Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара - 15.01.2023 Украина.ру
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Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара - 15.01.2023 Украина.ру
Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара. Соответствующее видео с комментарием Пригожина опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд"
2023-01-15T15:21
2023-01-15T15:21
новости
соледар
пригожин
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Ранее Министерство обороны России сообщило, что войска страны взяли Соледар под контроль. В ведомстве отметили, что это позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске.
https://ukraina.ru/20230111/1042538233.html
соледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, соледар, пригожин
Новости, Соледар, Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара

15:21 15.01.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости
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Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара. Соответствующее видео с комментарием Пригожина опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд"
"Вот этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен - уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину", - сказал Пригожин.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что войска страны взяли Соледар под контроль. В ведомстве отметили, что это позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 15:57
Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара Что происходит на этом направлении фронта и чем важна эта точка в военном смысле – размышляли украинские и российские эксперты, а также лидеры мнений двух стран
 
НовостиСоледарПригожин
 
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16:20Вице-премьер Цулукиани: Грузия отказала Киеву в военной помощи
15:48СМИ: в ВСУ задумались об отступлении из Артемовска
15:21Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
14:49Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за слова о помощи Украине
14:11Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах
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