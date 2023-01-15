Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи - 15.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230115/1042640234.html
Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи
Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи - 15.01.2023 Украина.ру
Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи
Грузия не допустит вовлечения себя в военный конфликт на Украине, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия
2023-01-15T16:20
2023-01-15T16:20
новости
грузия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101964/34/1019643405_0:13:1025:589_1920x0_80_0_0_592e65926201af75c00d9308a0305e4b.jpg
Ранее стало известно, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные Грузии в 2008 году зенитные комплексы "Бук", но получил отказ. Кроме того, Украина просила у Тбилиси переданные США противотанковые комплексы Javelin, которые Вашингтон готов был заменить на более новые.Американские СМИ писали, что требование украинских властей от Грузии вернуть Киеву ЗРК "Бук" свидетельствует об их отчаянии, так как собственная противовоздушная оборонительная сеть Украины, построенная на комплексах "Бук" и системах С-300, близка к истощению.
https://ukraina.ru/20221206/1041557313.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101964/34/1019643405_57:0:964:680_1920x0_80_0_0_020a648f9ffe1a15602ad8ce1f5e6113.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, грузия, украина
Новости, Грузия, Украина

Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи

16:20 15.01.2023
 
© Фото : Facebook/Tea TsulukianiТея Цулукиани
Тея Цулукиани - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Facebook/Tea Tsulukiani
Читать в
Грузия не допустит вовлечения себя в военный конфликт на Украине, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия
"Грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта, тем более что, насколько мне известно, речь идет о передаче такого оружия, которое мы приобрели, но это всего лишь деталь", — сказала она.
Ранее стало известно, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные Грузии в 2008 году зенитные комплексы "Бук", но получил отказ. Кроме того, Украина просила у Тбилиси переданные США противотанковые комплексы Javelin, которые Вашингтон готов был заменить на более новые.
Американские СМИ писали, что требование украинских властей от Грузии вернуть Киеву ЗРК "Бук" свидетельствует об их отчаянии, так как собственная противовоздушная оборонительная сеть Украины, построенная на комплексах "Бук" и системах С-300, близка к истощению.
6 декабря 2022, 17:53
Новый поворот в украинском конфликте, Тбилиси отказал Киеву: что говорили об Украине в мире 6 декабря
 
НовостиГрузияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:32Армен Гаспарян о Геббельсе, Арестовиче и об итогах недели
19:03Ростислав Ищенко об интригах, которые плетет Польша, чтобы получить часть Украины и роли США в этом
19:00Спор о ПВО и судьба Арестовича. Итоги 15 января на Украине
18:07Мария Лелянова: Я думала, Украина - прекрасная страна, но то, что они делают в Донбассе, не люди делают
17:58"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба": Путин назвал динамику СВО положительной
17:41В Минобороны РФ сообщили о ракетном ударе по системе управления ВСУ
17:25В "Укрэнерго" сообщили об увеличении дефицита в энергосистеме Украины
16:54В Болгарии предложили отправить Зеленскому коз вместо танков
16:28Оправдания украинской ПВО, проблемы с танками из Германии. Главное на Украине на 16:00 15 января
16:20Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи
15:48СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска
15:21Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
14:49Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за слова о помощи Украине
14:11Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах
12:41Глава конгресса США рассказал, почему американцы не доверяют администрации Байдена
12:31Вертолёты для Украины, телефонный терроризм, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 15 января
12:06Власти Великобритании передадут Украине 14 танков Challenger 2
12:04Никогда вы не будете им братьями. Херсонские уроки
11:49Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ
11:46Внук Родари в Стране лжецов и фейерверк по-харьковски
Лента новостейМолния