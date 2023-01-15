https://ukraina.ru/20230115/1042640033.html
СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска
СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска - 15.01.2023 Украина.ру
СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска
Из-за большого количества потерей в личном составе ВСУ рассматривают возможность отступления из Артемовска, пишет газета Washington Post
2023-01-15T15:48
2023-01-15T15:48
2023-01-15T15:48
новости
артемовск
всу
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Как сообщил изданию неназванный украинский военный, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовске.Washington Post при этом подчеркивает, что даже организованное отступление из Артемовска грозит Украине серьезными политическими последствиями.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог.Вечером 12 января завершилась операция российских войск по освобождению Соледара, который находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Это важно в плане развития наступательных действий — позволяет отрезать от снабжения украинские войска в этом районе и затем взять их в котел.
https://ukraina.ru/20230113/1042610437.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск, всу
СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска
Из-за большого количества потерей в личном составе ВСУ рассматривают возможность отступления из Артемовска, пишет газета Washington Post
Как сообщил изданию неназванный украинский военный, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовске.
"Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей", — приводит издание слова неназванного украинского военного.
Washington Post при этом подчеркивает, что даже организованное отступление из Артемовска грозит Украине серьезными политическими последствиями.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог.
Вечером 12 января завершилась операция российских войск по освобождению Соледара, который находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Это важно в плане развития наступательных действий — позволяет отрезать от снабжения украинские войска в этом районе и затем взять их в котел.