https://ukraina.ru/20230115/1042640855.html
В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков
В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков - 15.01.2023 Украина.ру
В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков
Читатели болгарского издания "Факты" раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за просьбы предоставить Киеву военную технику
2023-01-15T16:54
2023-01-15T16:54
2023-01-15T16:54
новости
болгария
владимир зеленский
украина
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"Спасение людей не входит в планы НАТО. Конфликт нужно периодически поддерживать, поскольку на Западе на этом делают большие деньги, и украинцы навсегда будут им должны по кредитам", — отметил другой."Они должны спросить своих избирателей, прежде чем отправлять что-то, чтобы пожертвовать кому-то <...> в конце концов, это деньги налогоплательщиков", — добавил третий."Что бы они ни отправили, это станет ломом", — поделился мнением еще один пользователь."Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора", — подытожили читатели.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит Киеву танки Leopard. А литовский президент Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. В ответ на это Зеленский отметил, что такой шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Варшавы и Вильнюса.
https://ukraina.ru/20230111/1042504847.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, болгария, владимир зеленский, украина
В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков
Читатели болгарского издания "Факты" раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за просьбы предоставить Киеву военную технику
"У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку!" — сыронизировал комментатор.
"Спасение людей не входит в планы НАТО. Конфликт нужно периодически поддерживать, поскольку на Западе на этом делают большие деньги, и украинцы навсегда будут им должны по кредитам", — отметил другой.
"Они должны спросить своих избирателей, прежде чем отправлять что-то, чтобы пожертвовать кому-то <...> в конце концов, это деньги налогоплательщиков", — добавил третий.
"Что бы они ни отправили, это станет ломом", — поделился мнением еще один пользователь.
"Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора", — подытожили читатели.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит Киеву танки Leopard. А литовский президент Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. В ответ на это Зеленский отметил, что такой шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Варшавы и Вильнюса.