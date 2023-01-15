В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков - 15.01.2023 Украина.ру
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В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков
В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков - 15.01.2023 Украина.ру
В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков
Читатели болгарского издания "Факты" раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за просьбы предоставить Киеву военную технику
2023-01-15T16:54
2023-01-15T16:54
новости
болгария
владимир зеленский
украина
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"Спасение людей не входит в планы НАТО. Конфликт нужно периодически поддерживать, поскольку на Западе на этом делают большие деньги, и украинцы навсегда будут им должны по кредитам", — отметил другой."Они должны спросить своих избирателей, прежде чем отправлять что-то, чтобы пожертвовать кому-то &lt;...&gt; в конце концов, это деньги налогоплательщиков", — добавил третий."Что бы они ни отправили, это станет ломом", — поделился мнением еще один пользователь."Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора", — подытожили читатели.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит Киеву танки Leopard. А литовский президент Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. В ответ на это Зеленский отметил, что такой шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Варшавы и Вильнюса.
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новости, болгария, владимир зеленский, украина
Новости, Болгария, Владимир Зеленский, Украина

В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков

16:54 15.01.2023
 
© pixabayкоза
коза
© pixabay
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Читатели болгарского издания "Факты" раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за просьбы предоставить Киеву военную технику
"У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку!" — сыронизировал комментатор.
"Спасение людей не входит в планы НАТО. Конфликт нужно периодически поддерживать, поскольку на Западе на этом делают большие деньги, и украинцы навсегда будут им должны по кредитам", — отметил другой.
"Они должны спросить своих избирателей, прежде чем отправлять что-то, чтобы пожертвовать кому-то <...> в конце концов, это деньги налогоплательщиков", — добавил третий.
"Что бы они ни отправили, это станет ломом", — поделился мнением еще один пользователь.
"Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора", — подытожили читатели.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит Киеву танки Leopard. А литовский президент Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. В ответ на это Зеленский отметил, что такой шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Варшавы и Вильнюса.
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11 января, 10:49
Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 22023 год начался с пересечения Западом красных линий, до сих пор существовавших в рамках проведения Россией специальной военной операции на Украине, — США и страны Европы готовы поставить ВСУ те типы вооружений, в которых до сих пор Киеву отказывали, дабы не провоцировать эскалацию конфликта
 
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