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В Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по системе управления ВСУ

В Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по системе управления ВСУ - 15.01.2023 Украина.ру

В Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по системе управления ВСУ

ВС РФ в субботу нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, все объекты уничтожены, сообщили в Минобороны РФ

2023-01-15T17:41

2023-01-15T17:41

2023-01-15T17:41

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Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября, Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".

https://ukraina.ru/20230113/1042610437.html

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2023

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