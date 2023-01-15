В Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по системе управления ВСУ - 15.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230115/1042641359.html
В Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по системе управления ВСУ
В Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по системе управления ВСУ - 15.01.2023 Украина.ру
В Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по системе управления ВСУ
ВС РФ в субботу нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты уничтожены, сообщили в Минобороны РФ
2023-01-15T17:41
2023-01-15T17:41
новости
всу
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября, Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".
https://ukraina.ru/20230113/1042610437.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, минобороны рф
Новости, ВСУ, Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по системе управления ВСУ

17:41 15.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ в субботу нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты уничтожены, сообщили в Минобороны РФ
"Четырнадцатого января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.
Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября, Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.
В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:00
"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войныЕще не так давно в украинском экспертном сообществе обсуждали вероятность затяжной окопной войны, политические и экономические последствия такого положения дел. Теперь же больше говорят о скорой эскалации на линии соприкосновения
 
НовостиВСУМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:32Армен Гаспарян о Геббельсе, Арестовиче и об итогах недели
19:03Ростислав Ищенко об интригах, которые плетет Польша, чтобы получить часть Украины и роли США в этом
19:00Спор о ПВО и судьба Арестовича. Итоги 15 января на Украине
18:07Мария Лелянова: Я думала, Украина - прекрасная страна, но то, что они делают в Донбассе, не люди делают
17:58"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной
17:41В Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по системе управления ВСУ
17:25В "Укрэнерго" сообщили об увеличении дефицита в энергосистеме Украины
16:54В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков
16:28Оправдания украинской ПВО, проблемы с танками из Германии. Главное на Украине на 16:00 15 января
16:20Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи
15:48СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска
15:21Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
14:49Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за слова о помощи Украине
14:11Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах
12:41Глава конгресса США рассказал, почему американцы не доверяют администрации Байдена
12:31Вертолёты для Украины, телефонный терроризм, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 15 января
12:06Власти Великобритании передадут Украине 14 танков Challenger 2
12:04Никогда вы не будете им братьями. Херсонские уроки
11:49Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ
11:46Внук Родари в Стране лжецов и фейерверк по-харьковски
Лента новостейМолния