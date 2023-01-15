https://ukraina.ru/20230115/1042641151.html
В "Укрэнерго" сообщили об увеличении дефицита в энергосистеме Украины
В "Укрэнерго" сообщили об увеличении дефицита в энергосистеме Украины - 15.01.2023 Украина.ру
В "Укрэнерго" сообщили об увеличении дефицита в энергосистеме Украины
Дефицит в энергосистеме Украины увеличился, лимиты потребления электроэнергии были снижены для всех регионов, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго"
2023-01-15T17:25
2023-01-15T17:25
2023-01-15T17:25
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украина
электроэнергия
энергосистема украины
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Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.Как утверждается в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале, удары были нанесены по "блокам тепловых электростанций (ТЭС)". "Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей. Ограничения действуют в течение всех суток", - говорится в сообщении компании.Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября, Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".
https://ukraina.ru/20230111/1042514854.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, электроэнергия, энергосистема украины
В "Укрэнерго" сообщили об увеличении дефицита в энергосистеме Украины
Дефицит в энергосистеме Украины увеличился, лимиты потребления электроэнергии были снижены для всех регионов, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго"
Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Как утверждается в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале, удары были нанесены по "блокам тепловых электростанций (ТЭС)". "Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей. Ограничения действуют в течение всех суток", - говорится в сообщении компании.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.
Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября, Владимир Зеленский
констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.
В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".