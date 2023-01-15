https://ukraina.ru/20230115/1042640033.html

СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска

СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска - 15.01.2023 Украина.ру

СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска

Из-за большого количества потерей в личном составе ВСУ рассматривают возможность отступления из Артемовска, пишет газета Washington Post

2023-01-15T15:48

2023-01-15T15:48

2023-01-15T15:48

новости

артемовск

всу

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Как сообщил изданию неназванный украинский военный, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовске.Washington Post при этом подчеркивает, что даже организованное отступление из Артемовска грозит Украине серьезными политическими последствиями.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог.Вечером 12 января завершилась операция российских войск по освобождению Соледара, который находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Это важно в плане развития наступательных действий — позволяет отрезать от снабжения украинские войска в этом районе и затем взять их в котел.

https://ukraina.ru/20230113/1042610437.html

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2023

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новости, артемовск, всу