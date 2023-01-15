https://ukraina.ru/20230115/1042640473.html

Оправдания украинской ПВО, проблемы с танками из Германии. Главное на Украине на 16:00 15 января

Оправдания украинской ПВО, проблемы с танками из Германии. Главное на Украине на 16:00 15 января - 15.01.2023 Украина.ру

Оправдания украинской ПВО, проблемы с танками из Германии. Главное на Украине на 16:00 15 января

Украинские военные продолжают оправдывать работу ПВО и заявили, что ряд их сообщений об успехах были ложными. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall не сможет поставить танки Leopard Украине раньше 2024 года, сообщили СМИ

2023-01-15T16:28

2023-01-15T16:28

2023-01-15T16:28

эксклюзив

хроники

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На фоне разгорающегося скандала с заявлением советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что трагедию в Днепре вызвала сбитая украинской системой ПВО ракета, украинское военное командование продолжило оправдываться.Ранее командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что трагедию вызвало попадание ракеты Х-22, которую украинские военные не могут сбивать. После того, как выяснилось, что ранее официальные представители ВСУ неоднократно заявляли о том, что ракеты данного типа сбивались украинскими военными, пришлось оправдываться начальнику службы связей с общественностью Воздушных сил ВСУ полковнику Юрию Игнату."Объясню, чтобы было понятно. Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22! Все хотят наперегонки сообщить об этом первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее. Главное – первыми", – заявил Игнат.в комментарии под записью Олещука в соцсетях.Именно из-за такой спешки, по его словам, в сети случались сообщения о нейтрализации ракет Х-22 и даже С-300."Я с этим борюсь постоянно... Потому и массово этого нет... Несколько сообщений только", – добавил Игнат.И это несмотря на то, что такие сообщения не опровергались, а делали их такие люди, как Наталья Гуменюк — начальник пресс-центра оперативного командования "Юг".Примечательно также, что Игнат заявил, будто Киев якобы атаковали при помощи ракет комплексов ПВО С-300 и С-400."Ракета летит так же, как и баллистическая: по траектории, по дуге. Место запуска обычных ракет С-300 до 150 км. Но есть и модификация ракет С-300, которые могут лететь еще дальше. Не говоря уже о комплексе С-400", - рассказал Игнат в эфире телемарафона.С учётом того, что С-300 — комплекс ПВО, который находится на вооружении в т.ч. и Украины, есть вероятность, что Игнат на самом деле пытается оправдать украинских специалистов противовоздушной обороны.Ранее от их работы уже страдали жители украинской столицы.Сам Игнат уже заявил, что ракеты комплекса ПВО якобы не может сбить другой комплекс ПВО."Эти ракеты невозможно сбивать – ну не может С-300 сбить С-300, а это комплекс, который у нас основной на вооружении", - отметил он.Тем временем сам Арестович тоже попытался оправдаться за свои слова о том, что трагедию в Днепре вызвала работа украинской ПВО. Он сослался на колоссальную усталость и загруженность на работе, а также на дезинформацию."Я быстро сверил новости в оставшиеся десять минут, увидел разные версии и решил их обсудить в эфире, как то, что заброшено в инфополе. Потому, что я стараюсь в эфирах с Фейгиным показывать, как это самое инфополе работает. Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили. Месседж должен был бы звучать так: "Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу. Есть другая версия - прямое попадание в дом". А потом - то да сё, да отвлеклись, да пошли по другой линии, это живой эфир. Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию", - заявил Арестович.Он заявил, что верит, что украинцы во всём разберутся.Несмотря на это, Арестовича уже успели обвинить в работе на Россию, а также в том, что он — засланный российский агент.Проблемы с танкамиНемецкий оружейный концерн Rheinmetall не сможет поставить танки Leopard Украине раньше 2024 года даже если правительство Германии уже завтра примет решение об их передаче, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на генерального директора компании Армина Паппергера."Даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, доставка состоится в районе начала следующего года", - заявил ПаппергерRheinmetall имеет 22 машины Leopard 2 и 88 машин старой модели Leopard 1. Однако ремонт выведенных из эксплуатации основных боевых танков занимает, по словам Паппергера, почти год.По словам Паппергера, машины придется не только перекрасить, но и переоборудовать для использования в боевых действиях."Они будут полностью разобраны, а затем снова собраны", - сказал он.При этом он отметил, что ремонт танков без предшествующего заказа компания не делала, поскольку расходы составляют несколько сотен миллионов евро."Rheinmetall не может финансировать это заранее", - заявил Паппергер.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что правительство Германии уже на следующей неделе может принять решение о передаче Украине танков немецкого производства. Сделать это без разрешения ФРГ не могут те государства, на вооружении которых находятся танки, произведённые в Германии.Ранее соответствующие желание высказывала Польша. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна поставит Украине 10-14 танков Leopard 2. Кроме того, о желании передать Украине эти танки заявляли и в Финляндии.Как заявил под конец недели глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в целом передать Украине Leopard 2 готовы уже пять государств. Однако они, отметил украинский министр, ждут разрешения Германии.Таким образом, Украина получит немецкие танки, однако они будут не непосредственно из Германии.

https://ukraina.ru/20230115/1042638368.html

https://ukraina.ru/20230115/1042633976.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники