в Совете Безопасности считаются принятыми, когда, в числе прочего, "за них поданы … совпадающие голоса всех постоянных членов Совета".
Постоянными членами Совбеза ООН являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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