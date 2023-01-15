"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
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Динамика спецоперации положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"
"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И, надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы", — сказал президент РФ.
Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в министерстве, все назначенные объекты поражены, а цели достигнуты.
Также на этой недели российское оборонное ведомство сообщило о завершении операции по освобождению Соледара 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в "котел".
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