https://ukraina.ru/20230115/1042641151.html

В "Укрэнерго" сообщили об увеличении дефицита в энергосистеме Украины

В "Укрэнерго" сообщили об увеличении дефицита в энергосистеме Украины - 15.01.2023 Украина.ру

В "Укрэнерго" сообщили об увеличении дефицита в энергосистеме Украины

Дефицит в энергосистеме Украины увеличился, лимиты потребления электроэнергии были снижены для всех регионов, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго"

2023-01-15T17:25

2023-01-15T17:25

2023-01-15T17:25

новости

украина

электроэнергия

энергосистема украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1e/1041374896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec4900264b496698cbcbc05a92f0e447.jpg

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.Как утверждается в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале, удары были нанесены по "блокам тепловых электростанций (ТЭС)". "Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей. Ограничения действуют в течение всех суток", - говорится в сообщении компании.Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября, Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".

https://ukraina.ru/20230111/1042514854.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, электроэнергия, энергосистема украины