https://ukraina.ru/20230115/1042638368.html

Вертолёты для Украины, телефонный терроризм, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 15 января

Вертолёты для Украины, телефонный терроризм, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 15 января - 15.01.2023 Украина.ру

Вертолёты для Украины, телефонный терроризм, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 15 января

Великобритания предоставит Украине вертолёты. Украинские военные продолжают наносить удары по приграничным регионам России. СМИ сообщили об использовании украинскими телефонными мошенниками детей

2023-01-15T12:31

2023-01-15T12:31

2023-01-15T12:31

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республикой в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм, на горловском 4 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм, выпустив 57 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 8 домостроений в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки."В результате ночного обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских вооруженных формирований зафиксированы следующие разрушения: <...> Городская больница № 2 – повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса", - сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Утром обстрелы продолжились."Обстрел города возобновился. В 08:55 из н.п. Георгиевка по Кировскому и Петровскому районам выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Спустя несколько часов он рассказал о новом обстреле."Под огнём фашистов Киевский и Куйбышевский районы города. В 11:30 с позиций ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) в н.п. Карловка по мирным кварталам выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сослался Кулемзин на СЦКК.Кроме того, ВСУ наносили удары и по Луганской Народной Республики. Как сообщило её представительство в Совместном центре по контролю и координации вопрос, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ нанесли два удара по Тарасовке и Рубежному с применением РСЗО HIMARS, выпустив 5 ракет.Утром обстрелы продолжились. Так, в 07:00 ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Новопскову."В результате обстрела погибли два мирных жителя 1981 и 1982 г.р., а также разрушен жилой дом. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщило представительство.Спустя 20 минут ВСУ выпустили по Сватово три снаряда из орудия калибром 155 мм.Кроме того, ВСУ вечером 14 января обстреляли Пологи, что в Запорожской области."Прилёт нескольких реактивных снарядов в продуктовый магазин и здание администрации. На данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и ещё пяти, получивших тяжёлые ранения", - сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, опубликовав фото последствий обстрелов.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Вертолёты для УкраиныВеликобритания предоставит Украине не только танки Challenger 2, но и боевые вертолеты Apache, сообщила газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны.Ранее офис премьер-министра Великобритании сообщил, что в ближайшие недели Украине передадут 14 танков Challenger 2."Сначала прибудут танки, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют примеру", — сообщил изданию источник.По информации газеты, вертолётов будет не более четырёх, их оснастят ракетами Hellfire. Эти машины аналогичны тем, которыми управлял принц Гарри в Афганистане, добавили в Mirror.По словам источника издания, отправка Apache на Украину — важный шаг с тактической точки зрения. Но чтобы применение вертолетов приобрело стратегическое значение, их число должно быть больше, заявил источник."В новостях прошла информация о том, что англичане планируют передать хохлам вертолеты Апач. 4 шт. Апач - самый массовый и самый популярный ударный вертолёт в мире. Вооружен точной (это важно) пушкой, НАРАми и основным своим вооружением - ракетами "Хелфайр". Ракета летит в том числе и по принципу "пустил забыл" на расстояние примерно равное нашим "Вихрям". Вот это самое "пустил-забыл" с одной стороны безусловный плюс, ибо позволяет сократить время на атаку, с другой стороны хрен его знает куда ракета решит полететь и попасть после отделения, она там сама решает. Это серьёзный минус. Так же на Апач могут вешать управляемые "Бримстоуны", которые имеют и режим самонаведения и как и "Хелфайры" режим наведения по лазерному лучу. Для наших истребителей и всех средств ПВО данный вертолёт ничем не отличается от любого другого вертолёта, поэтому речи о какой то смене "правил игры" о которой пафосно заявляют британцы, конечно не идёт", - прокомментировал эту новость военный лётчик, автор популярного телеграм-канала Fighterbomber.Он также отметил, что возникает ряд вопросов с межполётным обслуживанием вертолётов,ремонтом, подготовкой экипажей, инженерно-технического состава и т. п.Телефонный терроризмПолитолог и историк Лев Вершинин у себя в блоге опубликовал запись телефонного разговора девочки с неизвестной женщиной. Последняя представилась сотрудницей службы газа и попросила девочку открыть конфорки на плите, а затем уйти из кухни — якобы, так будет проводится проверка газового оборудования в доме."Прислано с пояснением, что такие звонки и если трубку берут дети, такие разговоры, организованно идут с "Украины" на российские номера. Примерно как организованными звонками с Украины разводят на деньги российских стариков. Правда, если насчет грабежа стариков всё доказано, тут доказательств нет. Поскольку речь идет об "Украине", не исключено, но допущение не аргумент. Кому известны детали, поделитесь...", - сообщил Вершинин.В тот же день издание "Татар-Информ" опубликовало запись этого разговора, сообщив, что в Татарстане участились случаи принуждения детей к совершению случаев, которые могут привести к аварии."В последнее время в Татарстане участились случаи, когда злоумышленники под видом работников газовой службы принуждают детей по телефону совершать различные действия, которые могут привести к аварии. В частности, детей просят оставить открытыми все конфорки газовой плиты", - сообщило издание.При этом в какой-то момент девочка решила позвонить маме, однако злоумышленница сразу же запретила ей это делать."В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что подобные звонки якобы совершают работники ООО "Газпром Трансгаз Казань". В действительности же это фейковая информация, подобные действия не совершаются настоящими сотрудниками газовой службы, ведь они являются недопустимыми и могут привести к серьезным трагедиям. Об этом сообщили в пресс-службе компании", - указало издание.Читателей призвали быть крайне внимательными и сообщать в полицию о подобных злоумышленниках, а также провести беседу с детьми.

https://ukraina.ru/20230115/1042633976.html

https://ukraina.ru/20230114/1042632183.html

https://ukraina.ru/20230114/1042630839.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив