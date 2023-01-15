СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска - 15.01.2023 Украина.ру
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СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска
СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска - 15.01.2023 Украина.ру
СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска
Из-за большого количества потерей в личном составе ВСУ рассматривают возможность отступления из Артемовска, пишет газета Washington Post
2023-01-15T15:48
2023-01-15T15:48
новости
артемовск
всу
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Как сообщил изданию неназванный украинский военный, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовске.Washington Post при этом подчеркивает, что даже организованное отступление из Артемовска грозит Украине серьезными политическими последствиями.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог.Вечером 12 января завершилась операция российских войск по освобождению Соледара, который находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Это важно в плане развития наступательных действий — позволяет отрезать от снабжения украинские войска в этом районе и затем взять их в котел.
https://ukraina.ru/20230113/1042610437.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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новости, артемовск, всу
Новости, Артемовск, ВСУ

СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска

15:48 15.01.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Из-за большого количества потерей в личном составе ВСУ рассматривают возможность отступления из Артемовска, пишет газета Washington Post
Как сообщил изданию неназванный украинский военный, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовске.
"Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей", — приводит издание слова неназванного украинского военного.
Washington Post при этом подчеркивает, что даже организованное отступление из Артемовска грозит Украине серьезными политическими последствиями.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог.
Вечером 12 января завершилась операция российских войск по освобождению Соледара, который находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Это важно в плане развития наступательных действий — позволяет отрезать от снабжения украинские войска в этом районе и затем взять их в котел.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:00
"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войныЕще не так давно в украинском экспертном сообществе обсуждали вероятность затяжной окопной войны, политические и экономические последствия такого положения дел. Теперь же больше говорят о скорой эскалации на линии соприкосновения
 
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Заголовок открываемого материала
16:20Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи
15:48СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска
15:21Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
14:49Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за слова о помощи Украине
14:11Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах
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12:31Вертолёты для Украины, телефонный терроризм, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 15 января
12:06Власти Великобритании передадут Украине 14 танков Challenger 2
12:04Никогда вы не будете им братьями. Херсонские уроки
11:49Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ
11:46Внук Родари в Стране лжецов и фейерверк по-харьковски
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