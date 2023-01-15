Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за слова о помощи Украине - 15.01.2023 Украина.ру
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Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за слова о помощи Украине
Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за слова о помощи Украине - 15.01.2023 Украина.ру
Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за слова о помощи Украине
Пользователи Twitter разгневались на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она обозначила Украину в качестве главного приоритета Евросоюза
2023-01-15T14:49
2023-01-15T14:49
новости
урсула фон дер ляйен
украина
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"Прекратите риторику "они против нас", которую исповедуют США. Это только вредит Европе. Россия всегда была хорошим деловым партнером, поэтому заключите мирное соглашение и давайте снова наладим бизнес с Москвой", — посоветовал комментатор."Приоритетом должно быть благополучие европейского народа. Ваша огромная и незаслуженная зарплата выплачивается жителями ЕС, а не юмористом из Украины", — возмутился второй."Ваше заявление показывает, что для вас и руководства ЕС главным приоритетом является Украина, а не европейские граждане. Что ж, люди чувствуют это каждый день. Как долго они будут мириться с этим предательством?" — задался вопросом еще один пользователь."Почему же тогда вы не следовали Минским соглашениям? Вы не стали защищать этнических русских, проживавших на территории Украины", — напомнил четвертый."Если бы лидер любой нормальной страны открыто заявил, что Украина является его главным приоритетом (а не благополучие его собственных граждан), то он был бы изгнан со своего поста разъяренными гражданами!" — поделился мнением другой.
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новости, урсула фон дер ляйен, украина
Новости, Урсула фон дер Ляйен, Украина

Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за слова о помощи Украине

14:49 15.01.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
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Пользователи Twitter разгневались на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она обозначила Украину в качестве главного приоритета Евросоюза
"Прекратите риторику "они против нас", которую исповедуют США. Это только вредит Европе. Россия всегда была хорошим деловым партнером, поэтому заключите мирное соглашение и давайте снова наладим бизнес с Москвой", — посоветовал комментатор.
"Приоритетом должно быть благополучие европейского народа. Ваша огромная и незаслуженная зарплата выплачивается жителями ЕС, а не юмористом из Украины", — возмутился второй.
"Ваше заявление показывает, что для вас и руководства ЕС главным приоритетом является Украина, а не европейские граждане. Что ж, люди чувствуют это каждый день. Как долго они будут мириться с этим предательством?" — задался вопросом еще один пользователь.
"Почему же тогда вы не следовали Минским соглашениям? Вы не стали защищать этнических русских, проживавших на территории Украины", — напомнил четвертый.
"Если бы лидер любой нормальной страны открыто заявил, что Украина является его главным приоритетом (а не благополучие его собственных граждан), то он был бы изгнан со своего поста разъяренными гражданами!" — поделился мнением другой.
БМП Bradley
11 января, 10:49
Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 22023 год начался с пересечения Западом красных линий, до сих пор существовавших в рамках проведения Россией специальной военной операции на Украине, — США и страны Европы готовы поставить ВСУ те типы вооружений, в которых до сих пор Киеву отказывали, дабы не провоцировать эскалацию конфликта
 
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14:49Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за слова о помощи Украине
14:11Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах
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