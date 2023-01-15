https://ukraina.ru/20230115/1042640855.html

В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков

В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков - 15.01.2023 Украина.ру

В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков

Читатели болгарского издания "Факты" раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за просьбы предоставить Киеву военную технику

2023-01-15T16:54

2023-01-15T16:54

2023-01-15T16:54

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болгария

владимир зеленский

украина

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"Спасение людей не входит в планы НАТО. Конфликт нужно периодически поддерживать, поскольку на Западе на этом делают большие деньги, и украинцы навсегда будут им должны по кредитам", — отметил другой."Они должны спросить своих избирателей, прежде чем отправлять что-то, чтобы пожертвовать кому-то <...> в конце концов, это деньги налогоплательщиков", — добавил третий."Что бы они ни отправили, это станет ломом", — поделился мнением еще один пользователь."Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора", — подытожили читатели.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит Киеву танки Leopard. А литовский президент Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. В ответ на это Зеленский отметил, что такой шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Варшавы и Вильнюса.

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новости, болгария, владимир зеленский, украина