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Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи

Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи - 15.01.2023 Украина.ру

Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи

Грузия не допустит вовлечения себя в военный конфликт на Украине, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия

2023-01-15T16:20

2023-01-15T16:20

2023-01-15T16:20

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Ранее стало известно, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные Грузии в 2008 году зенитные комплексы "Бук", но получил отказ. Кроме того, Украина просила у Тбилиси переданные США противотанковые комплексы Javelin, которые Вашингтон готов был заменить на более новые.Американские СМИ писали, что требование украинских властей от Грузии вернуть Киеву ЗРК "Бук" свидетельствует об их отчаянии, так как собственная противовоздушная оборонительная сеть Украины, построенная на комплексах "Бук" и системах С-300, близка к истощению.

https://ukraina.ru/20221206/1041557313.html

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2023

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новости, грузия, украина