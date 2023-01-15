https://ukraina.ru/20230115/1042644662.html

Спор о ПВО и судьба Арестовича. Итоги 15 января на Украине

Спор о ПВО и судьба Арестовича. Итоги 15 января на Украине - 15.01.2023 Украина.ру

Спор о ПВО и судьба Арестовича. Итоги 15 января на Украине

Из-за трагедии в Днепре на Украине разгорелся спор о виновности в произошедшем украинской противовоздушной обороны и о том, на кого на самом деле работает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович

2023-01-15T19:00

2023-01-15T19:00

2023-01-15T19:00

хроники

эксклюзив

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О том, что обрушение дома в Днепре, в результате которого по последним данным погибли 27 человек, вызвано работой украинской противовоздушной обороны Арестович сообщил в ночь на 15 января во время интервью Марку Фейгину (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.)."Её (ракету — Ред.) сбили. Она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала", - заявил Арестович.Это заявление вызвало гнев украинских патриотов: в комментариях под роликом Арестовича начали оскорблять и угрожать ему. Некоторые пользователи и вовсе заподозрили его в работе на Россию."Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюблённый скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку. Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка обязаны отреагировать", - заявил мэр Днепра Борис Филатов.Арестовичу пришлось оправдываться. Он успокоил комментаторов тем, что его слова вряд ли сделают Украину виновной в произошедшем."Будьте умнее. И мир гораздо умнее, чем вам кажется. Никто не поверит российским СМИ в их "…попытке перенести вину на Украину" потому, что разумные люди умеют прочитывать причинно-следственные связи. Тем более, такие несложные. Никто не обвинит Украину. Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан. Вина РФ однозначна и не может быть ни размыта, ни ослаблена. Все прекрасно понимают - не было бы российского удара, не было бы трагедии - вне зависимости от конкретного механизма ее наступления", - написал он в соцсетях.Арестович заявил, что обрушение дома было вызвано ракетой Х-22, никакая ракета систем ПВО "не могла бы причинить и половины таких разрушений".Тем не менее, позже командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук выступил со своим заявлением."Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 часов.30 мин. (16:30 по Москве — Ред.) 14 января 2023, попала в многоэтажку в городе Днепр (по ул. Набережная Победы). Радиолокационными средствами обнаружено примерное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 – нет. В Вооружённых силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа.Ни одна – не была сбита средствами противовоздушной обороны", - заявил Олещук.Он подчеркнул, что "при применении с больших расстояний отклонение [ракеты] от цели может составлять сотни метров". Кроме того, Олещук заявил, что "только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели"."Пожалуйста, обращайте внимание на официальные заявления представителей Воздушных сил, МО, ГШ, видов и родов ВС Украины и проверяйте любые "громкие" сообщения, тиражируемые из других источников.Информация – оружие!" - подытожил командующий Воздушными силами ВСУ.Это заявление Олещука дало возможность уличить его во лжи, ведь ранее ВСУ не раз сообщали о том, как ВСУ сбивали ракеты Х-22. Так, в конце июня начальника пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк над полями в Одесской области сбили эту ракету, из-за чего произошёл локальный пожар. В июле украинские СМИ сообщили о том, что Х-22 сбил украинский военный при помощи ПЗРК "Игла".При этом некоторые эксперты уверены, что на самом деле разрушения были вызваны другой ракетой."Моя оценка ситуации с самого начала полностью подтвердилась. Это подбитая ракета класса "калибр", которая сошла с курса. Признание Арестовича, которое совпало с моими выводами, вызвало волну хейта в украинских пабликах. Ведь это ж напрашивается вывод, который никто не произнёс, но почти все подумали, получается что виновна украинская ПВО! Для укропатриотов это невозможно принять, ведь это рушит весь их манямирок. Поэтому ВСУ начали гасить зраду, вкинули тезис про использование ракеты Х-22, которая, мол, тупая, и ПВО не при делах потому, что сбить её не могут", - отметил уроженец Днепра, автор телеграм-канала "Русский инженер".Он указал на сообщения ВСУ о том, что те ранее сбивали Х-22, которые противоречат нынешнему заявлению командующего Воздушными силами ВСУ."И ещё немного логики. У Х-22 вдвое мощнее БЧ, чем у "Калибра". И огромная кинетическая энергия. Поэтому, от неё разрушения были бы ещё больше. Ещё, сверхзвук даёт хлопок, но его никто не слышал. Так что, это дозвуковой "Калибр", повредить его могли даже из пулемёт", - отметил автор канала.Для того, чтобы оправдать пойманного на лжи командующего Воздушными силами ВСУ подключился начальник службы связей с общественностью Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат."Объясню, чтобы было понятно. Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22! Все хотят наперегонки сообщить об этом первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее. Главное – первыми", – заявил Игнат.в комментарии под записью Олещука в соцсетях.Именно из-за такой спешки, по его словам, в сети случались сообщения о нейтрализации ракет Х-22 и даже С-300."Я с этим борюсь постоянно... Потому и массово этого нет... Несколько сообщений только", – добавил Игнат.И это несмотря на то, что такие сообщения не опровергались, а делали их такие люди, как Гуменюк — начальник пресс-центра оперативного командования "Юг".Примечательно также, что Игнат заявил, будто Киев якобы атаковали при помощи ракет комплексов ПВО С-300 и С-400."Ракета летит так же, как и баллистическая: по траектории, по дуге. Место запуска обычных ракет С-300 до 150 км. Но есть и модификация ракет С-300, которые могут лететь еще дальше. Не говоря уже о комплексе С-400", - рассказал Игнат в эфире телемарафона.С учётом того, что С-300 — комплекс ПВО, который находится на вооружении в т.ч. и Украины, есть вероятность, что Игнат на самом деле пытается оправдать украинских специалистов противовоздушной обороны.Ранее от их работы уже страдали жители украинской столицы.Сам Игнат уже заявил, что ракеты комплекса ПВО якобы не может сбить другой комплекс ПВО."Эти ракеты невозможно сбивать – ну не может С-300 сбить С-300, а это комплекс, который у нас основной на вооружении", - отметил он.Тем временем сам Арестович тоже попытался оправдаться за свои слова о том, что трагедию в Днепре вызвала работа украинской ПВО. Он сослался на колоссальную усталость и загруженность на работе, а также на дезинформацию."Я быстро сверил новости в оставшиеся десять минут, увидел разные версии и решил их обсудить в эфире, как то, что заброшено в инфополе. Потому, что я стараюсь в эфирах с Фейгиным показывать, как это самое инфополе работает. Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили. Месседж должен был бы звучать так: "Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу. Есть другая версия - прямое попадание в дом". А потом - то да сё, да отвлеклись, да пошли по другой линии, это живой эфир. Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию", - заявил Арестович.Он заявил, что верит, что украинцы во всём разберутся.Однако спустя несколько часов Арестович удалил эту запись со своей страницы в соцсетях."Я отозвал извинения. Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.). Смотрите с 03:55 по 04:05. Я чётко говорю дважды: "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться". Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьёшь", - заявил он.Он обвинил критиков в том, что те заставили оправдываться даже командование Воздушных сил ВСУ, тем самым навредив Украине. Тем временем в украинских соцсетях стали жаловаться на мародёрство на месте трагедии в Днепре.В самом городе объявлен трёхдневный траур по погибшим.

https://ukraina.ru/20230115/1042640473.html

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https://ukraina.ru/20230115/1042633976.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив