https://ukraina.ru/20230115/1042641748.html

"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной

"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной - 15.01.2023 Украина.ру

"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной

Динамика спецоперации положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"

2023-01-15T17:58

2023-01-15T17:58

2023-01-15T17:58

новости

владимир путин

сво

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Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в министерстве, все назначенные объекты поражены, а цели достигнуты.Также на этой недели российское оборонное ведомство сообщило о завершении операции по освобождению Соледара 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в "котел".

https://ukraina.ru/20230113/1042612237.html

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новости, владимир путин, сво