https://ukraina.ru/20230115/1042639697.html
Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара - 15.01.2023 Украина.ру
Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара. Соответствующее видео с комментарием Пригожина опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд"
2023-01-15T15:21
2023-01-15T15:21
2023-01-15T15:21
новости
соледар
пригожин
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Ранее Министерство обороны России сообщило, что войска страны взяли Соледар под контроль. В ведомстве отметили, что это позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске.
https://ukraina.ru/20230111/1042538233.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, соледар, пригожин
Новости, Соледар, Пригожин
Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара
Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара. Соответствующее видео с комментарием Пригожина опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд"
"Вот этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен - уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину", - сказал Пригожин.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что войска страны взяли Соледар под контроль. В ведомстве отметили, что это позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске.