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Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи
Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи - 15.01.2023 Украина.ру
Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи
Грузия не допустит вовлечения себя в военный конфликт на Украине, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия
2023-01-15T16:20
2023-01-15T16:20
2023-01-15T16:20
новости
грузия
украина
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Ранее стало известно, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные Грузии в 2008 году зенитные комплексы "Бук", но получил отказ. Кроме того, Украина просила у Тбилиси переданные США противотанковые комплексы Javelin, которые Вашингтон готов был заменить на более новые.Американские СМИ писали, что требование украинских властей от Грузии вернуть Киеву ЗРК "Бук" свидетельствует об их отчаянии, так как собственная противовоздушная оборонительная сеть Украины, построенная на комплексах "Бук" и системах С-300, близка к истощению.
https://ukraina.ru/20221206/1041557313.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грузия, украина
Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи
Грузия не допустит вовлечения себя в военный конфликт на Украине, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия
"Грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта, тем более что, насколько мне известно, речь идет о передаче такого оружия, которое мы приобрели, но это всего лишь деталь", — сказала она.
Ранее стало известно, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные Грузии в 2008 году зенитные комплексы "Бук", но получил отказ. Кроме того, Украина просила у Тбилиси переданные США противотанковые комплексы Javelin, которые Вашингтон готов был заменить на более новые.
Американские СМИ писали, что требование украинских властей от Грузии вернуть Киеву ЗРК "Бук" свидетельствует об их отчаянии, так как собственная противовоздушная оборонительная сеть Украины, построенная на комплексах "Бук" и системах С-300, близка к истощению.