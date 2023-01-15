"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной - 15.01.2023 Украина.ру
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"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной
"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной - 15.01.2023 Украина.ру
"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной
Динамика спецоперации положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"
2023-01-15T17:58
2023-01-15T17:58
новости
владимир путин
сво
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Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в министерстве, все назначенные объекты поражены, а цели достигнуты.Также на этой недели российское оборонное ведомство сообщило о завершении операции по освобождению Соледара 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в "котел".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, владимир путин, сво
Новости, Владимир Путин, СВО

"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной

17:58 15.01.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Динамика спецоперации положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"
"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И, надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы", — сказал президент РФ.
Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в министерстве, все назначенные объекты поражены, а цели достигнуты.
Также на этой недели российское оборонное ведомство сообщило о завершении операции по освобождению Соледара 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в "котел".
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:42
Стена Плача на Донбассе. Горькая история города СоледарДонбасс обычно ассоциируется с запасами каменного угля, потому что эти природные сокровища обеспечили становление и развитие донецкого индустриального региона. Однако Соледар имеет особую историю, которая всегда была связана с белым золотом – солью
 
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17:58"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной
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